Cô gái quê Cà Mau thể hiện ra sao ở Hoa hậu Liên lục địa?

Nguyễn Thị Thu Ngân từng giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Sau đó, cô được lựa chọn để “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental diễn ra tại Ai Cập. Cô gái sinh năm 2003 đến từ Cà Mau sở hữu gương mặt sắc sảo, chiều cao 1,72 m cùng nền tảng học vấn tốt khi tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng.

'Gu' thời trang của Thu Ngân ở Hoa hậu Liên lục địa

Trước khi lên đường, Thu Ngân bày tỏ mục tiêu "nỗ lực 1000%" để quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh và chân thành tại đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, với cư dân mạng, thành tích trước đó của Bảo Ngọc, Ngọc Hằng, Bùi Khánh Linh… là một áp lực đối với cô gái đến từ Cà Mau trong hành trình dự thi quốc tế Ảnh: FBNV

Mới đây, Thu Ngân vừa trải qua phần thi trình diễn bikini tại Hoa hậu Liên lục địa. Cô diện thiết kế tông vàng - trắng, giúp tôn lên vóc dáng thon thả với số đo 85-63-94. Nhiều người khen ngợi cho sự tiến bộ của Thu Ngân về kỹ năng trình diễn so với thời điểm cô dự thi trong nước. Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận xét người đẹp còn an toàn, chưa quá nổi bật Ảnh: FBNV

Kể từ khi nhập cuộc, Thu Ngân thường xuyên cập nhật hành trình của mình trên trang cá nhân. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường, những buổi ăn uống, trò chuyện với các thí sinh khác bằng tiếng Anh lưu loát. Nàng hậu cũng cho thấy sự biến hóa về phong cách thời trang, khi thì quyến rũ, nhưng có lúc lại chọn thanh lịch để gây ấn tượng với mọi người Ảnh: FBNV

Trước đó, Thu Ngân tiết lộ mang theo hơn 100 kg hành lý với gần 30 thiết kế chỉn chu. Đặc biệt, bộ trang phục dân tộc Châu Ro cầu mùa lấy cảm hứng từ văn hóa đồng bào dân tộc Châu Ro đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc vì mang ý nghĩa tôn vinh bản sắc dân tộc Ảnh: FBNV

Hiện tại, Thu Ngân cùng các thí sinh đang tham gia các hoạt động trải nghiệm thuộc khuôn khổ Hoa hậu Liên lục địa. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1.2026 với màn tranh tài của khoảng 60 thí sinh Ảnh: FBNV

Dù được đánh giá cao về sự chuẩn bị cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” song nhiều người nhận xét muốn tiếp nối thành tích của những đàn chị trước đó, Thu Ngân cần bứt phá hơn tại cuộc thi. Được biết trước khi “chinh chiến”, nàng hậu đã dành thời gian tập luyện các kỹ năng như catwalk, ứng xử… để có thể tự tin trong hành trình chinh phục vương miện.