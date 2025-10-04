Cô gái miền Tây hát vọng cổ, 'bắn' rap gây chú ý ở 'Tình bolero'

Trong chương trình Tình bolero 2025, Huỳnh Thơ tiếp tục hành trình lan tỏa những nét đẹp văn hóa của miền Tây sông nước với bài thi Mời anh về thăm quê em. Hình ảnh đất và người dân nơi cô sinh ra còn được tái hiện một cách mộc mạc, giản dị thông qua ca khúc Lý đêm trăng - Lý chim xanh.

Huỳnh Thơ không ngại thử thách bản thân tại sân chơi Tình bolero Ảnh: BTC

Trên sân khấu, nữ MC mang đến bất ngờ khi trổ tài diễn hài, tung hứng ăn ý với Lâm Nguyễn và Năm Chà, mang lại tiếng cười cho người xem. Bên cạnh đó, Huỳnh Thơ khéo léo khoe khả năng hát vọng cổ, bắn rap trên sân khấu Tình bolero, khiến giám khảo bất ngờ. Thông qua bài thi của mình, cô mong muốn truyền tải thông điệp về du lịch miệt vườn - đây cũng là công việc mà nữ thí sinh đang theo đuổi song song với hoạt động nghệ thuật.

Dàn giám khảo 'Tình bolero' ấn tượng với Huỳnh Thơ

Bài thi của Huỳnh Thơ nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo. Hamlet Trương cho biết đây là tiết mục mà anh ấn tượng nhất trong hành trình nữ MC tham gia Tình bolero 2025. “Bạn là thí sinh duy nhất của mùa thi này một màu nhưng không nhàm chán. Vì tiết mục này thay đổi không khí của buổi thi và tuần này bạn sẽ được điểm cao”, anh nói.

Hà Thu thú thích trước cách thể hiện mang đến không khí vui vẻ, hài hước cho đêm thi. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng góp ý thêm cách dàn dựng để bài thi hoàn chỉnh hơn. Đạo diễn Vũ Thành Vinh khen cách Huỳnh Thơ tận dụng mỗi vòng thi để quảng bá vẻ đẹp của quê hương miền Tây đến với khán giả. Đạo diễn phim Chị ngã em nâng nhấn mạnh: “Nếu biết dùng âm nhạc đúng chỗ, đúng nơi trong cuộc sống thì nó sẽ giúp chúng ta nâng tầm nhiều giá trị”.

Thông qua bài thi, Huỳnh Thơ mong muốn quảng bá những hình ảnh đẹp về người dân miền Tây Ảnh: BTC

Từng đưa ra những góp ý thẳng thắn cho thí sinh, danh ca Phương Dung không ngại khen ngợi bài thi giản dị, ý nghĩa của Huỳnh Thơ trên sân khấu. Điều khiến bà ấn tượng là dù ở vai trò MC hay ca sĩ, Huỳnh Thơ vẫn luôn biết cách gửi gắm thông điệp ý nghĩa về quê hương của mình. “Đó là nét độc đáo mà không phải ai cũng làm được”, danh ca Phương Dung cho hay.

Chia sẻ về màn trình diễn này, Huỳnh Thơ cho biết trong hành trình đến với Tình bolero, ngoài việc trải nghiệm, thử sức ở một lĩnh vực mới, điều cô mong muốn là quảng bá miền Tây sông nước đến với mọi người. Về quan điểm một màu, Huỳnh Thơ bộc bạch: “Tôi tin khi theo dõi hành trình của mình, khán giả sẽ thấy được những điều mới mẻ. Chẳng hạn như với tiết mục này, tôi đã cố gắng lồng ghép vọng cổ, rap vào bài thi. Đó cũng là hình ảnh về người dân miền Tây không ngại thử thách, luôn hết mình với những gì đã đặt ra”.

Tâm sự thêm về kỳ vọng tại Tình bolero, Huỳnh Thơ cho biết bản thân quan trọng sự trải nghiệm, trưởng thành qua từng vòng chứ không đặt nặng thắng thua. Với cô, Tình bolero là một sân chơi bổ ích để các nghệ sĩ được dịp thử sức mình ở những lĩnh vực mới. “Tất nhiên với ca hát, tôi vẫn còn là một tân binh. Do đó, việc học hỏi là điều cần thiết. Tôi chọn tâm thế thoải mái khi lắng nghe những ý kiến từ ban giám khảo, kể cả tích cực lẫn hạn chế để hoàn thiện mình mỗi ngày”, cô bộc bạch.