Có gì trong cuốn sách về Hai Bà Trưng được quốc tế ca ngợi?

Sinh năm 1978, Phong Nguyen hiện là giáo sư tại Đại học Missouri. Ông tốt nghiệp tại Providence College năm 2001, sau đó học tiếp Thạc sĩ tại Emerson College và Tiến sĩ tại University of Wisconsin-Milwaukee. Cùng với Viet Thanh Nguyen và Ocean Vuong, ông là thế hệ nhà văn Mỹ gốc Việt được đánh giá cao.

Một số tác phẩm của ông có thể kể đến: The Bronze Drum (2022), Roundabout: An Improvisational Fiction (2020),The Adventures of Joe Harper (2016) giành giải Prairie Heritage Book Award, Memory Sickness and Other Stories (2011) giành giải Elixir Press Fiction Prize...