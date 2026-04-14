Nhan sắc mỹ nhân Việt sắp 'chinh chiến' tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026

Dừng chân ở top 12 tại Miss Charm 2025, Mai Ngô tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss Supranational 2026 Ảnh: FBNV

Mới đây, đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam - Miss Supranational Vietnam chính thức công bố Mai Ngô sẽ lên đường "chinh chiến" tại đấu trường Miss Supranational diễn ra tại Ba Lan. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ, kỳ vọng người đẹp sẽ đạt thành tích cao tại Miss Supranational 2026 nhờ kinh nghiệm dày dặn tích lũy qua nhiều lần "chinh chiến" trước đó. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng Mai Ngô chưa thực sự phù hợp với tiêu chí mà cuộc thi hướng đến. Thậm chí, có quan điểm nhận định gương mặt của người đẹp gốc TP.HCM đã trở nên "cũ" trên các sân chơi nhan sắc, thiếu yếu tố mới mẻ. Còn có ý kiến cho rằng, người đẹp sinh năm 1995 có nhiều khuyết điểm về ngoại hình, khả năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử... Từ đó cho thấy, cô sẽ khó tạo được thành tích trên đấu trường này.

Nhan sắc Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2026 - Mai Ngô