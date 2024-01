Có gì trong phim Hàn 'Trò chơi tử thần' đang gây sốt?

Trò chơi tử thần được nhiều phương tiện truyền thông và khán giả tán thưởng POSTER PHIM

Trò chơi tử thần (Death's Game hay còn gọi Yi Jae, Will Die Soon) chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, phát sóng trên nền tảng Tving và Prime Video. Phim được chia làm hai phần, mỗi phần 4 tập, phần 1 chiếu 15.12.2023 và phần 2 ra mắt ngày 5.1.2024. Theo Sports Khan (Hàn Quốc), phần 2 nằm trong top 10 phim hot nhất trên nền tảng Prime Video ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt. Trò chơi tử thần giúp nền tảng Prime Video và Tving tăng hàng trăm triệu người đăng ký.

Trò chơi đấu trí với thần chết

Phần 1 Trò chơi tử thần giới thiệu về nam chính Choi Yi Jae (Seo In Guk đóng) và hành trình anh bước vào cuộc đấu trí với Thần Chết (Park So Dam). Mọi chuyện bắt đầu khi Choi Yi Jae tuyệt vọng giữa hàng loạt thăng trầm nên quyết định tự sát. Tưởng chừng như chết là hết, nhưng khoảnh khắc Choi Yi Jae tự kết liễu đời mình cũng là lúc anh rơi vào trò chơi căng não với Thần Chết để trả giá cho lựa chọn xem thường sự sống của mình.

Trò chơi với Thần Chết giúp Choi Yi Jae nhận ra cuộc sống quý giá như thế nào

Theo luật chơi, Choi Yi Jae phải chịu hình phạt là trải qua cái chết 12 lần nữa thông qua 12 con người khác nhau. Nếu anh ấy cứu được một người thì có thể sống hết cuộc đời của họ, tránh khỏi xuống Địa ngục. Đồng nghĩa với việc anh có 12 mạng để nhập cuộc. Tuy nhiên, điều oái oăm là mỗi lần nhập vào thân xác một người, Choi Yi Jae đều rơi vào tình huống nguy hiểm dễ mất mạng, từ tai nạn giao thông, sự cố nhảy dù… cho đến bị người khác giết hại.

Ở phần 1, Choi Yi Jae mất đi 1 - 2 mạng oan uổng. Về sau, anh không chỉ cố gắng giữ mạng mà còn tìm cách bảo vệ số tiền khổng lồ mà mình vô tình kiếm được. Bước ngoặt của tác phẩm xảy ra sau khi Choi Yi Jae chứng kiến sự ra đi của bạn gái Lee Ji Soo (Go Yoon Jung) dưới tay tên nhà giàu Park Tae Woo (Kim Ji Hoon). Choi Yi Jae quyết tâm lên kế hoạch dùng mạng sống bắt Park Tae Woo phải trả giá.

Trong phần 2 Trò chơi tử thần, Choi Yi Jae quen thuộc với nhịp điệu của trò chơi sống và vận dụng trí thông minh, "né" các quy tắc để trừng trị Park Tae Woo. Đồng thời, qua đó, Choi Yi Jae thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của những người xung quanh khi anh ra đi và nhận ra cuộc sống quý giá như thế nào.

Tình tiết chặt chẽ cùng dàn diễn viên xuất sắc

Sports Khan nhận định thành công của Trò chơi tử thần nhờ nhiều yếu tố kết hợp: cốt truyện hấp dẫn, tình tiết kịch tính cùng tài năng của ê kíp đứng sau. Đầu tiên, khả năng chỉ đạo và chuyển thể của đạo diễn Ha Byeong Hoon đóng vai trò quan trọng. Bởi nhà làm phim biết cách tận dụng được điểm mạnh của truyện tranh gốc và bổ sung thêm nhiều hiệu ứng hình ảnh cũng tạo được sự gắn kết giữa các tập với nhau.

Mạch phim Trò chơi tử thần nhanh, lối kể chuyện có sự kết nối chặt chẽ, mỗi góc quay đều có ngụ ý riêng và không có bất kỳ tình huống nào thừa thãi. Các cảnh bạo lực, máu me có tác dụng phản ánh mặt tối tăm của con người. Mối liên quan ngầm giữa 12 mạng người trong trò chơi được khắc họa khéo léo và xâu chuỗi tốt với nhau.

Trò chơi tử thần quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Seo In Guk, Park So Dam, Go Yoon Jung, Kim Mi Kyung, Choi Si Won, Sung Hoon, Kim Kang Hoon, Jang Seung Jo, Lee Jae Wook, Lee Do Hyun, Kim Jae Wook, Oh Jung Se, Kim Won Hae, Kim Ji Hoon, Yoo In Soo… Các ngôi sao Hàn đình đám trong tác phẩm đều hoàn thành tốt nhân vật của mình dù chỉ xuất hiện vài phút hay xuyên suốt tác phẩm.

Trò chơi tử thần nhận được nhiều sự quan tâm đầu năm 2024

Thông điệp về sự sống

Từ những tình huống bi kịch, Trò chơi tử thần mang đến nhiều thông điệp tích cực về cuộc sống cho khán giả. Phim giúp nhiều người thấm thía được từng phút giây quý giá trên đời hơn. Đồng thời, lời thoại trong Trò chơi tử thần cũng truyền tải ý nghĩa đáng suy ngẫm về ranh giới mỏng manh giữa sự sống - cái chết.

Những ngày qua, truyền thông và mạng xã hội cũng tràn ngập bài viết khen ngợi phim Trò chơi tử thần. Sports Khan tổng hợp được nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng: "Tôi thích thông điệp mà bộ phim mang lại", "Bản chuyển thể từ truyện này thực sự rất hay", "Thật tuyệt vời. Đây chắc là bộ phim truyền hình hay nhất năm nay", "Phim hoàn hảo từ đầu đến cuối", "Tôi rất biết ơn các diễn viên đã thể hiện quá tốt trong tác phẩm này", "Sau khi xem phim, tôi như truyền được sức mạnh để sống tiếp vậy"…