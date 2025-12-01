Độc đáo giải bóng đá dành cho phụ nữ vùng cao

Trong nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ vùng cao, Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng UBND xã Bình Liêu tổ chức Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5. Sự kiện diễn ra từ ngày 3 - 7.12 tại Sân bóng đá Húc Động (xã Bình Liêu).

Các vận động viên tích cực tập luyện, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn cho người xem Ảnh: BTC

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng nữ đến từ Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang, thi đấu theo thể thức chia 2 bảng, với tổng cộng 15 trận diễn ra liên tục trong 5 ngày. Mỗi đội gồm 7 cầu thủ ra sân, quy tụ những chân sút đến từ các dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày. Dù mang tính phong trào, giải đấu được tổ chức bài bản, đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và an toàn cho các vận động viên.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 được tổ chức với mục tiêu tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và quảng bá du lịch Bình Liêu - nơi được mệnh danh là “nàng công chúa ngủ quên” của Quảng Ninh với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa phong phú.



Giải bóng đá được xem là dịp rèn luyện thể thao, vừa để quảng bá văn hóa Ảnh: BTC

Điểm khác biệt của giải bóng đá nữ vùng cao

Điểm đặc biệt của giải đấu là toàn bộ các cầu thủ sẽ thi đấu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Những nữ cầu thủ tham gia đa dạng độ tuổi và ngành nghề, từ lứa tuổi phổ thông trung học đến trung niên. Lễ khai mạc, bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, toàn bộ các trận đấu sẽ phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của VTV5 và VTVGo.

Ban tổ chức tin rằng giải đấu năm nay sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thể thao nữ vùng cao nói riêng và thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung cùng phát triển, đồng thời góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.