Có gì đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025?

Ngày 4.6, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại cuộc họp rà soát Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025, ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tập trung hoàn thiện 3 sự kiện chính diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4.

Mở màn cho chuỗi hoạt động, đại nhạc hội Nha Trang say hi vào tối 7.6 sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám từ chương trình Anh trai say hi. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng KTV của Báo Khánh Hòa và các đài trong nước, mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn quốc. Điểm nhấn cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao, được kỳ vọng tạo nên khung cảnh lãng mạn bên bờ biển Nha Trang.

Phối cảnh sân khấu đại nhạc hội Nha Trang say hi ẢNH: BTC

Tiếp nối không khí sôi động, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế tối 8.6 với sự tham gia của nghệ sĩ từ TP.Ulsan (Hàn Quốc), Lorient (Pháp) cùng các đoàn nghệ thuật trong nước. Sự xuất hiện của người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 hứa hẹn tăng thêm sức hút cho đêm diễn văn hóa đậm chất quốc tế này.

Điểm nhấn cuối của chuỗi sự kiện là màn diễu hành Carnival tối 9.6 với quy mô ấn tượng: gần 1.200 diễn viên quần chúng, 15 xe hoa và đặc biệt có sự tham gia của top 45 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025. Đây được xem là lễ hội đường phố lớn nhất từ trước đến nay tại Nha Trang.

Bên cạnh 3 sự kiện chính, lễ hội còn có chuỗi hoạt động thể thao biển đẳng cấp quốc tế diễn ra xuyên suốt tháng 6. Đáng chú ý là giải Bóng chuyền bãi biển quốc tế được tổ chức từ ngày 5-9.6, với 32 đội đến từ 8 quốc gia vùng lãnh thổ: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Philippines và chủ nhà Việt Nam.

Đặc biệt ấn tượng là giải Bơi SeaStar Nha Trang Bay lần II (20-22.6) với sự tham gia của 500-700 vận động viên tranh tài ở nhiều cự ly từ 500 m đến 10 km. Điểm nhấn của giải đấu là nội dung bơi vượt biển 5 km và 10 km từ Sailing Club Nha Trang đến đảo Hòn Tre.

Giải Bơi SeaStar Nha Trang Bay lần II với điểm nhấn là nội dung bơi vượt biển 5 km và 10 km

ẢNH: BÁ DUY

Không kém phần thú vị, giải Đua xe thể thao và địa hình Victory Challenge Sailun Cup 2025 (18-22.6) quy tụ 80-100 đội đua với 5 hạng thi đấu khác nhau, tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang, đường Phạm Văn Đồng (khu vực gần Hòn Đỏ), với điểm diễn ra các chặng đua chính là khu vực hồ Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang).

Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn khẳng định vị thế của Nha Trang trong việc tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ.

Dự kiến, chuỗi hoạt động trên của Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025 sẽ thu hút trên 20.000 lượt người tham dự. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa mà còn khẳng định vị thế của thành phố biển xinh đẹp và năng động bậc nhất Việt Nam.