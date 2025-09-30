Có gì ở 12 đường băng sân bay kỳ lạ nhất thế giới?

Nằm trải dài trên Hulhulé, một hòn đảo gần thủ đô Malé (hai hòn đảo được nối với nhau bằng một cây cầu dài 2,1 km), về cơ bản đây chỉ là một đường băng duy nhất, được bao quanh bởi biển xanh ngọc lam. Thú vị hơn nữa, bạn có thể hạ cánh cùng với thủy phi cơ - sân bay đã mở một nhà ga thủy phi cơ mới vào năm 2022 và có không dưới bốn đường băng trên mặt nước dọc theo đường nhựa. Khai trương vào năm 1966, sân bay được người dân Maldives xây dựng trên một đường băng thép trước đó, và có đường băng mới dài 3.350 mét vào năm 2022, đủ vững chắc để chứa máy bay Airbus A380.