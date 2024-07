Có gì hấp dẫn trong Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM năm 2024?

Chiều 2.7, tại TP.HCM, UBND tỉnh Quảng Nam và Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM đã họp báo cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và chương trình Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM năm 2024.

Tham dự buổi họp báo có ông Phạm Ngọc Sinh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hồng Lai – Phó giám đốc Sở TT - TT tỉnh Quảng Nam và ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồng Lai – Phó giám đốc Sở TT - TT tỉnh Quảng Nam chia sẻ các thông tin về lễ hội HÀ KHÁNH

Theo ban tổ chức, tiếp nối sự thành công của chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam năm 2023, chương trình Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM năm nay sẽ do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ẩm thực xứ "ngũ phụng tề phi" theo các nghệ nhân vào Nam

Cùng với chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp là các hoạt động: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Quảng Nam; tổ chức họp mặt truyền thống đồng hương, thăm hỏi giao lưu, động viên nhau trong công tác, học tập và làm ăn sinh sống của cộng đồng bà con Quảng Nam xa quê. Tiếp đó là chương trình Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM với sự tham dự của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng là những người con đất Quảng xa quê thành danh tại TP.HCM.

Phó Giám đốc Sở TT - TT Quảng Nam Nguyễn Hồng Lai cho biết thêm: "Các đoàn văn nghệ từ Quảng Nam sẽ vào trình diễn và giới thiệu những nét văn hóa nghệ thuật dân gian Quảng Nam như: hô hát bài chòi, lễ hội cồng chiêng của đồng bào Trà My, các trò chơi dân gian... để phục vụ bà con xa quê, đồng thời Ban tổ chức còn dành nhiều khu văn hóa ẩm thực giới thiệu các đặc sản Quảng Nam đến với người dân và du khách".

Cồng chiêng của đồng bào Ca Dong (Bắc Trà My) sẽ có mặt ở Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM Báo Quảng Nam

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam cho biết thêm: "Đội cồng chiêng đến từ H.Bắc Trà My và đội Dân ca bài chòi của TP.Hội An sẽ thay phiên nhau biểu diễn. Gần 1 tháng nay, các nghệ sĩ đang say sưa luyện tập và đang háo hức chờ đợi ngày vào phục vụ lễ hội. Cái hay của cồng chiêng Quảng Nam - khác với cồng chiêng các nơi khác là có hình thức đối chiêng rất lạ và hấp dẫn. Còn hô bài chòi là đặc sản của Hội An mà du khách khắp nơi đều yêu thích, lần này sẽ cũng sẽ hành phương Nam".

Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM Mai Phúc tin rằng "lễ hội năm nay sẽ rất thành công"

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam cho biết: "Gần 1 tháng nay các nghệ sĩ đất Quảng đang say sưa luyện tập và đang háo hức chờ đợi ngày vào phục vụ lễ hội" Q.TRÂN

"Từ chương trình Những ngày Văn hóa đồng hương Quảng Nam tại công viên văn hóa Đầm Sen do Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức, năm nay chương trình được UBND tỉnh Quảng Nam nâng quy mô trở thành Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM. Bên cạnh các loại hình văn hóa truyền thống và hiện đai, điểm nhấn còn là chương trình ca nhạc giao lưu đường phố do văn nghệ sĩ người Quảng Nam tại TP.HCM thực hiện. Đặc biệt, các món ngon từ ẩm thực xứ "ngũ phụng tề phi": mì Quảng, cơm gà Hội An, phở sắn Quế Sơn... sẽ theo các nghệ nhân vào Nam phục vụ bà con xa quê - nhưng người con dù đi đâu cũng luôn hồi tưởng về những món ngon quê nhà", ông Mai Phúc chia sẻ.