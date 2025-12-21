Thời trang Việt 'du ngoạn' cảnh đẹp thế giới

Làn gió mới của nhiếp ảnh thời trang

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành thời trang, hoạt động sản xuất hình ảnh ngành này cũng dần sôi động và chụp ngoại cảnh quốc tế trở thành xu hướng mới. Những chuyến đi được tổ chức đều đặn, mở ra cơ hội tham gia cho cả những thương hiệu trẻ qua hình thức ký gửi.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận tác nghiệp trên cánh đồng tuyết Hàn Quốc trong dự án The New Generation of Models ẢNH: NVCC

Mùa thu đông được xem là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của thời trang Việt. Không chỉ các sàn runway được tổ chức liên tục mà tần suất giới thiệu bộ sưu tập mới của các thương hiệu cũng dày đặc hơn. Bức tranh thời trang VN nửa cuối năm 2025 được phủ sóng bởi hàng loạt danh thắng và cảnh sắc ấn tượng. Các thương hiệu Petbychang, One Tone, Colin, Myan, NEM giới thiệu trang phục mùa lạnh trong khung cảnh mùa thu lá vàng Hàn Quốc, khuôn viên các trường ĐH, bảo tàng hay ngôi làng cổ hanok và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Glam Doll, Jadeite.TH, Maison Leenaa chọn các đại lộ rực rỡ ánh đèn cùng nhịp sống hiện đại, tấp nập của Thượng Hải (Trung Quốc) cho bộ sưu tập thu đông 2025. Các công trình kiến trúc mang phong cách Gothic đặc trưng tại London (Anh) như cung điện Westminster, tháp Big Ben, Trường ĐH Christ Church đều lần lượt bước vào campaign của nhà mốt Việt. Thủ đô Paris của Pháp được thời trang VN yêu thích hơn cả. Và chính các địa danh như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs-Elysées… đã tạo nên sự khác biệt cho hình ảnh thời trang của JM, Ivy Moda, Basic, PHAM, 21Six…

Người mẫu nhí tạo dáng trên tuyết trong cái lạnh -8 độ C ẢNH: KIẾNG CẬN STUDIO

Narc Studio, Nguyen Lam P.Thao Productions là hai trong số các đơn vị có kinh nghiệm tổ chức nhiều chuyến chụp campaign, lookbook ở nước ngoài. Đại diện một đơn vị cho biết họ thường chủ động chuẩn bị toàn bộ từ khâu lên ý tưởng, chọn địa điểm, nhiếp ảnh gia, stylist, trang điểm… Người mẫu thường là mẫu chuyên nghiệp của ê kíp VN hoặc có thể chọn người mẫu tại quốc gia điểm đến. Thương hiệu nào cũng có thể tham gia ký gửi với số lượng tối thiểu là 3 bộ trang phục hoàn chỉnh. Để tránh sự trùng lặp, đơn vị sản xuất cam kết mỗi điểm chụp chỉ chụp bộ sưu tập cho một thương hiệu. Nhờ vậy tuy có cùng chủ đề mùa thu Hàn Quốc hoặc Paris hoa lệ nhưng mỗi nhãn thời trang đều có được một bộ ảnh riêng khác phong cách, khác bối cảnh cụ thể với chi phí hợp lý.

Định vị bản sắc

Gây được tiếng vang lớn về quy mô và tầm vóc chính là sàn runway The New Generation of Models đặt tại cánh đồng tuyết Gangwon và Seoul (Hàn Quốc). Dự án do nhiếp ảnh gia Kiếng Cận và học viện của người mẫu Xuân Lan tổ chức. Dưới cái lạnh -8 độ C, ê kíp gần 100 thành viên làm việc liên tục 12 tiếng để cho ra đời bộ ảnh và phim thời trang Rainbow Snow. Thành quả của dự án được trưng bày trong triển lãm sau đó đã làm nức lòng giới thời trang.

Tháp Eiffel (Pháp) làm phông nền cho ảnh thời trang của thương hiệu Việt ẢNH: JM

Nhận định về xu hướng mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận cho rằng đây là một xu hướng tất yếu và mang tính tích cực, vừa nâng tầm hình ảnh thời trang Việt, lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của thời trang VN ra thế giới, vừa mở ra cơ hội mở rộng tư duy thẩm mỹ cho người làm nghề.

Tuy nhiên từ kinh nghiệm tác nghiệp tại New York, Milan, Seoul, Tokyo, Dubai và Sydney, nhiếp ảnh gia này cũng thừa nhận việc mang cả ê kíp từ VN sang nước ngoài tác nghiệp luôn là thử thách lớn. Xin visa, xin phép quay phim chụp ảnh tại địa điểm cụ thể, chênh lệch múi giờ, thời tiết, khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ… chính là những vấn đề cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, thời tiết là yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn nhất. Dự án The New Generation of Models phải cấp tốc đổi địa điểm ban đầu là đảo Nami (Hàn Quốc) chỉ vì không có tuyết rơi; việc thủy triều dâng cao "nuốt trọn" bãi cát vàng tuyệt đẹp ở Phuket (Thái Lan) khiến ê kíp phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch.

"Việc chụp ảnh ở nước ngoài mang tính định vị bản sắc. Nếu chỉ chạy theo bối cảnh đẹp hoặc điểm check-in nổi tiếng mà thiếu ý tưởng, thông điệp, hoặc cá tính thương hiệu thì sản phẩm hình ảnh dễ bị hòa tan và thiếu chiều sâu", nhiếp ảnh gia Kiếng Cận nói.