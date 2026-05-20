Có gì ở show nhạc dân tộc kết hợp ăn tối ở TP.HCM?

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Kinh doanh Chào Show, cho biết ý tưởng về chương trình được hình thành từ tháng 5.2025, khi ê-kíp mong muốn tạo ra thêm một sản phẩm du lịch đêm cho TP.HCM, đồng thời mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thách thức lớn nhất của chương trình là làm sao giữ được chất liệu dân tộc nhưng vẫn đủ gần gũi với khán giả hiện đại. "Khán giả thường nghĩ những chương trình mang màu sắc dân tộc sẽ khá khó nghe hoặc khó cảm nhận. Vì vậy, Chào Show cố gắng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần công chúng hơn bằng cách thể hiện trẻ trung và hiện đại hơn", ông Hoàng chia sẻ.

Điểm đặc biệt của Chào Show nằm ở việc kết hợp sân khấu âm nhạc với trải nghiệm ẩm thực ngay trong suốt buổi diễn. Khán giả vừa xem biểu diễn vừa dùng bữa với thực đơn lấy cảm hứng từ nhiều vùng miền Việt Nam như bún chả Hà Nội, cao lầu Hội An hay các món đặc trưng miền Nam.

Theo đại diện chương trình, đây là mô hình trải nghiệm đa giác quan. "Thời điểm mới ra mắt, nhiều người chưa hình dung được mình sẽ đi ăn hay đi xem nhạc. Vì vậy, khó nhất là phải dung hòa được giữa âm nhạc và ẩm thực", ông Hoàng nói.

Ngoài thực đơn thông thường, chương trình còn chuẩn bị thực đơn halal riêng dành cho du khách Hồi giáo và khách có nhu cầu đặc biệt về ẩm thực.

Tối 19.5, Edgar, du khách đến từ Canada, cho biết anh tìm đến Chào Show sau khi tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và khác biệt tại TP.HCM. "Tôi không nghĩ chương trình lại sử dụng nhiều nhạc cụ đến vậy. Nhiều loại trong số đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy", Edgar chia sẻ sau buổi diễn.

Trong khi đó, Zamonii, du khách người Mỹ, cho biết cô chọn show này như một hoạt động đặc biệt để mừng sinh nhật. "Tôi rất thích năng lượng từ các nghệ sĩ. Chương trình kể được những câu chuyện rất hay về Việt Nam", cô chia sẻ.

Theo đại diện chương trình, Chào Show hiện có gần 500 đánh giá trên Google với mức điểm khoảng 4,9/5 và nằm trong nhóm trải nghiệm được đánh giá cao tại TP.HCM trên Tripadvisor.

Mỗi nghệ sĩ phải sử dụng thành thạo ít nhất 3 - 4 loại nhạc cụ ẢNH: LÊ NAM