Cô gái quê Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam

Chung kết Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam diễn ra tại Quảng Ngãi, với chủ đề Tinh hoa Việt Nam. Trong đêm tranh tài, các thí sinh trải qua các vòng thi gồm đồng diễn, trình diễn áo dài, trình diễn bikini, trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử để tìm ra người chiến thắng.

Ai đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam?

Các thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam khoe sắc trong phần thi trình diễn áo dài Ảnh: BTC

Trải qua các vòng thi, người đẹp Vũ Thị Thảo được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Cô sinh năm 2003, quê Thanh Hóa, là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Hồng Đức. Cô sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể 83-60-93. Ngoài danh hiệu hoa hậu, Vũ Thị Thảo còn giành giải Người đẹp ảnh và Người đẹp được yêu thích nhất thông qua cổng bình chọn của cuộc thi.

Ở phần ứng xử, Vũ Thị Thảo nhận câu hỏi: "Theo bạn, vẻ đẹp của một hoa hậu sẽ tồn tại trong bao lâu?". Người đẹp đến từ Thanh Hóa chọn trả lời song ngữ. Cô cho rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở những giá trị người phụ nữ mang lại cho cộng đồng.

Theo Vũ Thị Thảo, nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian nhưng những đóng góp tích cực sẽ giúp vẻ đẹp được ghi nhớ lâu dài. Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn trở thành một người trẻ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, đồng thời khép lại phần thi bằng lời khẳng định: "Tôi tự hào nói rằng tôi là người Việt Nam".

Các ứng viên trình diễn bikini trong đêm chung kết Ảnh: BTC

Trong khi đó, danh hiệu á hậu 1 thuộc về Đinh Ngọc Bảo Châu, danh hiệu á hậu 2 thuộc về Nguyễn Minh Hoàng Kim. Danh hiệu á hậu 3 được trao cho Nguyễn Thị Thủy Tiên và Huỳnh Ngọc Phụng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ gồm: Nguyễn Thị Hiếu Ngân (Người đẹp truyền thông du lịch), Đỗ Thảo Linh (Người đẹp thể thao), Đinh Thị Bốt (Người đẹp bản sắc), Lưu Kim Châu (Người đẹp có gương mặt khả ái)...

Vũ Thị Thảo vỡ òa trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam Ảnh: BTC

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh của phụ nữ Việt, đồng thời tìm kiếm những gương mặt có khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Trước đêm chung kết, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch địa phương, giao lưu văn hóa, thiện nguyện và các phần thi phụ nhằm rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh cũng như trách nhiệm xã hội. Sau đăng quang, Vũ Thị Thảo sẽ đồng hành cùng ban tổ chức trong các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình.