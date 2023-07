Cô gái xông vào trụ sở công an, tấn công, chửi bới 2 chiến sĩ

Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều nay (15.7). Thời điểm này, 2 chiến sĩ công tác tại Công an Q.Lê Chân đang làm nhiệm vụ trực gác tại cổng ra vào trụ sở Công an Q.Lê Chân thì bất ngờ bị cô gái trẻ trong trang phục quần đùi, áo phông trắng, có biểu hiện không bình thường chạy tới tấn công nhưng không thành. Sau đó, cô gái trẻ tiếp tục buông lời chửi bới.



Lưu Ngọc Bạch Mai đang bị giữ tại Công an P.An Biên (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) C.T.V.

Cô gái nhanh chóng bị công an quận khống chế, bàn giao cho Công an P.An Biên để xác định danh tính cũng như làm rõ hành vi không bình thường của người này.

Kiểm tra căn cước công an cô gái mang theo người, công an xác định cô gái tên là Lưu Ngọc Bạch Mai (23 tuổi, thường trú H.Hoành Bồ, nay là TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Hiện Lưu Ngọc Bạch Mai vẫn trong tình trạng bị ảo giác, chưa thể phối hợp với Công an P.An Biên để lấy mẫu xét nghiệm ma túy, cũng như cung cấp các thông tin liên quan.

Thượng tá Trần Đình An, Trưởng Công an Q.Lê Chân cho biết, cô gái này nghi bị ngáo đá do sử dụng ma túy quá liều. Tuy nhiên, theo ông An, phải chờ kết quả xét nghiệm mới kết luận.