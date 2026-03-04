Cô gái 'xinh như hoa hậu' gây chú ý ở 'Học viện cải lương' giờ ra sao?

Với Biện Thuy, hành trình từ một giọng ca trẻ của sân khấu cải lương đến vai trò đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM là một mối duyên khiến bản thân trân trọng. Từ đó, nữ nghệ sĩ nhận ra cơ hội đến với mình đều là kết quả sự nỗ lực của bản thân và tình yêu thương từ mọi người. "Việc được tin tưởng ở một vai trò mới không phải là đích đến mà là động lực để tôi làm nghề nghiêm túc, bền bỉ và có trách nhiệm hơn với nghệ thuật truyền thống", cô nói