Giải trí Đời nghệ sĩ

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
04/03/2026 08:21 GMT+7

Bên cạnh dàn sao như NSND Bạch Tuyết, NSND Kim Xuân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc… sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Biện Thuy trong vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM được nhiều người quan tâm.

Biện Thuy tên thật là Biện Thị Kim Thuy, quê Bạc Liêu cũ, nay là Cà Mau. Cô sinh năm 2002, từng là sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị của Trường đại học Văn Hiến. Đối với khán giả yêu cải lương, nữ nghệ sĩ trẻ là gương mặt quen thuộc. Cô từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất vào top 7 Chuông vàng vọng cổ 2018 và chiến thắng tại cuộc thi Bông lúa vàng 2021. Năm 2024, Biện Thuy có thêm thành tích mới trong sự nghiệp khi giành quán quân Học viện cải lương.

Vai trò mới của Biện Thuy sau 'Học viện cải lương'

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 1.

Chia sẻ về vai trò đại sứ cho Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026, Biện Thuy cho biết cơ duyên này là hành trình vun đắp từng ngày. Cô kể từ khi còn là một học sinh đến những ngày đầu chập chững theo đuổi đam mê cải lương, tà áo dài đã gắn với mình. "Mỗi lần diện áo dài, tôi luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, gợi cho tôi cảm giác mình đang mang theo cả truyền thống, cả hồn dân tộc", cô nói

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 2.

Sau khi trở thành quán quân Học viện cải lương, Biện Thuy có nhiều cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật, đồng hành cùng người thầy của mình là NSND Bạch Tuyết. Nữ ca sĩ luôn ưu tiên chọn áo dài nhằm lan tỏa niềm tự hào khi là người nghệ sĩ trẻ của nghệ thuật truyền thống. "Có lẽ sự nhất quán đó cùng với tinh thần luôn muốn lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến thế hệ trẻ đã khiến ban tổ chức Lễ hội Áo dài TP.HCM tin tưởng và trao cho tôi vai trò đại sứ", cô bộc bạch

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 3.

Với vai trò mới, Biện Thuy trân trọng và biết ơn. Cô xem đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực của mình với nghệ thuật truyền thống. Từ đó, giọng ca 24 tuổi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm phải giữ gìn hình ảnh, trau dồi nghề nghiệp và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt một cách chỉn chu và nghiêm túc

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 4.

"Và vai trò này giống như một dấu mốc đẹp trên hành trình làm nghề, tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để mạnh dạn bước ra nhiều sân khấu lớn hơn, thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn nhưng vẫn giữ vững gốc rễ là cải lương và văn hóa dân tộc. Tôi xem đây là cơ hội quý để mình học hỏi, trưởng thành và đến gần hơn với công chúng trong hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc", giọng ca cải lương bộc bạch

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 5.

Biện Thuy tự nhận bản thân có cá tính mạnh. Song khi gắn bó với nghệ thuật cải lương, cô có nhiều dịp diện áo dài truyền thống để tham gia các sự kiện văn hóa, gặp gỡ khán giả. "Trong cuộc sống đời thường dù không phải lúc nào cũng mặc áo dài nhưng mỗi khi chọn trang phục này cho một dịp quan trọng, tôi luôn thấy mình chỉn chu và tự tin hơn", giọng ca trẻ chia sẻ

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 6.

Với Biện Thuy, hành trình từ một giọng ca trẻ của sân khấu cải lương đến vai trò đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM là một mối duyên khiến bản thân trân trọng. Từ đó, nữ nghệ sĩ nhận ra cơ hội đến với mình đều là kết quả sự nỗ lực của bản thân và tình yêu thương từ mọi người. "Việc được tin tưởng ở một vai trò mới không phải là đích đến mà là động lực để tôi làm nghề nghiêm túc, bền bỉ và có trách nhiệm hơn với nghệ thuật truyền thống", cô nói

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 7.

"Tôi mong rằng với hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ yêu cải lương và tự hào với tà áo dài, mình có thể góp một phần nhỏ lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ", Biện Thuy bộc bạch

Ảnh: NVCC

Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao? - Ảnh 8.

Trong thời gian tới, nữ nghệ sĩ đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm các khóa học để trau dồi kỹ năng, làm mới bản thân nhằm giúp hình ảnh của mình đa dạng, chuyên nghiệp hơn. "Việc đầu tư nghiêm túc cho bản thân sẽ là bệ đỡ vững chắc cho hành trình làm nghề lâu dài, để mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều mang đến hình ảnh chỉn chu và nhiều giá trị tích cực", cô nhìn nhận

Ảnh: NVCC

Sau 11 kỳ tổ chức thành công, Lễ hội Áo dài TP.HCM chính thức trở lại trong tháng 3.2026 (cao điểm từ ngày 6 - 8.3) với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng. Năm nay, chương trình quy tụ 37 nhà thiết kế áo dài hàng đầu cả nước bên cạnh nhà thiết kế quốc tế. Ngoài ra, chuỗi sự kiện có sự đồng hành của 37 đại sứ hình đến từ nhiều lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, văn hóa - thể thao…

