Mai Ngô gây bất ngờ với vai trò mới

Mai Ngô thi Hoa hậu Siêu quốc gia ở tuổi 31

Mặc dù dừng chân đầy tiếc nuối ở top 12 Miss Charm 2025 nhưng Mai Ngô vẫn khiến người hâm mộ tự hào vì tinh thần chiến đấu hết mình qua từng vòng thi cũng như tạo được thiện cảm với các thí sinh quốc tế. Nhận thấy được những nỗ lực và khao khát của Mai Ngô, tổ chức Miss Supranational Vietnam quyết định tạo cơ hội để mỹ nhân sinh năm 1995 được tranh tài tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 (Miss Supranational).

Vóc dáng nóng bỏng của Mai Ngô Ảnh: NVCC

Theo ông Phạm Duy Khánh - giám đốc quốc gia Miss Supranational Vietnam, Mai Ngô không chỉ gây ấn tượng nhờ hình thể nóng bỏng, khả năng trình diễn cuốn hút mà còn được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, sự nghiêm túc trong nghề và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới. Với nền tảng kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người đẹp 9x được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, hiện đại và đầy bản sắc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại Ba Lan, Mai Ngô từng có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang cũng như góp mặt ở một số cuộc thi nhan sắc. Cô từng giành Quán quân F-Idol 2012, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân Gương mặt thương hiệu 2016, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Á quân 1 Người mẫu toàn năng 2023, top 12 Miss Charm 2025 và danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.