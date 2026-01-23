'Nàng thơ Đà Lạt' có cái tên... Vui đang hút hồn dân mạng

Bí quyết để đẹp của "nàng thơ"

Cô gái ấy là Đoàn Huệ Vui (28 tuổi, ngụ ở P.Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; trước là P.2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Giữa hàng loạt gương mặt nổi lên trên mạng xã hội, Huệ Vui được cộng đồng mạng biết đến từ những đoạn video ngắn có nội dung hài hước, dễ thương. Đặc biệt, cô gái được gọi là "nàng thơ" này thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài được ví như "bạch nguyệt quang", cụm từ mà dân mạng hay sử dụng để nói về những người sở hữu nét đẹp trong sáng và dịu dàng.

Đoàn Huệ Vui được dân mạng gọi là "nàng thơ Đà Lạt" ẢNH: NVCC

Ngay từ khi xuất hiện, cái tên "Huệ Vui" khiến nhiều người tò mò. Ít ai biết rằng phía sau cái tên tưởng chừng lạ tai ấy lại là câu chuyện gia đình rất giản dị.

Huệ Vui chia sẻ tên gọi của mình là sự dung hòa giữa mong muốn của ba và mẹ. "Mẹ thích những cái tên mang nét mỹ miều nên chọn "Huệ". Ba lại chỉ mong con gái lớn lên luôn vui vẻ, nên quyết định thêm chữ "Vui" khi làm giấy khai sinh, với một ý nghĩa rất đơn giản: Huệ này sẽ không buồn", Huệ Vui kể.

Theo Huệ Vui, cái tên này từng khiến bản thân mặc cảm khi còn nhỏ. "Vì giữa bạn bè tên Lan, Ngọc, Mi, Hương, chữ "Vui" khiến tôi trở nên khác biệt và không ít lần bị trêu chọc. Nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra sự trùng hợp thú vị, rằng cái tên ấy dường như "vận" vào con người mình. Tôi tự nhận thấy bản thân luôn hoạt bát, dễ gần, nhiều năng lượng. Nhờ điều đó đã giúp tôi kết nối tốt với người khác, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội", Huệ Vui chia sẻ.

Đoàn Huệ Vui có gương mặt khả ái, ngoại hình ưa nhìn ẢNH: NVCC

Trên mạng xã hội, Huệ Vui thường được ví với hình ảnh "mỹ nhân TVB thập niên 90" hay "bạch nguyệt quang", kiểu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm. Thế nhưng, "nàng thơ Đà Lạt" lại cho rằng hình ảnh đó không phản ánh hoàn toàn con người thật của cô.

"Tôi không mê phim Hồng Kông hay Trung Quốc, tôi không tự xem mình là người dịu dàng, mộng mơ. Ngược lại, tôi thích phim bom tấn, hành động, quái vật. Những người chơi thân đều nhận xét tôi ngoài đời khá "con trai" khi hơi thẳng tính, thực tế, ít khi tô vẽ bản thân", Huệ Vui nói.

Dẫu vậy, khi được cộng đồng mạng gọi tên "bạch nguyệt quang" quá nhiều, Huệ Vui cho biết bắt đầu nhìn hình ảnh ấy với sự cởi mở hơn. "Tôi xem đó như một hướng hình ảnh có thể theo đuổi, không phải để trở thành ai khác, mà để dung hòa giữa vẻ ngoài trên mạng và con người thật của mình", Huệ Vui chia sẻ.

Trên mạng xã hội, Huệ Vui có hơn 200.000 người theo dõi ở Facebook, TikTok. Với vẻ ngoài thu hút, gương mặt khả ái, không ít người tò mò liệu có bí quyết chăm sóc sắc đẹp nào đặc biệt hay không?

Nói về điều này, Huệ Vui cười và cho biết: "Cách chăm sóc bản thân của tôi thật sự rất đơn giản là… ưu tiên ngủ đủ giấc. Ngoài ra, uống nhiều nước, tập thể dục, hạn chế can thiệp thẩm mỹ và không dùng quá nhiều mỹ phẩm. Với tôi, giữ da sạch trước khi ngủ, dưỡng ẩm đều đặn và quan trọng nhất là không để stress kéo dài chính là bí quyết làm đẹp bền vững".

Hiện cô gái này kinh doanh tiệm váy cưới ẢNH: NVCC

Chọn bình yên làm đích đến

Trở lại với sự nổi tiếng của cô gái đang hút hồn dân mạng này, Huệ Vui chia sẻ khi đăng video lên TikTok hay Facebook không phải để xây dựng hình ảnh hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

"Ban đầu, tôi chỉ đăng vài video ngắn để lưu giữ thanh xuân. Nhưng rồi vì một lý do nào đó, những video trở nên viral, được lan truyền đến một cách bất ngờ, ngoài dự tính. Đó là sự may mắn mà bản thân có được. Những thước phim lưu giữ trên mạng xã hội tôi xem như kỷ niệm, để sau này khi nhìn lại, có thể tự hào kể cho con cháu nghe về một giai đoạn đẹp của tuổi trẻ", Huệ Vui cho hay.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội giúp Huệ Vui được nhiều người biết đến hơn, đồng thời hỗ trợ đáng kể cho công việc kinh doanh.

Công việc chính hiện tại của Huệ Vui là kinh doanh tiệm váy cưới, đã hoạt động được khoảng 6 năm. Ngoài ra, Huệ Vui còn nhận review những quán ăn, quán cà phê tại Đà Lạt.

Chia sẻ thêm về công việc kinh doanh, Huệ vui cho biết việc mở tiệm váy cưới cũng là hoàn toàn ngoài dự tính. "Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 vừa bùng phát, một người bạn phá sản tiệm áo cưới. Khi đó, tôi là "tay ngang" thật sự, chỉ mới học trang điểm và chưa từng có ý định kinh doanh lĩnh vực này. Dẫu vậy, tôi quyết định sang lại toàn bộ váy và duy trì hoạt động".

Huệ Vui kể thêm: "Thời gian đầu, tiệm váy cưới rơi vào tình trạng trì trệ vì dịch bệnh, nhiều đám cưới bị hoãn, cách ly liên tục. Khi tình hình dịch bệnh dần ổn định, tôi lại gặp vấn đề sức khỏe, không thể duy trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài".

"Và bước ngoặt đến khi tôi quyết định hợp tác với các thợ trang điểm, nhiếp ảnh giỏi tại Đà Lạt, phân công rõ ràng từng khâu. Nhờ vậy, công việc kinh doanh từng bước ổn định. Từ đó, tôi rút ra bài học, kinh doanh không nhất thiết phải giỏi nghề hay ôm hết mọi việc, mà quan trọng là cố gắng tìm hướng đi phù hợp, duy trì được lượng khách ổn định", Huệ Vui cho biết.

Có hơn 200.000 người theo dõi cô gái này trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Thời gian gần đây, hình ảnh của "nàng thơ Đà Lạt" xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội qua một fanpage của quán cà phê nổi tiếng ở Đà Lạt. "Tôi đang làm marketing của quán. Những video hài hước viral trên mạng phần lớn do tôi và một người em đảm trách phần nội dung kịch bản cũng như "bắt trend" mạng xã hội", Huệ Vui kể.

Nói về cuộc sống hiện tại, Huệ Vui chia sẻ sau nhiều năm tích góp đã mua được một mảnh đất nhỏ ở Đà Lạt. Cô gái 27 tuổi này tự nhận mình không quá giỏi, chỉ là gặp may, và luôn thấy hài lòng với những gì đang có. "Nếu phải ví hành trình kinh doanh bằng một hình ảnh, tôi chọn "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng, bởi gặp được những may mắn liên tiếp trong đời", Huệ Vui cho hay.

Đoàn Huệ Vui có nhiều video viral trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Có nhiều bình luận của dân mạng, thắc mắc rằng với sự nổi tiếng đang có cùng với ngoại hình thu hút, có khả năng diễn xuất… thì liệu có định hướng theo đuổi nghệ thuật hay không?

Huệ Vui chia sẻ: "Tôi chọn bình yên làm đích đến. Tôi không đặt tham vọng mở rộng sự nghiệp hay theo đuổi con đường nghệ thuật. Điều tôi mong muốn nhất là xây một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, lập gia đình sau tuổi 30 và sống bình yên. Ước mơ lớn nhất của tôi chỉ là có một gia đình hạnh phúc, người thân luôn mạnh khỏe, ở bên nhau trọn vẹn. Với tôi như vậy đã là đủ".

Đoàn Huệ Vui có vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng ẢNH: NVCC



