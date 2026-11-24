Dù chỉ dừng chân ở liveshow 4, nhưng Đoàn Linh bất ngờ được vinh danh giải Khán giả bình chọn và giải Phong cách tại Sao Mai 2026. Theo công bố của ban tổ chức, nữ thí sinh dẫn đầu danh sách bình chọn với hơn 146.000 lượt, chiếm 42,1% tổng số phiếu. Với nữ thí sinh, đây là con số ấn tượng, cho thấy tình cảm, sự ủng hộ của khán giả dành cho mình.

Chia sẻ sau khi giành cú đúp giải thưởng, Đoàn Linh cho biết thời điểm phải nói lời chia tay chương trình, cô tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa kịp thực hiện. Tuy nhiên ở hiện tại, khi nhận 2 giải thưởng này, nữ thí sinh xúc động vì nhận được sự yêu thương, ủng hộ.

Đoàn Linh vỡ òa khi nhận cú đúp giải thưởng tại Sao Mai 2026 Ảnh: NVCC

“Đối với Linh, hai giải thưởng này thực sự rất quan trọng trong cuộc đời làm nghề. Linh xem đây là bước đầu tiên để ghi dấu hình ảnh ca sĩ Đoàn Linh trong lòng khán giả - một cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Ninh mang trong mình tình yêu với âm nhạc truyền thống và luôn mong muốn làm mới những ca khúc dân ca quen thuộc bằng tư duy âm nhạc và màu sắc riêng của mình”, cô nói.

Với Đoàn Linh, hai giải thưởng cũng là bước đệm rất lớn, tiếp thêm cho cô niềm tin và nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng, cống hiến cho nghệ thuật. “Linh hy vọng trong thời gian rất gần tới đây sẽ gửi đến quý khán giả những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, chỉn chu và mang màu sắc riêng. Và điều Linh trân trọng nhất sau hành trình Sao Mai 2026 chính là tình yêu thương mà mọi người đã dành cho mình”, Đoàn Linh bày tỏ.

Hành trình của Đoàn Linh ở Sao Mai 2026

Trong hành trình tham gia Sao Mai 2026, Đoàn Linh liên tục ghi dấu ấn qua các tiết mục như Sen hồng hư không - Tứ phủ, Chiều phủ Tây Hồ, Có nợ không duyên, Còn duyên - Hoa thơm bướm lượn. Qua từng vòng thi, giọng ca quê Bắc Ninh cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ không ngại thử thách, từ những tác phẩm quen thuộc đến sáng tác mới, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến sự kết hợp với các yếu tố âm nhạc đương đại.

Sắc vóc xinh đẹp của ca sĩ Đoàn Linh Ảnh: NVCC

Không chỉ gây chú ý bằng những lựa chọn âm nhạc, ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu Sao Mai 2026, Đoàn Linh còn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp, quyến rũ và luôn tỏa sáng trong mỗi lần trình diễn. Bên cạnh sự đầu tư cho chuyên môn, cô cũng đặc biệt chú trọng đến trang phục, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu cho từng tiết mục.

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, Đoàn Linh sớm được nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc dân gian. Cô tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hiện tiếp tục theo học thạc sĩ. Trước khi đến với Sao Mai 2026, nữ ca sĩ đã có hành trình tích lũy kinh nghiệm và ghi dấu tại nhiều sân chơi âm nhạc như Giọng hát hay Tây Hồ, Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội…

Đoàn Linh cho biết sau khi rời cuộc thi Sao Mai 2026, cô đã lên kế hoạch chuẩn bị những dự án âm nhạc để sẵn sàng giới thiệu đến khán giả. "Linh biết Sao Mai đã cho mình một cơ hội tiếp cận khán giả sâu rộng hơn, đặc biệt lại được khán giả yêu thương bình chọn. Vì vậy Linh sẽ rất sớm ra mắt dự án để tri ân tình cảm của khán giả dành cho mình", cô bộc bạch.