Trong 2 ngày 26 - 27.11, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với UBND các phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Thuận An, Lái Thiêu cùng các doanh nghiệp lữ hành tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm với chủ đề "Về đất Thủ - Di sản và làng nghề xưa". Sau sáp nhập, bản đồ du lịch TP.HCM được mở rộng với nhiều nguồn tài nguyên đặc sắc. Trong đó, vùng đất Thủ (Bình Dương trước đây) sở hữu hệ thống di tích lịch sử, công trình kiến trúc, các làng nghề truyền thống lâu đời cùng những nét riêng trong văn hóa ẩm thực.

Trong hành trình kéo dài 2 ngày, các doanh nghiệp lữ hành đã khảo sát hàng loạt điểm đến như chùa Hội Khánh, nhà cổ Trần Văn Hổ, chợ Thủ Dầu Một, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một); làng sơn mài Tương Bình Hiệp, lò lu Việt Long, cầu Rồng Lu (phường Chánh Hiệp); Bảo tàng Gốm sứ Minh Long I (phường Thuận An) và vườn gốm Lái Thiêu (phường Lái Thiêu).

TP.HCM phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa và đời sống bản địa ẢNH: TONY

Tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn tại chùa Hội Khánh

Một trong những điểm đến đáng chú ý là Bảo tàng Gốm sứ Minh Long I, được UBND tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập vào ngày 27.6.2025. Bảo tàng do Công ty TNHH Minh Long I sở hữu, hướng đến quảng bá nghệ thuật gốm sứ Việt Nam ra thế giới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với nghề gốm. Tại các xưởng gốm, bên cạnh việc tìm hiểu quy trình sản xuất, du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nghề thủ công.

Trong khi xưởng Nam Long gìn giữ phương thức nung củi truyền thống với các dòng sản phẩm chum, chậu, gạch thì xưởng Việt Long sản xuất các mặt hàng gốm sứ bằng hệ thống lò gas. Việt Long đã bố trí khu trưng bày, tổ chức các buổi thực hành làm gốm cho du khách, tạo tiền đề phát triển sản phẩm trải nghiệm phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán 2027.

Tượng Phật nằm dài 52 m tại chùa Hội Khánh, điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM ẢNH: TONY

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó trưởng phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết chuyến khảo sát giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng kết nối các điểm di sản ở Thủ Dầu Một với không gian sản xuất, trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công tại Chánh Hiệp, Thuận An, Lái Thiêu. Sở sẽ phối hợp với các ngành để gắn kết điểm tham quan với hoạt động văn hóa, thương mại và hạ tầng vận chuyển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng lịch trình phù hợp, giúp du khách có thêm thời gian khám phá và trải nghiệm tại mỗi điểm đến.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup Travel, cho biết hành trình khảo sát lần này được xây dựng như một chương trình du lịch mẫu để các doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm, từ đó điều chỉnh sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng. Riêng VinaGroup Travel đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành địa phương khảo sát, xây dựng sản phẩm và triển khai bán tour. Các chương trình được thiết kế với lịch trình 1 ngày và 2 ngày, mức giá dự kiến lần lượt khoảng 1,6 triệu đồng và hơn 2 triệu đồng; các nhóm gia đình đi tết có thể chọn tuyến ngắn, có điểm dừng ăn uống và hoạt động phù hợp với trẻ em.