Có gì ở ngày hội đón 'tân binh' của những ngôi trường trên trăm tuổi?

Sau khi kết thúc màn tranh tài, học sinh lớp 10 nhanh chóng ùa vào gian hàng của các câu lạc bộ để trải nghiệm hoạt động. Trương Ngô Gia Bảo, chủ nhiệm câu lạc bộ STEAMK, mang đến ngày hội chiếc máy in 3D có thể tạo ra mô hình theo ý thích. “STEAMK là nơi giúp những tâm hồn có đam mê công nghệ ‘thăng hoa’. Năm 2022, chúng em may mắn vào tốp 40 giải đấu National Robotics Tournament do ĐH Bách khoa Hà Nội cùng STEAM Việt Nam phối hợp tổ chức”, Bảo giới thiệu