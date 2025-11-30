Mai Ngô cùng dàn người đẹp quốc tế đọ sắc, 'chinh chiến' tại Miss Charm 2025

Từ ngày 27.11 đến 13.12, TP.HCM trở thành điểm hẹn của nhan sắc quốc tế khi đăng cai Miss Charm 2025. Quy tụ 39 người đẹp từ khắp các châu lục, mùa giải năm nay không chỉ được đánh giá cao về chất lượng thí sinh mà còn cho thấy sự cầu thị, chuyên nghiệp của đơn vị chủ nhà trong công tác tổ chức và quảng bá văn hóa Việt.

Không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm lưu trú tại TP.HCM nóng hơn bao giờ hết. Miss Charm 2025 đã chính thức khởi động, chào đón dàn thí sinh được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá là đồng đều và chất lượng nhất qua 3 mùa tổ chức.

Đại diện các quốc gia nhận sash và chính thức nhập cuộc Miss Charm 2025 Ảnh: BTC

Để đón tiếp các đại diện quốc tế, nước chủ nhà Việt Nam đã thể hiện sự hiếu khách ngay từ những chi tiết nhỏ nhất. Đại diện Việt Nam - Mai Ngô, đã chuẩn bị những món quà đậm chất văn hóa để kết nối tình hữu nghị ngay ngày đầu nhập cuộc.

Sự nồng hậu ấy đã giúp các thí sinh nhanh chóng hòa nhập. Dù lịch trình dày đặc và chênh lệch múi giờ, nhưng ẩm thực Việt Nam với Phở và cà phê đã trở thành 'liều thuốc tinh thần' giúp các người đẹp lấy lại năng lượng.

Dàn người đẹp quốc tế 'chinh chiến' tại Miss Charm 2025

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch tại Cần Thơ, Vũng Tàu và TP.HCM, Miss Charm 2025 tiếp tục nhấn mạnh sứ mệnh về giáo dục và tư duy. Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi một thông điệp riêng, khẳng định sắc đẹp phải đi đôi với trí tuệ, lòng nhân ái và sự tôn trọng.

Mai Ngô cùng dàn người đẹp quốc tế đọ sắc, sẵn sàng ‘chinh chiến’ tại Miss Charm 2025

Tuy nhiên, tổ chức một cuộc thi quy mô quốc tế luôn đi kèm với những thách thức về thủ tục. Đại diện Venezuela không thể tham gia, để lại nhiều tiếc nuối cho thí sinh.

Vượt qua những trở ngại khách quan và áp lực khi diễn ra đồng thời cùng cuộc thi khác, Miss Charm 2025 vẫn giữ vững bản sắc riêng, tập trung vào các hoạt động quảng bá văn hóa, giáo dục và du lịch. 39 cô gái, 39 giấc mơ đang cùng hướng về đêm chung kết ngày 12.12 tới đây.