Có gì tại nhà máy hiện đại bậc nhất châu Á-Thái Bình Dương của Suntory Pepsico?

Nơi hội tụ đổi mới sáng tạo trong sản xuất

Với tổng vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Suntory PepsiCo tại Việt Nam, ngành đồ uống Việt đang chứng kiến sự hình thành của nhà máy nước giải khát lớn, hiện đại bậc nhất khu vực. Được xem là nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo, nhà máy thứ 6 của Suntory PepsiCo Việt Nam đã ứng dụng hàng loạt những công nghệ tiên phong, với mức công suất sản xuất lên đến (800 triệu lít/ năm) nhằm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sản xuất xanh, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Jahanzeb Khan, Tổng giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà máy thứ 6 tại tỉnh Long An

Theo đó, Suntory PepsiCo Việt Nam đã ứng dụng sáng kiến công nghệ tiên tiến nhất vào hoạt động sản xuất tại nhà máy Long An. Điểm nổi bật là nhà máy dự kiến sử dụng năng lượng tái tạo như nhiên liệu sinh khối (biomass) và năng lượng mặt trời, thay thế nguồn nhiên liệu dầu DO giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính trong suốt quá trình vận hành của nhà máy. "Đây cũng là bước tiến mạnh mẽ của công ty trong việc cùng hiện thực hóa các cam kết bền vững của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là cam kết giảm mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050", ông Jahanzeb Khan, Tổng giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ.

Nhà máy thứ 6 của Suntory PepsiCo tại Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong sản xuất, và các sáng kiến xanh đột phá trong vận hành

Ngoài ra, Suntory PepsiCo Việt Nam cũng chú trọng đến tính bền vững trong sản xuất bao bì tại nhà máy Long An. Cụ thể, nhà máy này sẽ sản xuất các sản phẩm với bao bì làm từ 100% nhựa tái sinh (rPET) dành cho thị trường Việt Nam. Sản xuất sản phẩm với bao bì từ 100% nhựa tái sinh là một trong những đột phá trong chuỗi hành động phát triển bền vững của Suntory PepsiCo. Điều này đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh và phát triển nền kinh tế tuần hoàn, mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại thị trường Việt.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã đánh giá cao dự án của Suntory PepsiCo tại Long An cho biết: "Dự án của Suntory PepsiCo tại Long An là một trong những dự án đầu tư FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Long An, được kỳ vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo cũng như ứng dụng các công nghệ tối ưu giúp tiết kiệm tài nguyên, phù hợp với chủ trương của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài".

Nỗ lực cải thiện sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng

Suntory PepsiCo Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm đáp ứng với nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng. Nhà máy Long An với sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo và công nghệ tiên tiến được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh việc giới thiệu nhiều sản phẩm cải tiến, những sản phẩm này hướng đến không chỉ phù hợp với lối sống lành mạnh mà còn hỗ trợ sức khỏe người tiêu dùng. Nổi bật trong số này có thể kể đến dòng sản phẩm giảm hàm lượng đường như Revive Zero, Ô Long TEA+ (Plus) không đường với hàm lượng chỉ 1 Kcal trên 100 ml, hỗ trợ giảm hấp thu chất béo, hay như 7 Up mới được bổ sung thêm chất xơ tương đương một quả táo, giúp cải thiện hệ tiêu hóa,…

Lãnh đạo tỉnh Long An cho rằng dự án nhà máy của Suntory PepsiCo không chỉ là điểm sáng phát triển bền vững chung, mà còn hứa hẹn góp phần phát triển kinh tế địa phương trong tương lai."Long An tăng cường xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn và đặc biệt trọng tâm vào các dự án sản xuất có áp dụng công nghệ xanh hướng tới phát triển bền vững. Dự án nhà máy của Suntory PepsiCo đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này, được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An trong những năm tới", đại diện UBND Tỉnh Long An nhận định.