Mai Ngô chia sẻ về quyền phụ nữ tại Miss Charm 2025

Mới đây, dàn người đẹp quốc tế Miss Charm 2025 đã có buổi giao lưu cùng sinh viên tại Trường ĐH Nam Cần Thơ. Buổi giao lưu để lại ấn tượng sâu sắc với những người bạn ngoại quốc đang tranh vương miện ở Việt Nam.
Tại buổi giao lưu cùng sinh viên tại Trường ĐH Nam Cần Thơ, các người đẹp Miss Charm 2025 cảm thấy hào hứng khi được chào đón nồng nhiệt từ đông đảo sinh viên. Bên cạnh đó, những người bạn ngoại quốc còn tỏ ra hứng thú khi lần đầu thưởng thức tiết mục đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật được xem là "đặc sản tinh thần" của người dân miền Tây Nam bộ. Đáp lại tình cảm đó, nhiều thí sinh chủ động tham gia giao lưu với đông đảo sinh viên, chụp ảnh, đồng thời chia sẻ quan điểm xoay quanh chủ đề: "Define woman empowerment - Định nghĩa trao quyền cho phụ nữ" trong phần hỏi - đáp.
Trước khi đến với Trường ĐH Nam Cần Thơ, các thí sinh đã có dịp hòa mình vào cuộc sống dân dã cùng người dân địa phương tại TP.Cần Thơ và khám phá những nét văn hóa độc đáo như thưởng thức ẩm thực đặc sản, lội mương bắt cá, đổ bánh xèo…
Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi trải nghiệm văn hóa và giáo dục của các người đẹp trong hành trình đến Việt Nam. Ngay khi xuất hiện tại hội trường của Trường ĐH Nam Cần Thơ, các ứng viên quốc tế đã bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo sinh viên. Dàn ứng viên còn có dịp phô diễn những bước catwalk điêu luyện, kết hợp màn hô tên và giới thiệu quốc gia, vùng lãnh thổ một cách đầy tự tin và cuốn hút.
Các người đẹp lần lượt hô tên trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên
