Có gì trong clip 'gửi 10 năm sau' thu hút gần 30 triệu lượt xem?

Clip "gửi 10 năm sau" làm dân mạng thổn thức

Trong vô vàn clip "gặp bản thân 10 năm trước", "gặp bản thân 10 năm sau", thì clip "gửi 10 năm sau" của tài khoản Nhựt Nhỏoo (tên thật là Nguyễn Minh Nhựt, học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Thành Trinh, xã Hội An, An Giang; trước là xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) nổi lên như một hiện tượng.

Minh chứng là clip này đã "gây bão" khi thu hút gần 30 triệu lượt xem, hơn 2,4 triệu lượt yêu thích, hơn 52.000 lượt bình luận cùng hơn 457.000 lượt chia sẻ.

Trong clip, Nhựt cùng bà nội đã có cuộc trò chuyện trong căn bếp nhỏ. Ban đầu, Nhựt nhẹ nhàng giải thích cho bà nội về "ý tưởng 10 năm sau" mà mình đang quay. Nhựt nói với bà nội: "Hay là bây giờ bà thử gửi vài lời cho chính mình của 10 năm sau, biết đâu lúc đó xem lại sẽ có người hồi đáp".

Bà nội của Nhựt cười và nói: "Giờ biết nói gì, không biết còn sống tới 10 năm nữa không?", lập tức Nhựt có mong ước rất hồn nhiên rằng bà nội sẽ sống thật lâu, thậm chí tới… 150 tuổi.

Nhựt và bà nội trong clip "gây bão" trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những chuyện trò rất đỗi tự nhiên giữa hai bà cháu đã thật sự chạm đúng cảm xúc của người xem. Trong đó, người bà nói trong clip: "Chào bà già 10 năm sau, tới chừng đó không biết mình còn thấy đường đi giữ xe nữa không? Chừng đó thằng Nhựt lớn không biết nó còn sợ ma hay không, có còn lo cho bản thân được không?".

Còn Nhựt thì gửi tới bản thân của 10 năm sau các câu hỏi: "Anh Nhựt ơi (Nhựt gọi chính mình, nhưng sau 10 năm thì Nhựt gọi bản thân là anh - PV), lúc đó không biết anh có kiếm được thật nhiều tiền để đưa ông bà nội đi du lịch khắp nơi trên thế giới luôn. Lúc đó, anh có còn hạnh phúc giống như em bây giờ không? Không biết lúc đó anh có còn quay TikTok với bà nội không nữa? Không biết thời điểm đó có thực hiện được ước mơ của mình không? Và mình có kiếm được thật nhiều tiền xây cho ông bà nội một căn nhà lớn?".

Nhựt cũng nói thêm: "Mình có nổi tiếng không? Ước mơ của mình là nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được đi đóng phim. Không biết lúc đó mình có thực hiện được ước mơ đó chưa nữa? Nhưng ước mơ đó nó viển vông quá đúng không? Nhưng mà em mong là hai đứa mình (Nhựt bây giờ và Nhựt của 10 năm nữa - PV) cùng nhau cố gắng để thực hiện ước mơ đó".

Clip chỉ vỏn vẹn 2 phút 44 giây, nhưng với nhiều câu từ xúc động, những chuyện trò đầy ắp tình cảm đã làm dân mạng thổn thức. Vô số bình luận cho biết đã không thể kiềm nén cảm xúc vì clip bởi thấy bản thân mình trong câu chuyện.

Đặc biệt, trong hơn 52.000 bình luận, có không ít bình luận từ tài khoản những người nổi tiếng.

Nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân viết: "Con làm chú nhớ bà nội của chú rồi. Chúc bà 10 năm sau vẫn khỏe mạnh. Chúc con 10 năm sau thật thành công trên con đường học vấn, sự nghiệp và vẫn hạnh phúc bên bà".

Ca sĩ Hồ Việt Trung viết: "Chúc cho những ước mơ của con thành sự thật nha". Diễn viên Quang Tuấn ghi: "Cho chú ôm con thật nhiều. Chúc con và bà có nhiều sức khỏe và thật nhiều điều ấm áp, nhiều điều hạnh phúc sẽ đến với 2 bà cháu". Diễn viên Tú Vi ghi: "Thương con! Thương Nội". Còn hoa hậu Lương Thùy Linh nhắn nhủ: "Em luôn ngoan và nghe lời bà nhé. Chúc em và bà luôn khỏe mạnh"…

Nhựt đang sống cùng ông bà nội, và hay ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên ông bà nội rồi đăng TikTok ẢNH: NVCC

"Cậu bé đã lớn"

Với dáng người nhỏ nhắn trong clip, nhiều người tưởng Nhựt còn nhỏ, thế nhưng chia sẻ với phóng viên, Nhựt cho biết đã 18 tuổi và đang là học sinh lớp 12.

Nhựt kể vì bị thiếu hụt hormone tăng trưởng nên có vóc dáng nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa. Hiện Nhựt cao 1 mét 35, nặng 32 ký. Đây cũng là lý do mà nam sinh này đặt tên cho kênh là Nhựt Nhỏoo.

"Vì hoàn cảnh gia đình, em đang sống cùng ông bà nội. Bà nội làm nghề giữ xe ở chợ và bán trái cây để có thêm thu nhập. Còn ông nội là lao động tự do", Nhựt cho hay.

Nhựt cho biết sáng tạo nội dung trên TikTok từ cuối năm 2024, nội dung chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày được ở bên cạnh ông bà nội. "Em thấy ông bà nội cũng thích nên hay rủ ông bà nội quay clip cùng", Nhựt nói.

Nhiều clip Nhựt quay và đăng thu hút hàng triệu lượt xem. Tính đến nay, Nhựt có hơn 454.000 lượt theo dõi trên TikTok và hơn 7 triệu lượt yêu thích các clip do Nhựt đăng tải.

Nói về clip làm người xem rưng rưng, thậm chí bật khóc và đang "viral" (lan truyền trên mạng xã hội", Nhựt cho biết rất bất ngờ khi clip thu hút sự chú ý của mọi người. "Càng vui và hạnh phúc hơn khi có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để lại bình luận, gửi lời chúc sức khỏe, chia sẻ tình cảm với em và bà nội", Nhựt tâm sự.

Nhựt cho hay, chỉ quay clip vào mỗi khi rảnh, còn dành nhiều thời gian để phụ giúp công việc nhà cho ông bà nội, và đặc biệt là dành thời gian cho việc học vì đã năm cuối cấp.

Có hai ước muốn mà Nhựt mong mỏi, hoặc là thi vào ngành truyền thông hoặc báo chí của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, hoặc trở thành sinh viên của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM để có thể làm diễn viên sau này, qua đó được làm người nổi tiếng, đi đóng phim.

Tuy nhiên, theo Nhựt, bản thân khó có trở thành sinh viên của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vì không đáp ứng được tiêu chuẩn về ngoại hình cũng như điều kiện kinh tế. Ngoài ra, Nhựt nói vì rất thương ông bà nội, nên không muốn học xa nhà.

Phía dưới clip đang "gây bão" trên mạng xã hội, không ít bình luận cho biết sẵn sàng giúp đỡ Nhựt khi gặp khó khăn. Nhà sáng tạo nội dung Quang không gờ viết: "Xem clip xong không kiềm được nước mắt. Anh chúc em tương lai sẽ có thật nhiều sức khỏe, thực hiện được những ước mơ của mình. Một ngày nào đó có cần anh giúp đỡ bất kỳ điều gì, trong khả năng anh hứa sẽ làm cho em. Nếu có lên TP.HCM mà bơ vơ không biết tìm ai, thì có thể nhắn anh nha. Chúc ông bà em luôn mạnh khỏe và đi cùng em xa thật xa hơn nữa nha".