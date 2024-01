'Cô gái vạn người mê' nói hộ tiếng lòng gen Z khi yêu

Hà My nổi tiếng trên mạng xã hội, được gọi bằng danh xưng "cô gái vạn người mê" vì được hàng chục ngàn người theo dõi và yêu thích nhờ có chất giọng trong trẻo, hát hay, gương mặt khả ái cũng như ngoại hình nổi bật.



Nữ sinh xinh đẹp này là người thể hiện những bản nhạc trong các phim điện ảnh: Bệnh viện ma, Nắng 1, Nắng 2.

Ngoài ra, Hà My cũng có những ca khúc triệu view trên YouTube như: Cảm ơn con nhé (2,3 triệu), Tình nhân ơi (1,4 triệu)…

Chuyện tình yêu gen Z với nhiều cung bậc cảm xúc được chuyển tải trong ca khúc CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, nữ sinh người Hà Nội đã trình làng MV Để dành, nhanh chóng có được sự đón nhận của người trẻ yêu nhạc với những phản hồi tích cực.

Hà My cho biết ca khúc chuyển tải nội dung về tình yêu của người trẻ, đặc biệt là gen Z. "Ẩn bên trong những ca từ là tâm tư của một cô gái với nhiều vấn đề về lòng tin trong tình yêu. Dẫu muốn thả mình đắm chìm vào tình yêu, nhưng tâm lý của phe tóc dài là vẫn luôn "để dành". Bởi phái đẹp luôn sợ tình yêu không hoàn toàn màu hồng, lỡ như một ngày mọi thứ vỡ tan, biến mất thì bản thân họ sẽ phải đối diện với những tổn thương", Hà My chia sẻ và nói thêm: "Suy nghĩ ấy cũng là một trong số những điều mà các cô gái gen Z hiện nay trăn trở khi yêu. Họ lo lắng trong bối cảnh thời đại số phát triển, sự bùng nổ của mạng xã hội, cũng như có quá nhiều nền tảng hẹn hò ra đời như hiện nay, thì liệu rằng tình yêu có bền vững?".

Hà My từng thể hiện nhiều ca khúc thu hút cả triệu lượt nghe NVCC

Cũng theo Hà My, cô mong người trẻ, dù là "phe đầu đinh" hay "phe kẹp nơ" thì khi xem MV đều có thể thấy câu chuyện của chính họ trong đó với đủ đầy những cảm xúc, gia vị tình yêu như: giận hờn, buồn vui, hạnh phúc… Và tự mỗi người sẽ có cách để vun đắp giúp tình yêu thêm mặn nồng, dài lâu. Nhất là cần có sự chân thành, thật lòng khi yêu.

Huỳnh Kim Huyên, sinh viên Trường ĐH Thương mại Hà Nội, cho biết nghe xong bài hát thấy có những khoảng trống cần thiết để bản thân tự "điền" chuyện tình của chính mình vào trong đó.

"Câu chuyện tự sự trong ca khúc giống như tình yêu của chính em và nhiều bạn bè đồng trang lứa. Bởi có sự ngây thơ và cả cảm xúc lãng mạn, mơ mộng. Vì giống như nói hộ tiếng lòng của người trẻ khi yêu nên em nghĩ bài hát dễ nhận được sự đồng cảm của gen Z", Huyên nói.

Hà My được nhiều người yêu thích bởi giọng hát hay, ngoại hình nổi bật NVCC

Lê Hữu Phú, thành viên nhóm nhạc Shineband (TP.HCM), cho rằng thích giai điệu ballad nhẹ nhàng cũng như lối viết ngôn từ có phần tự do, trẻ trung, dễ thương trong bài hát. Đặc biệt, ấn tượng với sự xuất hiện của những âm thanh từ guitar, synthesizer… Ngoài ra, cũng dành "điểm cộng" cho câu chuyện dễ thương trong tình yêu "gà bông" của giới trẻ được chuyển tải trong đó.

Có một điều thú vị, là sản phẩm này do chính bản thân Hà My sáng tác, sản xuất. Và là MV "made in gen Z". Bởi bên cạnh nội dung ca khúc nói về tình yêu thế hệ Z, thì những cộng sự cùng thực hiện đều là gen Z.

"Cô gái vạn người mê" lý giải: "Sở dĩ mình chọn cộng sự cùng độ tuổi vì muốn tìm những tư duy âm nhạc, sự sáng tạo mới mẻ. Đáng mừng vì cả nhóm cùng thế hệ nên rất hợp cạ khi làm việc".

Nữ sinh này khá đa tài, khi có thể chơi thuần thục nhiều loại đàn NVCC

Hà My cho biết thời gian tới sẽ nỗ lực hơn, quan sát cuộc sống thật nhiều nhằm tăng thêm vốn sống và trải nghiệm. Qua đó chuyển tải thật nhiều vấn đề, thông điệp ý nghĩa liên quan đến đời sống của giới trẻ vào các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

"Mình vẫn theo đuổi sở trường là nhạc Pop, R&B, nhưng sẽ thử sức pha trộn thật nhiều màu sắc khác biệt hơn nhằm tạo nên cá tính riêng để không lẫn với bất kỳ nghệ sĩ nào khác", Hà My chia sẻ.

Ngoài danh xưng "cô gái vạn người mê", Hà My còn được gọi là "con nhà người ta" bởi cô gái này học giỏi, đa tài, biết chơi thuần thục nhiều loại đàn nhu: guitar, piano…