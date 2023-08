Có gì trong nhật ký của ngôi sao bạc mệnh Amy Winehouse?

Đã 12 năm trôi qua từ khi ngôi sao sáng chói của làng nhạc Jazz nước Anh từ giã cõi đời, nhưng âm nhạc và các giai điệu của cô vẫn còn hiện diện và được kế thừa bởi nhiều nghệ sĩ. Từ Lana Del Rey, Sam Smith, Lady Gaga cho đến Bruno Mars, Adele… tất cả đều ghi nhận Amy Winehouse như người “mở đường” bước vào cánh cửa âm nhạc của mình.

Amy Winehouse và tác phẩm mới ra mắt

Trước khi qua đời, Winehouse đã đạt được nhiều vinh dự mà bản thân cô lúc trẻ rất mong có được. Cô nổi tiếng, thành công và được kính trọng không chỉ bởi những đồng nghiệp mà còn là bởi những nghệ sĩ đã truyền cảm hứng ngay từ ban đầu. Trong đó Missy Elliott và Timbaland rất muốn được làm việc với cô, còn cố danh ca Tony Bennett đã so sánh cô với huyền thoại Dinah Washington và Billie Holiday.

Là người cầu toàn và ghét hành động ôn lại quá khứ, thế nhưng ghi chép của nữ nghệ sĩ lại cho ta biết nhiều hơn về một cá nhân vốn luôn kín tiếng và giữ riêng tư cuộc sống cá nhân của mình.

Trong lời nói đầu của In her words, cha mẹ Amy đã viết về cô như một nghệ sĩ làm việc cực kỳ nghiêm túc, người luôn bảo vệ chặt chẽ tác phẩm của mình và chỉ trình làng khi nhìn thấy chúng đã thật hoàn thiện, được xử lý tốt hết mức có thể.

Tác phẩm lần này cũng bao gồm những bức ảnh chân thực, những ghi chú về bản thân, danh sách việc cần phải làm, những lời bài hát chưa hoàn thiện, những bài luận ở trường cũng như những bức ảnh hồi bé…

Cha mẹ của cô đã tiết lộ rằng Winehouse từng vô tình làm chết thú cưng hamster của mình. Ở đó cũng có “bản đồ tư duy” về tình bạn mà cô đã từng thực hiện ở trường, cũng như lời bài hát gửi đến chú mèo siêu anh hùng tên là Buff Cat.

Một trong những bức vẽ thời thơ ấu của Amy Winehouse

Những ước muốn của Amy Winehouse

Ở phần đầu tiên người đọc cũng thấy được mơ ước của cô như một thiếu nữ vô cùng bình thường, khi muốn sở hữu một ngôi nhà kề bên bãi biển ở Miami, 300 đôi giày, một mái tóc đẹp…

Cô cũng có vẻ yêu thích việc được trở thành một người diễn viên hơn là một người viết nhạc. Cô tiết lộ mình muốn được cùng làm việc với Michael Madsen, Steve Buscemi và “làm một phim mà tôi trông thật xấu xí”. Dù vậy cô cũng ước muốn được cộng tác với những nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Timbaland hay các nghệ sĩ tràn đầy cá tính như Missy Elliott.

Amy Winehouse lúc nhỏ và tấm thiệp gửi cho cha mẹ

Đây là tác phẩm có phần hồn nhiên của một Amy tương đối nhỏ tuổi và đầy thơ ngây. Vì vậy kể từ album đầu tay Frank được phát hành vào năm 2003, ghi chú ít dần và cô đã bước vào tuổi trưởng thành.



Ở đó hình ảnh đóng vai trò lớn. Winehouse vẫn thường chú thích cho những bức ảnh chụp gia đình mình, hoặc vẽ chân dung chính bản thân cô với mái tóc xõa bồng bềnh và tự tưởng tượng mình là một “cô hầu bàn bán bánh quế”.

Có thể nói nhật ký của cô không phải bao gồm những lời trăn trở, mà chỉ là những vụn vặt từ cuộc sống xung quanh. Ở đó có cả lời bài hát Tears Dry on Their Own và Love Is a Losing Game từ album Back to Black (2006) vô cùng nổi tiếng, được viết bằng chữ viết tay gọn gàng, nữ tính.

Tác phẩm này cũng chứa đựng những nỗi hoài nghi của tuổi mới lớn, về việc cô có đáng bị bắt nạt không, hay chỉ nên hút thuốc sau các bữa ăn. Nó cũng ghi dấu thời gian cô phải giảm cân, và rồi sau đó mắc chứng cuồng ăn, khiến cô trở nên yếu đuối về mặt thể chất trong khi vẫn phải chiến đấu với những cơn nghiện sẽ kết thúc cuộc đời mình.

Ta không thể biết Winehouse sẽ thấy thế nào với những điều này khi chúng được đưa ra phía ánh sáng, dù cho doanh thu thu được từ cuốn sách này sẽ được quyên góp vào tổ chức từ thiện Amy's Place mang tên cô.

Trước khi ra mắt, cuốn sách cũng đã vấp phải phản ứng trái chiều, khi các bộ phim tài liệu trước đó cũng từng cho thấy sự thiếu đồng cảm của cha mẹ đã dẫn cô đến bi kịch. Vì vậy nó khiến nhiều người phản đối, bởi chẳng ai muốn xuất bản một cuốn nhật ký ở tuổi thiếu niên, ngay cả khi nó đã được biên tập một cách vừa phải.

Ở khía cạnh khác, tác phẩm cũng không phản ánh một cách đúng đắn tình trạng của cô. Trong đó thay vì nói lên hiện trạng thất bại của ngành công nghiệp âm nhạc trong việc bảo vệ những nghệ sĩ dễ bị tổn thương, thì mọi thứ lại được quy kết cho tính khó hiểu, bốc đồng, tự hủy hoại bản thân của nữ ca sĩ.