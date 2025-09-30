Có gì ở 12 đường băng sân bay kỳ lạ nhất thế giới?
Đường băng sân bay tưởng chừng là chỗ mà nơi nào cũng giống nhau trên toàn thế giới với dải nhựa dài sạch sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Thế nhưng, vẫn có nhiều đường băng kỳ lạ, độc đáo và khác biệt.
Dưới đây là danh sách 12 đường băng sân bay kỳ lạ nhất thế giới, theo CNN.
Sân bay Barra, Scotland (BRR)
Đây là nơi duy nhất trên thế giới có đường băng nằm ngay trên bãi biển. Chỉ có một tuyến bay hoạt động tại nơi này: Tuyến bay dài 224 km của hãng Loganair đến Glasgow, sử dụng máy bay de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 19 chỗ. Phi công bay đến Barra phải hạ cánh xuống thẳng bãi cát. Các chuyến bay phải được căn chỉnh theo thủy triều để có đủ không gian hạ cánh và cất cánh. Với những điều kiện này, không có gì ngạc nhiên khi các chuyến bay bị hủy khá thường xuyên
Sân bay quốc tế Hồng Kông (HKG)
Hồng Kông đã xây cả một hòn đảo cho sân bay của mình, nơi khi mở cửa cũng sở hữu nhà ga hành khách lớn nhất thế giới. Được xây dựng để thay thế sân bay trước đây (một đường băng duy nhất ở Cửu Long đông đúc, nổi tiếng với những cú ngoặt mạnh khi cất cánh và hạ cánh), HKG nằm trên hòn đảo nhỏ ban đầu của Chek Lap Kok, nay đã được mở rộng gấp bốn lần nhờ đất khai hoang để xây dựng sân bay hai đường băng
Sân bay quốc tế Don Mueang, Thái Lan (DMK)
Bạn là một người đam mê golf, vậy thì đã đến lúc phát bóng tại Bangkok, nơi sân bay quốc tế Don Mueang có một sân golf 18 lỗ nằm giữa hai đường băng. Nếu lo lắng về vấn đề an toàn, đừng ngại - người chơi tại sân Kantarat phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh theo tiêu chuẩn sân bay trước khi vào sân. À, ý bạn là an toàn trên sân golf à? Chỉ cần cẩn thận với những quả bóng bay, vì không có rào chắn nào giữa sân golf và đường băng
Sân bay Sumburgh, Scotland (LSI)
Con đường uốn lượn quanh hầu hết chu vi của sân bay, chạy dọc theo hai đường băng, nhưng con đường lại cắt ngang đầu phía tây của một trong hai đường băng. Nhân viên ở ven đường, và trước khi cất cánh hay hạ cánh, họ sẽ ra ngoài để hạ một rào chắn ngang đường. Khi máy bay đã đến nơi cần đến, các rào chắn sẽ được nâng lên và các tài xế đang chờ đợi sẽ được chào đón nồng nhiệt
Sân bay quốc tế Amata Kabua, quần đảo Marshall (MAJ)
Sân bay quốc tế Amata Kabua của Majuro trên quần đảo Marshall mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ "hạ cánh trên mặt nước". Đường băng duy nhất của sân bay, chỉ gần 2.400 mét, là một dải nhựa đường mỏng manh trên bãi cát gần như không rộng hơn chính đảo san hô vòng - và hòn đảo này hẻo lánh đến mức theo các nhà xây dựng, khi đường băng được trải lại, vật liệu phải được vận chuyển từ Philippines, Hồng Kông và Hàn Quốc
Sân bay Genoa Cristoforo Colombo, Ý (GOA)
Genoa nổi tiếng có diện tích đất chật hẹp, nơi Christopher Columbus đã khởi hành đến châu Mỹ, nằm dọc theo những vách đá gần như dựng đứng, với thang máy công cộng và thậm chí cả đường sắt cáp treo giữa các quận. Trong khi lại thêm cả sân bay quốc tế Genova Cristoforo Colombo, nơi các chuyến bay đưa khách đến thử thách với cú hạ cánh như sắp chạm xuống nước cho đến khi đường băng xuất hiện dưới bánh xe vào khoảnh khắc cuối cùng...
Sân bay quốc tế Gibraltar (GIB)
Đường băng có thể băng qua của Gibraltar nổi tiếng đến mức ngay cả John Lennon và Yoko Ono cũng đã chụp ảnh tại đây sau đám cưới của họ ở lãnh thổ hải ngoại Anh. Đường băng của Gibraltar, nơi đã đón 3.628 chuyến bay vào năm 2024, đồng thời là một con đường vào trung tâm thành phố, vì vậy bạn có thể băng qua bằng xe tay ga, xe đạp hoặc đi bộ sau khi hạ cánh, vẫy tay chào máy bay vừa hạ cánh (ô tô đi bằng đường hầm)
Sân bay Bora Bora, Polynesia thuộc Pháp (BOB)
Sân bay Bora Bora được xây dựng trong Thế chiến hai trên một hòn đảo nhỏ (motu), hay còn gọi là đảo trong đầm phá, nghĩa là để đến bất kỳ nơi nào khác ở Bora Bora, bạn cần phải đi thuyền từ khu vực nhận hành lý (có một bến tàu và ba cầu phao). Cả Air Tahiti và Air Moana đều phục vụ các chuyến bay "BOB", thường sử dụng máy bay cánh quạt ATR42 và ATR72 lướt trên mặt nước xanh biếc và hạ cánh trên đường băng kỳ diệu này giữa Nam Thái Bình Dương. Đường băng về cơ bản chiếm toàn bộ chiều dài của hòn đảo nhỏ, trước khi thu hẹp dần vào bãi cát trắng mịn hoàn hảo
Sân bay quốc tế Kansai (KIX), Nhật Bản
Kansai, sân bay chính của Osaka, Kobe và Kyoto, không chỉ nằm trên một hòn đảo nhân tạo (thực tế, nó nằm trên hai hòn đảo nhân tạo liền kề), mà còn nằm cách bờ biển 5 km, dưới mực nước sâu khoảng 18 mét. Được khánh thành vào năm 1994 sau 7 năm xây dựng, hòn đảo sân bay này là một trong những đường băng ngoạn mục nhất thế giới, và có một nhà ga cũng hoành tráng không kém do kiến trúc sư nổi tiếng Renzo Piano thiết kế
Sân bay quốc tế Nauru (INU)
Là quốc gia nhỏ thứ ba trên thế giới chỉ sau Vatican và Monaco, Nauru tự hào có đường băng sân bay chạy dọc theo bờ biển phía tây nam của hòn đảo độc đáo. Sân bay có những con phố dân cư nằm sát nhau, trong khi con đường ven biển vòng quanh đảo tạo nên một vòng tròn đặc biệt bao quanh sân bay. Mặc dù con đường này không chạy thẳng vào đường băng, nhưng nó cắt ngang mỗi đầu, đồng nghĩa với việc giao thông bị dừng lại để máy bay hạ cánh và cất cánh
Sân bay quốc tế Chubu Centrair (NGO), Nhật Bản
Không bằng lòng với một sân bay tuyệt vời trên một hòn đảo nhân tạo, Nhật Bản đã có thêm một sân bay nữa vào năm 2005: Chubu tọa lạc gần thành phố Nagoya, có quá trình xây dựng kéo dài 5 năm bao gồm việc sử dụng “cọc cát nén” được đóng xuống đáy biển bởi các tàu chuyên dụng để ổn định bề mặt
Sân bay quốc tế Velana (VIA), Maldives
Nằm trải dài trên Hulhulé, một hòn đảo gần thủ đô Malé (hai hòn đảo được nối với nhau bằng một cây cầu dài 2,1 km), về cơ bản đây chỉ là một đường băng duy nhất, được bao quanh bởi biển xanh ngọc lam. Thú vị hơn nữa, bạn có thể hạ cánh cùng với thủy phi cơ - sân bay đã mở một nhà ga thủy phi cơ mới vào năm 2022 và có không dưới bốn đường băng trên mặt nước dọc theo đường nhựa. Khai trương vào năm 1966, sân bay được người dân Maldives xây dựng trên một đường băng thép trước đó, và có đường băng mới dài 3.350 mét vào năm 2022, đủ vững chắc để chứa máy bay Airbus A380.
