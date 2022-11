Cô gái tiêm filler môi 32 lần vì mong... giống búp bê

Theo New York Post,dù được cảnh báo về khả năng tử vong vì lạm dụng hóa chất, cô vẫn không dừng lên kế hoạch làm đẹp. Tính đến nay, sau 4 năm, Andrea Ivanova đã thực hiện thủ thuật tiêm filler môi 32 lần, và dường như đã “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ.

Trên trang Instagram với hơn 23.000 người theo dõi, Andrea Ivanova thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân. Mà nổi bật nhất là đôi môi tều quá khổ. Mặc dù vậy, cô gái 25 tuổi này tự hào khi tự nhận là người có đôi môi... dày nhất thế giới.

Andrea Ivanova cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục với niềm đam mê phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cụ thể là đã lên kế hoạch gọt hàm và độn cằm, để hướng đến việc trở thành... người có cằm nhọn và thon dài nhất hành tinh. “Với tôi, hình mẫu hoàn hảo và lý tưởng chính là búp bê Bratz, nhân vật có đôi môi dày, to hơn so với tổng thể khuôn mặt”, Andrea Ivanova chia sẻ trên New York Post.

Cũng theo Andrea Ivanova, nhờ sự nổi tiếng từ đôi môi, cô thường xuyên được những “fan hâm mộ” hẹn gặp, mời đi du lịch miễn phí. “Đôi môi này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi thấy mình đẹp hơn trước rất nhiều”, cô gái 25 tuổi người Bulgaria khẳng định.





Mặc dù vậy, Andrea Ivanova cũng chia sẻ những góc khuất xoay quanh câu chuyện tiêm filler môi đến 32 lần. Đó là thường bị các chuyên gia y tế cảnh báo có thể gây hoại tử vị trí tiêm hoặc biến dạng gương mặt, thậm chí có khả năng gây tử vong trong lúc thực hiện thủ thuật nếu lạm dụng việc tiêm filler một cách thường xuyên.

Andrea Ivanova còn phải đối diện với sự phản đối gay gắt của gia đình, bạn bè, người thân vì sở thích tiêm filler môi. Và nhất là, cô gái này thường xuyên bị bắt nạt trực tuyến khi liên tục nhận được những lời kỳ thị, miệt thị, bình luận xúc phạm, khiếm nhã của cư dân mạng. “Nhưng mặc kệ tất cả, điều quan tâm hơn cả là cách giữ cho đôi môi luôn mềm mịn, căng bóng”, Andrea Ivanova nói.