Có gì ở show nhạc dân tộc kết hợp ăn tối ở TP.HCM?

Lê Nam
20/05/2026 15:09 GMT+7

Một show diễn kết hợp nhạc cụ dân tộc, âm nhạc đương đại và ẩm thực Việt đang thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước với gần 30.000 lượt khách sau chưa đầy một năm hoạt động.

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Kinh doanh Chào Show, cho biết ý tưởng về chương trình được hình thành từ tháng 5.2025, khi ê-kíp mong muốn tạo ra thêm một sản phẩm du lịch đêm cho TP.HCM, đồng thời mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thách thức lớn nhất của chương trình là làm sao giữ được chất liệu dân tộc nhưng vẫn đủ gần gũi với khán giả hiện đại. "Khán giả thường nghĩ những chương trình mang màu sắc dân tộc sẽ khá khó nghe hoặc khó cảm nhận. Vì vậy, Chào Show cố gắng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần công chúng hơn bằng cách thể hiện trẻ trung và hiện đại hơn", ông Hoàng chia sẻ.

Điểm đặc biệt của Chào Show nằm ở việc kết hợp sân khấu âm nhạc với trải nghiệm ẩm thực ngay trong suốt buổi diễn. Khán giả vừa xem biểu diễn vừa dùng bữa với thực đơn lấy cảm hứng từ nhiều vùng miền Việt Nam như bún chả Hà Nội, cao lầu Hội An hay các món đặc trưng miền Nam.

Theo đại diện chương trình, đây là mô hình trải nghiệm đa giác quan. "Thời điểm mới ra mắt, nhiều người chưa hình dung được mình sẽ đi ăn hay đi xem nhạc. Vì vậy, khó nhất là phải dung hòa được giữa âm nhạc và ẩm thực", ông Hoàng nói.

Ngoài thực đơn thông thường, chương trình còn chuẩn bị thực đơn halal riêng dành cho du khách Hồi giáo và khách có nhu cầu đặc biệt về ẩm thực.

Tối 19.5, Edgar, du khách đến từ Canada, cho biết anh tìm đến Chào Show sau khi tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và khác biệt tại TP.HCM. "Tôi không nghĩ chương trình lại sử dụng nhiều nhạc cụ đến vậy. Nhiều loại trong số đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy", Edgar chia sẻ sau buổi diễn.

Trong khi đó, Zamonii, du khách người Mỹ, cho biết cô chọn show này như một hoạt động đặc biệt để mừng sinh nhật. "Tôi rất thích năng lượng từ các nghệ sĩ. Chương trình kể được những câu chuyện rất hay về Việt Nam", cô chia sẻ.

Theo đại diện chương trình, Chào Show hiện có gần 500 đánh giá trên Google với mức điểm khoảng 4,9/5 và nằm trong nhóm trải nghiệm được đánh giá cao tại TP.HCM trên Tripadvisor.

Mỗi nghệ sĩ phải sử dụng thành thạo ít nhất 3 - 4 loại nhạc cụ

Nguyễn Hoàng Thảo Linh (28 tuổi) bên nhạc cụ đàn Đinh Goong lạ mắt

Có gì ở show ẩm thực gần 2 triệu đồng sắp đón khách tại Dinh Độc Lập?

Đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách trong và ngoài nước sẽ có thêm một lựa chọn trải nghiệm văn hóa mới tại TP.HCM: VietCharm - show diễn ẩm thực cao cấp kết hợp trình diễn nghệ thuật Việt Nam chính thức đón khách trong khuôn viên Dinh Độc Lập.

