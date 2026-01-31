Nhan sắc bốc lửa của Hoa hậu Liên lục địa 2024

Maria Cepero: Nàng 'phượng hoàng' tỏa sáng trong thiết kế Việt

Maria Cepero - Hoa hậu Liên lục địa 2024 ẢNH: NVCC

Hành trình của Maria Cepero tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 không chỉ ghi dấu bởi nhan sắc bốc lửa đặc trưng của vùng Caribbean mà còn là sự thăng hoa của nghệ thuật thời trang. Trong khoảnh khắc chuyển giao vương miện đầy thiêng liêng, cô đã tin tưởng lựa chọn các thiết kế dạ hội đến từ nhà thiết kế (NTK) Minh Tuấn của Việt Nam để thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp sang trọng và quyền lực của một nữ hoàng sắc đẹp.

Tại phần thi trang phục dân tộc, Maria đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế đính kết lấp lánh ánh bạc, kết hợp cùng áo choàng lông kiêu sa, giúp cô luôn nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế.

Khoác lên mình bộ váy ánh bạc đính kết tỉ mỉ với những đường cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Liên lục địa 2024 tự tin tỏa sáng bên các thí sinh ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, tâm điểm thực sự chính là bộ váy dạ hội màu đỏ quyền lực trong phần final walk. Với phần tùng váy ấn tượng mô phỏng hình ảnh phượng hoàng tái sinh, thiết kế này đã giúp Maria khắc họa hình ảnh một nàng hậu mạnh mẽ, rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Bộ cánh thứ ba, lấy cảm hứng từ nàng tiên cá với những họa tiết đính kết uốn lượn tỉ mỉ, đã tôn vinh vóc dáng hoàn mỹ của cô khi chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Sự kết hợp này khẳng định "mối lương duyên" đặc biệt giữa Maria và thời trang Việt, bởi chính tại đêm đăng quang năm ngoái, cô cũng đã chiến thắng trong một thiết kế của Minh Tuấn. Điều này không chỉ là dấu ấn cá nhân của Maria mà còn minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của các nhà thiết kế Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Theo ghi nhận từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, nhiệm kỳ của Maria Cepero được đánh giá cao nhờ sự năng nổ trong các hoạt động cộng đồng và khả năng kết nối phụ nữ toàn cầu. Trong bài phát biểu chia tay, Maria đã không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc."Xin chào Ai Cập! Tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ không khóc nhưng điều đó thật khó khăn", Maria xúc động chia sẻ.

Bộ trang phục được nàng hậu lựa chọn cho khoảnh khắc final walk, kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm do NTK Việt thiết kế ẢNH: NVCC

Cô gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, tổ chức Miss Intercontinental và người hâm mộ đã tin tưởng đồng hành cùng cô trong suốt một năm thay đổi cuộc đời. Maria cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho tân hoa hậu đến từ Nga, hy vọng người kế nhiệm sẽ sử dụng vương miện bằng sự can đảm, lòng trắc ẩn và khả năng lãnh đạo để tiếp tục truyền cảm hứng cho phụ nữ thế giới. Đặc biệt, vùng đất Sahl Hasheesh, Ai Cập, nơi cô đăng quang và kết thúc nhiệm kỳ, sẽ luôn giữ một vị trí trang trọng trong trái tim cô.

Cùng với sự tỏa sáng của Maria Cepero, đại diện Việt Nam, Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân, cũng đã có một hành trình đầy nỗ lực. Với sự chuẩn bị chỉn chu và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Thu Ngân đã xuất sắc ghi tên mình vào top 23 Hoa hậu Liên lục địa 2025. Kết quả này không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng (intop) của Việt Nam tại đấu trường Miss Intercontinental mà còn cho thấy sự ổn định và sức mạnh của các đại diện nhan sắc nước nhà trong những năm gần đây.