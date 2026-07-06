Cô gái nhà nông sở hữu đôi tay 'cực phẩm', kiếm chục triệu đồng mỗi giờ

Từng bị coi thường khi làm người mẫu tay

Sinh ra trong gia đình làm nông tại Quảng Ngãi (Kon Tum mới), Mia bén duyên với nghề người mẫu tay từ một lời khen của bạn bè về đôi tay thon dài, trắng mịn. Tưởng chừng chỉ cần đưa tay trước ống kính là đủ, nhưng khi bước vào nghề, cô phải học lại từ đầu mọi kỹ năng, từ cách cầm sản phẩm, điều khiển ngón tay cho đến việc giữ nguyên tư thế hàng giờ đồng hồ để tạo nên một bức ảnh hoàn hảo.

Mia cho biết công việc người mẫu tay đòi hỏi nhiều kỹ năng Ảnh: NVCC

"Nhiều người nghĩ người mẫu tay chỉ dùng mỗi đôi tay, nhưng thực tế cả cơ thể đều phải gồng lên. Có những buổi chụp tôi phải chui dưới gầm bàn, giơ tay liên tục suốt nhiều giờ. Thậm chí có lần cơ thể đau nhức đến mức nằm liệt hai ngày không ngồi dậy nổi", cô kể.

Đằng sau mức thù lao có thể lên đến hàng chục triệu đồng cho một buổi chụp là những năm tháng chật vật ít người biết. Mia cho hay thời điểm mới vào nghề, người mẫu tay chưa được đánh giá đúng giá trị, thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng áp lực công việc lại rất lớn. Không ít lần cô cảm thấy tủi thân, thậm chí từng nghĩ đến chuyện từ bỏ vì những đối xử thiếu công bằng.

Điều đặc biệt là dù xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn, người mẫu tay lại hiếm khi được công chúng nhận diện. Nhiều khi, nếu nhãn hàng không gửi hình ảnh thành phẩm, chính cô cũng không biết liệu đôi tay trong quảng cáo có phải của mình hay không.

Mia có thể dành hàng giờ đồng hồ để chăm sóc đôi bàn tay của mình mỗi ngày Ảnh: Diệu Tú

Để giữ gìn "tài sản" đặc biệt, Mia áp dụng chế độ chăm sóc đôi tay nghiêm ngặt. Cô hạn chế tiếp xúc ánh nắng, tránh hóa chất, không tự lái xe đường dài và thậm chí từ bỏ một số môn thể thao như gym hay yoga vì lo ảnh hưởng đến làn da và các khớp ngón tay.

Xuất thân từ gia đình nông dân nhưng lại sở hữu đôi tay được ví như "cực phẩm", Mia từng bị nghi ngờ dựng nên câu chuyện tuổi thơ khó khăn để tạo sự chú ý. Tuy nhiên, cô khẳng định từ nhỏ đã quen với việc phụ giúp cha mẹ làm ruộng, bẻ bắp và từng làm thêm ở quán nước trong những năm đầu đại học để trang trải cuộc sống.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Mia không chỉ xem đôi tay là công cụ lao động mà còn là tài sản quý giá cần được bảo vệ. Người mẫu 9X tiết lộ cô đang cân nhắc mua bảo hiểm cho đôi tay của mình trong tương lai. Với cô, đó không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là thành quả của cả một hành trình bền bỉ theo đuổi nghề nghiệp đặc biệt mà ít người hiểu hết những đánh đổi phía sau.