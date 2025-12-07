Mở 'cánh cửa' cho người mẫu Việt ra quốc tế

Dấu chân VN trên sàn runway thế giới

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nghề người mẫu. Sau 8 năm gián đoạn, chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model (VNTM) trở lại góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ người mẫu trẻ.

Ngoài giải thưởng lớn cho quán quân, VNTM còn gây bất ngờ khi đưa cả top 3 đến Paris dự tuần lễ thời trang, chụp ảnh street style (thời trang đường phố) tại kinh đô thời trang của Pháp. Sau Dahan Phương Oanh, làng mốt Việt xôn xao vì đã xuất hiện gương mặt mẫu Việt mới trên sàn runway thế giới là quán quân The Face Vietnam (TFV) 2023. Không chỉ có mùa thứ 2 "hái quả ngọt" ở các tuần lễ thời trang Milan (Ý) và Paris (Pháp) với 6 suất diễn runway, 2 chiến dịch thương mại và nhiều dự án hình ảnh, Huỳnh Tú Anh còn trở thành người mẫu Việt đầu tiên trình diễn cho nhà mốt Chanel. Hình ảnh của cô và sàn diễn tổ chức tại Singapore đầu tháng 11.2025 "viral" trên nhiều mạng xã hội.

Nhà thiết kế Singapore chọn các quán quân Vietnam’s Next Top Model và The Face Vietnam diễn runway tại Tuần lễ thời trang quốc tế VN Thu Đông 2025. Từ trái qua: Mạc Trung Kiên, nhà thiết kế Frederick Lee, bà Trang Lê, Tú Anh, Mai Hoa Ảnh: NVCC

Ít ai biết để có được thành công như hiện tại, Tú Anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ 2 năm trước. Với định hướng từ "công ty quản lý mẹ" (Mother Agency - MA) BeU Model, cô được đưa sang Paris đầu quân vào các Agency quốc tế là Supreme Model Management và Major Model. Sau khi giành suất diễn tại tuần lễ thời trang Milan (tháng 9.2024), cô được Women Management Paris ký hợp đồng và có cơ hội chạm tay vào "giấc mơ" diễn cho Chanel.

Người mẫu Tú Anh diễn cho Chanel tại Singapore tháng 11.2025

Người mẫu Thanh Thùy diễn runway ở Tuần lễ thời trang Milan 2025

Người mẫu Kim Phương diễn runway ở Tuần lễ thời trang Milan 2025

"Lần đầu đến Milan và Paris tôi đi với tâm thế rất mong chờ dù bản thân chưa có kinh nghiệm. Và rồi đúng là mơ cao thì ngã đau", Tú Anh nhớ lại cảm giác hụt hẫng, thất vọng và tự nghi ngờ bản thân khi trượt casting (tuyển chọn người mẫu) mà không hề biết lý do. Casting ở châu Âu hoàn toàn khác so với trong nước, người mẫu chỉ có 3 giây để catwalk và không nhận được bất kỳ một lời phản hồi nào. Từ trải nghiệm vấp ngã, cô tự nhìn nhận lại bản thân để thay đổi và quan sát người mẫu quốc tế để học hỏi kinh nghiệm. Cô cho rằng việc giữ được tâm trạng ổn định để thể hiện được năng lượng theo cách tốt nhất chính là yếu tố khiến cô tự tin và được chọn. "Khi diễn show đầu tiên là show Calcaterra, tôi đã suýt khóc trên đường runway", cô kể. Cảm giác "được thị trường công nhận" giúp Tú Anh bình tĩnh và càng thêm tự tin hơn khi nhận ra lợi thế đặc biệt của bản thân chính là những nét đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á. Việc thường xuyên là người mẫu VN duy nhất trong các buổi casting ở nước ngoài cũng trở thành một đặc điểm riêng để giám khảo quốc tế nhớ đến cô.

Bà Trang Lê, nhà sáng lập Multimedia JSC, Giám đốc sản xuất VNTM và TFV, có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của người mẫu Việt. Từ hơn chục năm trước, các người mẫu trưởng thành từ VNTM như Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân… lần lượt được đơn vị này đưa đến các kinh đô thời trang và đều gặt hái thành tựu riêng. Thập niên 2010, danh sách mẫu Việt ghi dấu trên sàn runway thế giới tiếp nối với Thùy Trang, Mâu Thủy, Trang Kiếu, Hà Kino, Chà Mi… và Tú Anh chính là gương mặt mới nhất. Bà Trang nhận xét: "Thành công của quán quân TFV 2023 không chỉ là niềm tự hào của riêng một cá nhân mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống; cho thấy người mẫu VN có thể chinh phục những đỉnh cao mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ đến".

Chìa khóa mở cánh cửa cơ hội

Nhiều chuyên gia thời trang đồng tình rằng người mẫu Việt có lợi thế riêng chính là nét đẹp Á đông đặc trưng - đây cũng là điều mà thị trường quốc tế thiếu và luôn tìm kiếm. Tuy nhiên chỉ vẻ đẹp thì chưa đủ. Để có thể biến tiềm năng thành cơ hội, mẫu Việt phải vượt qua vô số thách thức, từ tác phong, kỷ luật, sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, cho đến sức ép cạnh tranh khốc liệt với hàng nghìn người mẫu đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh các tố chất cá nhân như tinh thần cầu tiến, khả năng thích nghi nhanh, chịu khó học hỏi, sự bền bỉ, người mẫu còn phải được đào tạo theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu và được định hướng lộ trình phát triển phù hợp.

Thẳng thắn thừa nhận người mẫu tự do vẫn có cơ hội (tuy rất nhỏ) lọt vào "mắt xanh" của các nhà mốt hay Agency quốc tế, nhưng bà Trang Lê cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp thời trang thế giới vận hành bằng một hệ thống chuyên nghiệp và MA có vai trò rất quan trọng. Các "ông lớn" trong ngành đều cần sự đảm bảo về pháp lý, lịch trình, tác phong, định hướng nghề nghiệp và sự ổn định lâu dài - những yếu tố được MA bảo chứng. Do vậy mối quan hệ chặt chẽ giữa MA tại VN và Agency quốc tế là cầu nối giúp mở ra cánh cửa để mẫu Việt bước vào những sàn diễn danh giá trên thế giới.

Một hướng tiếp cận khác để mẫu Việt tìm cơ hội phát triển ở nước ngoài chính là các buổi casting với nhà tuyển chọn quốc tế tại Tuần lễ thời trang quốc tế VN những mùa gần đây. Ban tổ chức tiết lộ Kim Phương, Cao Ngân, Ái Băng, Thanh Thùy… gây được sự chú ý và hai trong số này đã có những suất diễn đầu tiên ở Tuần lễ thời trang Milan năm nay. Ngoài BeU model, Nest model do người mẫu Trang Phạm khởi xướng đã phát hiện và làm bệ phóng cho các gương mặt trẻ như Linh Chi, Ánh Phạm… Hai người mẫu này xuất hiện trong chiến dịch thời trang của Prada, Moncler, Emporio Armani; catwalk cho JW Anderson, Chopard, Andersson Bell…