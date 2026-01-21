Cô gái quê Cà Mau thể hiện ra sao ở Hoa hậu Liên lục địa?

Ghi điểm bởi phong cách thời trang cùng sự tự tin, song Thu Ngân được dân mạng kỳ vọng bứt phá hơn qua các vòng thi tại Hoa hậu Liên lục địa.
Nguyễn Thị Thu Ngân từng giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Sau đó, cô được lựa chọn để “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental diễn ra tại Ai Cập. Cô gái sinh năm 2003 đến từ Cà Mau sở hữu gương mặt sắc sảo, chiều cao 1,72 m cùng nền tảng học vấn tốt khi tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng.
'Gu' thời trang của Thu Ngân ở Hoa hậu Liên lục địa
Kể từ khi nhập cuộc, Thu Ngân thường xuyên cập nhật hành trình của mình trên trang cá nhân. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường, những buổi ăn uống, trò chuyện với các thí sinh khác bằng tiếng Anh lưu loát. Nàng hậu cũng cho thấy sự biến hóa về phong cách thời trang, khi thì quyến rũ, nhưng có lúc lại chọn thanh lịch để gây ấn tượng với mọi người
Dù được đánh giá cao về sự chuẩn bị cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” song nhiều người nhận xét muốn tiếp nối thành tích của những đàn chị trước đó, Thu Ngân cần bứt phá hơn tại cuộc thi. Được biết trước khi “chinh chiến”, nàng hậu đã dành thời gian tập luyện các kỹ năng như catwalk, ứng xử… để có thể tự tin trong hành trình chinh phục vương miện.
