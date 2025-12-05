Mai Ngô chia sẻ về quyền phụ nữ tại Miss Charm 2025

Dàn ứng viên Miss Charm 2025 đã có buổi giao lưu cùng sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ hôm 3.12 ẢNH: HỮU TÍN

Tại buổi giao lưu cùng sinh viên tại Trường ĐH Nam Cần Thơ, các người đẹp Miss Charm 2025 cảm thấy hào hứng khi được chào đón nồng nhiệt từ đông đảo sinh viên. Bên cạnh đó, những người bạn ngoại quốc còn tỏ ra hứng thú khi lần đầu thưởng thức tiết mục đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật được xem là "đặc sản tinh thần" của người dân miền Tây Nam bộ. Đáp lại tình cảm đó, nhiều thí sinh chủ động tham gia giao lưu với đông đảo sinh viên, chụp ảnh, đồng thời chia sẻ quan điểm xoay quanh chủ đề: "Define woman empowerment - Định nghĩa trao quyền cho phụ nữ" trong phần hỏi - đáp.

Mở đầu cho những chia sẻ đầy cảm hứng, đại diện Việt Nam - người đẹp Mai Ngô chia sẻ góc nhìn rõ ràng về bình đẳng giới. Cô cho rằng: “Nữ quyền là hành động trao quyền cho phụ nữ, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có thể làm mọi điều mình muốn. Điều cốt lõi là phá vỡ những định kiến lâu đời để xây dựng một xã hội công bằng, nơi giá trị và năng lực của mỗi người được tôn trọng, bất kể họ là ai” ẢNH: BTC

Tiếp nối mạch chia sẻ, người đẹp Luisa Victoria Malz (Đức) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng đỡ lẫn nhau trong cộng đồng phụ nữ. Cô bày tỏ: “Trao quyền cho phụ nữ là sức mạnh mà mỗi chúng ta đều có. Dù xã hội đã phát triển, phụ nữ vẫn chưa được đại diện xứng đáng ở nhiều vị trí lãnh đạo. Vì vậy, chúng ta cần tạo thêm cơ hội để phụ nữ đảm nhận những vai trò quan trọng, đưa ra quyết định bằng trái tim, trí tuệ và bản lĩnh của mình” ẢNH: BTC

Ở một góc nhìn khác, đại diện Mexico - Francia Cortés cho rằng nữ quyền không chỉ nằm ở hình thức hay định kiến về vẻ đẹp. Cô nói: "Khi bàn về nữ quyền, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào hành trình tự tin của mỗi người phụ nữ. Họ được sinh ra để tỏa sáng, và chính sức mạnh nội tại ấy giúp họ lan tỏa cảm hứng, đóng góp cho văn hóa và cộng đồng" ẢNH: BTC

Sự chân thành tiếp tục được lan tỏa khi người đẹp Kutemba Njapau (Zambia) chia sẻ câu chuyện của chính mình. Cô kể rằng toàn bộ quá trình học đại học đều do cô tự trang trải bằng nghề người mẫu, bất chấp những khó khăn về điều kiện gia đình ẢNH: BTC

Đại diện Colombia - María José Chacon Montano mở rộng chủ đề bằng việc kết nối nữ quyền với tinh thần nhân văn toàn cầu. Cô nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ nói về phụ nữ mà còn về toàn thể xã hội. Mỗi người đều có tài năng riêng và đều có khả năng đóng góp cho thế giới. Chúng ta cần loại bỏ mọi hình thức phân biệt, cùng nhau tạo nên một tương lai hòa bình và tốt đẹp hơn" ẢNH: BTC

Trước khi đến với Trường ĐH Nam Cần Thơ, các thí sinh đã có dịp hòa mình vào cuộc sống dân dã cùng người dân địa phương tại TP.Cần Thơ và khám phá những nét văn hóa độc đáo như thưởng thức ẩm thực đặc sản, lội mương bắt cá, đổ bánh xèo…

Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi trải nghiệm văn hóa và giáo dục của các người đẹp trong hành trình đến Việt Nam. Ngay khi xuất hiện tại hội trường của Trường ĐH Nam Cần Thơ, các ứng viên quốc tế đã bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo sinh viên. Dàn ứng viên còn có dịp phô diễn những bước catwalk điêu luyện, kết hợp màn hô tên và giới thiệu quốc gia, vùng lãnh thổ một cách đầy tự tin và cuốn hút.

Các người đẹp lần lượt hô tên trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên ẢNH: HẢI DUY

Buổi giao lưu của dàn mỹ nhân Miss Charm 2025 cùng các sinh viên tại Trường ĐH Nam Cần Thơ khép lại trong không khí ấm áp và đầy cảm hứng

ẢNH: HẢI DUY

Các người đẹp Miss Charm chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ ẢNH: HỮU TÍN

Gần 10 ngày nhập cuộc, các người đẹp đang bước vào giai đoạn "nước rút" của hành trình chinh phục vương miện của mình, tập trung cho hai đêm thi quan trọng bán kết (dự kiến 9.12) và chung kết (dự kiến 12.12) ẢNH: HỮU TÍN



