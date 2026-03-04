Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao?

Bên cạnh dàn sao như NSND Bạch Tuyết, NSND Kim Xuân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc… sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Biện Thuy trong vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM được nhiều người quan tâm.
Biện Thuy tên thật là Biện Thị Kim Thuy, quê Bạc Liêu cũ, nay là Cà Mau. Cô sinh năm 2002, từng là sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị của Trường đại học Văn Hiến. Đối với khán giả yêu cải lương, nữ nghệ sĩ trẻ là gương mặt quen thuộc. Cô từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất vào top 7 Chuông vàng vọng cổ 2018 và chiến thắng tại cuộc thi Bông lúa vàng 2021. Năm 2024, Biện Thuy có thêm thành tích mới trong sự nghiệp khi giành quán quân Học viện cải lương.
Vai trò mới của Biện Thuy sau 'Học viện cải lương'
Sau 11 kỳ tổ chức thành công, Lễ hội Áo dài TP.HCM chính thức trở lại trong tháng 3.2026 (cao điểm từ ngày 6 - 8.3) với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng. Năm nay, chương trình quy tụ 37 nhà thiết kế áo dài hàng đầu cả nước bên cạnh nhà thiết kế quốc tế. Ngoài ra, chuỗi sự kiện có sự đồng hành của 37 đại sứ hình đến từ nhiều lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, văn hóa - thể thao…
