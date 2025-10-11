Cô gái miền Tây hát 'Ra giêng anh cưới em' gây chú ý ở ‘Tình bolero’

Tập 13 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Lê Minh Thuấn, Huỳnh Thơ và Henry Nguyễn. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có NSƯT Vũ Thành Vinh, nhạc sĩ Hamlet Trương và diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Huỳnh Thơ tiếp tục quảng bá vẻ đẹp miền Tây trên sân khấu Tình bolero Ảnh: BTC

Trên sân khấu, Huỳnh Thơ có màn kết hợp với ca sĩ Nhất Minh, thể hiện Phải duyên phải nợ của nhạc sĩ Giao Tiên. Với MC quê miền Tây, đây là một mối duyên vì thời điểm Nhất Minh tham gia Solo cùng bolero, cô đảm nhận vai trò dẫn dắt, chứng kiến nam ca sĩ giành quán quân chung cuộc. Cho nên cuộc hội ngộ này mang lại cho cả hai nhiều cảm xúc, kỷ niệm.

Huỳnh Thơ xuất hiện trong bộ bà ba, cùng Nhất Minh vào vai cặp đôi đang yêu nhau, mong chờ ngày nên duyên vợ chồng. Bên cạnh những màn tung hứng vui nhộn, Huỳnh Thơ còn khéo léo lồng ghép câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình. Cô kể về người anh khuyết tật nhưng vẫn nỗ lực chăm sóc, lo cho em gái trong ngày trọng đại. Khung cảnh đám cưới miền Tây ở cuối tiết mục đi kèm ca khúc Ra giêng anh cưới em - Rồi tới luôn mang đến sự trẻ trung cho bài thi.

Huỳnh Thơ tiết lộ hành trình tham gia Tình bolero 2025 không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn nhận được sự giúp sức của gia đình. Điển hình như trong tiết mục Ra giêng anh cưới em, hình ảnh cổng chào của đám cưới miền Tây đầy quen thuộc được chính anh chị ruột của nữ MC thực hiện, như lời chúc may mắn đến cô em gái. Huỳnh Thơ tự nhủ phải cố gắng hoàn thành tốt bài thi để đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình.

Nữ MC tái hiện hình ảnh đám cưới dân dã trên sân khấu Ảnh: BTC

Chia sẻ thêm về hướng đi lựa chọn những ca khúc về miền Tây để chinh phục giám khảo, Huỳnh Thơ nhận định đây là một chủ đề đa dạng. Do đó, cô muốn ở một vòng thi sẽ khai thác một hướng đi mới. “Một trong những điểm ấn tượng tôi muốn giới thiệu đó là đám cưới miền Tây. Tôi may mắn khi mỗi vòng thi, bản thân nhận được sự yêu thương của khán giả để tiếp tục hành trình mang một miền Tây thu nhỏ đến với Tình bolero”, cô bộc bạch.

Theo Hamlet Trương, Huỳnh Thơ là trường hợp đặc biệt của Tình bolero 2025. Trong khi các thí sinh khác được ban giám khảo khuyên nên thay đổi phong cách để làm mới mình thì nữ MC lại trung thành với những câu chuyện dung dị về miền Tây. “Tuần này Huỳnh Thơ có một hiệu ứng sân khấu rất tốt. Bạn có sự tiến bộ qua từng vòng thi khiến ban giám khảo ấn tượng”, Hamlet Trương đánh giá.

Trong khi đó, đạo diễn Vũ Thành Vinh khen ngợi Huỳnh Thơ tiến bộ rõ rệt và khẳng định đây là tiết mục ông thích nhất ở nữ thí sinh tính đến hiện tại. “Bạn có sự tự tin, dám quậy tưng bừng, vui vẻ nhưng cũng có những lúc rất xúc động trước câu chuyện về người anh trai. Tôi nghĩ khán giả cũng sẽ trân quý trước những gì bạn làm cho quê hương”.

Danh ca Phương Dung dành sự trân trọng cho những nỗ lực của Huỳnh Thơ trong việc quảng bá những nét đẹp quê hương. Nói thêm về tiết mục, nữ nghệ sĩ khuyên đàn em rút ngắn phần đầu. Bà nhắn nhủ: “Đây là giai đoạn nước rút của cuộc thi nên tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng hơn”.