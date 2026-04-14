Nhan sắc mỹ nhân Việt sắp 'chinh chiến' tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026

Hải Duy
14/04/2026 06:48 GMT+7

Mai Ngô sẽ tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2026 diễn ra tại Ba Lan vào tháng 7 tới. Thông tin trên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Dừng chân ở top 12 tại Miss Charm 2025, Mai Ngô tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss Supranational 2026

Mới đây, đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam - Miss Supranational Vietnam chính thức công bố Mai Ngô sẽ lên đường "chinh chiến" tại đấu trường Miss Supranational diễn ra tại Ba Lan. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ, kỳ vọng người đẹp sẽ đạt thành tích cao tại Miss Supranational 2026 nhờ kinh nghiệm dày dặn tích lũy qua nhiều lần "chinh chiến" trước đó. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng Mai Ngô chưa thực sự phù hợp với tiêu chí mà cuộc thi hướng đến. Thậm chí, có quan điểm nhận định gương mặt của người đẹp gốc TP.HCM đã trở nên "cũ" trên các sân chơi nhan sắc, thiếu yếu tố mới mẻ. Còn có ý kiến cho rằng, người đẹp sinh năm 1995 có nhiều khuyết điểm về ngoại hình, khả năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử... Từ đó cho thấy, cô sẽ khó tạo được thành tích trên đấu trường này.

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 86-67-100 cm. Cô là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt khi từng góp mặt tại nhiều sân chơi và đạt được các thành tích như top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân Người mẫu toàn năng 2023…

Mỹ nhân 9X từng "chinh chiến" tại một số đấu trường nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017. Gần nhất, Mai Ngô tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và giành danh hiệu á hậu 4. Sau đó, Mai Ngô đảm nhận vai trò giám khảo tại một số cuộc thi, đồng thời làm huấn luyện viên ở các chương trình thực tế. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả nhờ cá tính thẳng thắn cùng những phát ngôn gây "sốt"

Mai Ngô trung thành với hình ảnh quyến rũ. Người đẹp 9X thường ưu tiên những thiết kế ôm sát, tôn đường cong cơ thể hoặc các mẫu trang phục cắt xẻ táo bạo. Không ít lần, Mai Ngô trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với những bộ cánh sexy, cá tính. Đôi lúc những màn “lên đồ” táo bạo của cô cũng tạo nên nhiều tranh luận

Miss Supranational là đấu trường nhan sắc quốc tế thứ hai của Mai Ngô. Trước đó tại Miss Charm 2025, người đẹp quê TP.HCM ghi danh vào top 12 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025. Ở cuộc thi này, Mai Ngô được các thí sinh quốc tế đánh giá cao về khả năng trình diễn sân khấu. Bên cạnh đó, người đẹp còn gây ấn tượng với phong thái tự tin, kỹ năng giao tiếp, tinh thần hòa đồng, tích cực kết nối với các đại diện quốc tế

Thời gian qua Mai Ngô tích cực rèn luyện các kỹ năng cần thiết, đồng thời hoàn thiện hình ảnh và chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục vương miện sắp tới. Người đẹp 9X chia sẻ: "Lần trở lại này không phải để thử sức, mà là để khẳng định bản thân"

Sau màn "trắng tay" của Võ Cao Kỳ Duyên tại Miss Supranational 2025, Mai Ngô được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi này bởi có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc. Miss Supranational 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7, tại Ba Lan

Trong thời gian tới, Mai Ngô sẽ tập trung rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử, trình diễn trang phục dân tộc và các phần thi tài năng. Cô đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Miss Supranational là cuộc thi nhan sắc quốc tế tìm kiếm hình mẫu người đẹp toàn diện, hội tụ các yếu tố về nhan sắc, phong thái và tài năng. Sau hơn một thập niên tham gia "chinh chiến" tại Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia, nhiều người đẹp Việt Nam đã ghi dấu ấn và mang về những thành tích đáng tự hào. Tiêu biểu có thể kể đến như: Daniela Nguyễn Thu Mây với danh hiệu á hậu 3 (2011), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên giành á hậu 2 (2022), Đặng Thanh Ngân đạt á hậu 4 (2023). Bên cạnh đó, Minh Tú (2018) và Ngọc Châu (2019) đạt top 10 chung cuộc cùng danh hiệu Miss Supranational Asia.

