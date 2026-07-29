Người đẹp Việt thể hiện ra sao tại Hoa hậu Siêu quốc gia?

Tối 28.7 (giờ Việt Nam), bán kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia diễn ra ở Ba Lan. Mai Ngô là người đẹp Việt tranh tài ở đấu trường nhan sắc này. Cô được đánh giá là ứng viên có kinh nghiệm khi từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế trong và ngoài nước. Cuối năm 2025, người đẹp 9X “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc Miss Charm và ghi tên mình vào top 12 chung cuộc.

Mai Ngô thể hiện ra sao trong đêm bán kết?

Mai Ngô trong đêm bán kết tại Hoa hậu Siêu quốc gia Ảnh: Chụp màn hình

Trong đêm bán kết, Mai Ngô cùng dàn thí sinh trải qua 2 vòng tranh tài gồm áo tắm và trang phục dạ hội. Trước đó, người đẹp sinh năm 1995 thử sức ở vòng thi Top Model, song không ghi tên mình vào danh sách 2 ứng viên xuất sắc của châu lục. Thời điểm đó, Mai Ngô diện thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh nữ thần, với tông màu xanh dương và vàng. Dù đã chủ động cắt bớt phần tà trước thềm biểu diễn nhưng cô vẫn gặp chút sự cố nhỏ trên sân khấu.

Lấy lại tinh thần, Mai Ngô được nhận xét có phần trình diễn tốt trong đêm bán kết. Ở phần thi áo tắm, người đẹp 31 tuổi diện thiết kế tông màu đen cắt xẻ táo bạo, kết hợp cùng kiểu tóc uốn xoăn. Cô ghi điểm bởi những bước catwalk mạnh mẽ, đặc biệt là màn xoay người ở giữa sân khấu. Trước đó, Mai Ngô dành thời gian tập luyện để cải thiện về hình thể, đồng thời tính toán để phần thi của mình có thể mang lại bất ngờ cho người xem.

Người đẹp Việt trong chiếc váy dạ hội của Thượng Gia Kỳ Ảnh: Chụp màn hình

Với phần thi trang phục dạ hội, Mai Ngô chọn chiếc váy đỏ với những đường cắt xẻ tôn dáng. Thiết kế của Thượng Gia Kỳ với chi tiết đính kết bắt mắt, giúp người đẹp Việt toát lên vẻ quyến rũ trên sân khấu. Khác với phần trình diễn trước, Mai Ngô sải bước uyển chuyển, nhẹ nhàng hơn. Cuối đường băng, cô nở nụ cười tươi, được đánh giá là một trong những ứng viên có màn trình diễn nổi bật của khu vực, bên cạnh Thái Lan, Philippines, Indonesia…

Mai Ngô trong các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Ảnh: NVCC

Do gặp trục trặc về visa, Mai Ngô bỏ qua một số hoạt động của Hoa hậu Siêu quốc gia. Tuy nhiên khi nhập cuộc, cô nhanh chóng kết nối, thể hiện sự tự tin cùng hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Trong quá trình “mang chuông đi đánh xứ người”, ứng viên đến từ Việt Nam cũng tích cực livestream giao lưu, trò chuyện với khán giả. Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến cô vấp phải những tranh luận. Nhiều người khuyên Mai Ngô nên tập trung cho hành trình “chinh chiến” sau vụ bị quản lý thí sinh nhắc nhở vì livestream trước phần thi phụ.

Trước đó, Mai Ngô và ê kíp cũng hé lộ trang phục dân tộc mà cô mang đến sân chơi Hoa hậu Siêu quốc gia lấy cảm hứng từ hình tượng nữ tướng kiên cường trong lịch sử và văn hóa dân gian Việt Nam. Đưa “Bát Nàn tướng quân" đến với sân chơi nhan sắc, Mai Ngô mong muốn qua thời trang, câu chuyện về một nữ tướng Việt được kể lại bằng một diện mạo mới - mạnh mẽ, kiêu hãnh và sẵn sàng bước ra thế giới.

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, tại TP.HCM. Cô từng “chinh chiến” tại các cuộc thi như Asia’s Next Top Model, The New Mentor… và trở thành Á hậu 4 của Miss Grand Vietnam 2022. Tiếp tục thử sức trong một cuộc thi nhan sắc ở tuổi 31, Mai Ngô xem đây là cơ hội lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại, giàu năng lượng, dám theo đuổi mục tiêu đến cùng. Cô cũng khẳng định bước vào cuộc thi với tâm thế tự tin, sẵn sàng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình.



