Vì có đôi mắt khổng lồ, nên cô gái 21 tuổi người Mỹ Samantha McNab bị nhầm tưởng mắc các các vấn đề về tuyến giáp (chẳng hạn như: bệnh Graves, loại bệnh khi cơ thể bệnh nhân sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp khiến mắt của người bệnh sưng lên cho đến khi đôi mắt lồi ra khỏi đầu...).





Cô gái sở hữu đôi mắt khổng lồ kỳ lạ NEW YORK POST

Thế nhưng chia sẻ trên tờ New York Post ngày 4.2, Samantha McNab khẳng định rằng đôi mắt khổng lồ của mình là tự nhiên 100%. Samantha McNab tuyên bố: “Trước đây, tôi đã từng đi khám, đôi mắt to chỉ là do gen di truyền của gia đình tôi”.

Samantha McNab đã nhanh chóng học được cách đối mặt với những lời chọc ghẹo của mọi người chỉ vì cô sở hữu đôi mắt khổng lồ.

Một số người đã so sánh Samantha McNab với nhân vật Gollum (nhân vật hoạt hình có đôi mắt to) trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.

Rất may, không phải tất cả các bình luận đều tiêu cực.



“Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn và bình luận trực tiếp từ các cô gái trẻ nói rằng họ có đôi mắt to như thế và luôn bị chế giễu hoặc bắt nạt vì điều đó nhưng các bài đăng của tôi đã mang lại cho họ sự tự tin cần thiết”, Samantha McNab thổ lộ.

Samantha McNab chia sẻ cảm nhận khi sở hữu đôi mắt khổng lồ. “Tôi thích có điểm độc đáo này ở mình, điều này cho phép tôi nổi bật so với những người khác theo một cách tích cực, vậy tại sao không nắm lấy điều đó?”, Samantha McNab nói.

Samantha McNab bị nhiều người bàn tán khi sở hữu đôi mắt khổng lồ kỳ lạ. Tuy nhiên, cô đã quen với việc đó và xem đó là điểm độc đáo để người ta nhớ tới mình.