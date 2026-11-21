Rộn ràng trải nghiệm văn hóa Khmer

Sáng 21.11, không khí lễ hội tại Vĩnh Long trở nên rộn ràng khi nhiều đoàn du khách từ TP.HCM và các tỉnh, thành đổ về tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống. Đây là dịp cuối tuần nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, diễn ra từ ngày 18 - 24.11.

Có mặt trong đoàn khách khởi hành từ TP.HCM lúc 5 giờ sáng, anh Nguyễn Hữu Long Trì (54 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông Tây, TP.HCM) cho biết dù từng tham dự nhiều lễ hội ở các địa phương, anh vẫn cảm thấy hào hứng trước những nét văn hóa riêng của đồng bào Khmer. "Tôi thích nhất là hoạt động dâng hoa, thả hoa đăng cầu bình an. Đến đây còn được tìm hiểu phong tục truyền thống và thưởng thức những món bánh dân gian Nam Bộ như bánh bò, bánh da heo. Không khí lễ hội rất vui, náo nhiệt, mang đến những trải nghiệm khác biệt so với các chuyến du lịch thông thường", anh Trì chia sẻ.

Những chiếc hoa đăng được thắp sáng, thả xuống nước với ước nguyện bình an ẢNH: THIÊN MINH

Chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông Tây, TP.HCM) lần đầu tiên đưa con trai 9 tuổi đến Vĩnh Long tham gia Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Trước chuyến đi, con chị chỉ biết đến các lễ hội truyền thống qua sách vở và những chương trình trên truyền hình. "Tôi muốn con được tận mắt nhìn thấy, trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam. Cháu rất thích thú khi được tìm hiểu cách làm hoa đăng, xem các hoạt động lễ hội và thưởng thức những món bánh dân gian. Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, tôi nghĩ những chuyến đi như thế này sẽ giúp trẻ hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc, thay vì chỉ học qua sách vở", chị Mai chia sẻ.

Du khách trải nghiệm làm hoa đăng trong hành trình khám phá văn hóa Khmer tại Vĩnh Long ẢNH: THIÊN MINH

Đưa văn hóa Khmer thành sản phẩm du lịch

Theo ban tổ chức, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 đã khai mạc tối 18.11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình kéo dài đến ngày 24.11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại. Điểm nhấn là các hoạt động tôn vinh nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có lễ hội Ok Om Bok - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghi thức cưới truyền thống của người Khmer được tái hiện sinh động tại hội thi trang phục dân tộc ở Vĩnh Long ẢNH: THIÊN MINH

Màn trình diễn trang phục truyền thống tái hiện nét đẹp văn hóa và đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ ẢNH: THIÊN MINH

Đáng chú ý, dịp cuối tuần 21 - 22.11, chương trình famtrip "Mật phù sa - Lễ hội Ok Om Bok" đưa các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM và ĐBSCL đến khảo sát nhiều điểm đến. Hành trình kết nối chùa Vàm Ray, chùa Xoài Xiêm, làng nghề dệt chiếu bông Cà Hom, nhà cổ Đại An với các hoạt động lễ hội tại Ao Bà Om, đồng thời giới thiệu du lịch sinh thái, nông nghiệp tại Cồn Hô và Farm Ông Tràm.

Bà Phan Thị Ly, Phó giám đốc Công ty Chim Cánh Cụt, cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. "Chúng tôi muốn du khách không chỉ đến xem lễ hội mà còn được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu ý nghĩa của các phong tục, nghi lễ truyền thống. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, góp phần đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách", bà Ly chia sẻ.

Được biết, sau chương trình khảo sát, địa phương dự kiến phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng, chào bán tour đến du khách trong và ngoài nước, trước mắt hướng tới dịp tết Nguyên đán sắp tới. Việc kết hợp những lễ hội truyền thống với hoạt động tham quan, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và du lịch sinh thái đang mở ra cơ hội để Vĩnh Long phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long diễn ra từ ngày 18 - 24.11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: THIÊN MINH



