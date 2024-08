Có gì trong phim khủng long 'Jurassic World Rebirth' do Scarlett Johansson đóng chính?

Phim Jurassic World Rebirth đánh dấu sự tái xuất của thương hiệu Thế giới khủng long nói riêng và Công viên kỷ Jura (Jurassic Park) nói chung. Phim sẽ do đạo diễn Gareth Edwards (từng chỉ đạo các tác phẩm thành công về mặt nội dung cũng như thương mại là Godzilla - 2014, Rogue One: A Star Wars Story - 2016 và The Creator - 2023) lèo lái, kịch bản phim do biên kịch David Koepp (người viết kịch bản cho phần phim gốc Jurassic Park năm 1993) chấp bút.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Jurassic World Rebirth diễn ra 5 năm sau các sự kiện trong Jurassic World Dominion (2022), khi khủng long thoát khỏi sự quản lý của con người và tràn vào thế giới tự nhiên. Nhưng lúc này, môi trường sống lại là điều kiện rất khó thích ứng với loài vật thời tiền sử.

Minh tinh Scarlett Johansson và Jonathan Bailey trong hình ảnh mới nhất của phim Jurassic World Rebirth ẢNH: UNIVERSAL

Những mô tả này của nhà sản xuất dự án còn hé lộ mối quan hệ tương hỗ giữa loài khủng long và con người: tuy phải cố gắng tồn tại trong hệ sinh thái rất khác với hệ sinh thái mà chúng tồn tại cách đây hàng chục triệu năm nhưng những sinh vật khổng lồ này lại nắm giữ chìa khóa dẫn đến một phương thuốc cực kỳ hữu hiệu cho loài người.

Phim Jurassic World Rebirth quy tụ dàn diễn viên gồm Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend... và không có diễn viên cũ nào từ tác phẩm Jurassic World Dominion quay lại đóng trong phần phim khủng long mới nhất này.

Hãng Universal đồng thời cũng tiết lộ về các nhân vật trong phim. Minh tinh Scarlett Johansson vào vai Zora Bennett, nhà khoa học được thuê để trích xuất ADN của loài khủng long phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Mahershala Ali vào vai Duncan Kincaid, cộng sự của Zora. Jonathan Bailey vào vai tiến sĩ Henry Loomis, một nhà cổ sinh vật học. Rupert Friend vào vai Martin Krebs, người đại diện cho tập đoàn tài trợ cho các cuộc thám hiểm nghiên cứu về khủng long.

Điểm nổi bật của cốt truyện là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm của Zora Bennett đã bị lạc trên một hòn đảo và vô tình khám phá ra một bí mật chấn động đã bị giấu kín trong nhiều thập kỷ.

Hình ảnh tiếp theo của dự án Jurassic World Rebirth được tung ra ẢNH: UNIVERSAL

Tiến độ của dự án Jurassic World Rebirth "lăn bánh" khá nhanh. Hãng Universal cho biết Jurassic World Rebirth đi vào sản xuất vào tháng 1 năm nay, không lâu sau, thông tin về đạo diễn và dàn diễn viên cũng được xác nhận một cách tóm lược.

Đạo diễn Colin Trevorrow, người đã dành đến 9 năm để thực hiện 3 phần phim Jurassic World hòng mở ra hướng đi mới cho thương hiệu kinh điển ăn khách này, tuyên bố sau phần phim thứ 3 là Jurassic World Dominion sẽ không quay lại ghế đạo diễn. Là phần thứ 4 của series Jurassic World và phần thứ 7 của cả thương hiệu Jurassic Park, Jurassic World Rebirth có nhiệm vụ là mở ra hướng đi hoàn toàn mới cho cả thương hiệu khủng long này, mà một trong những hướng sáng tạo đó là "khai tử" dàn diễn viên từ thương hiệu Jurassic World cũng như Jurassic Park.

Phim Godzilla góp phần làm nên cú bắt tay giữa cha đẻ của nó là Gareth Edwards với đạo diễn kỳ cựu của thương hiệu Jurassic Park là Steven Spielberg ẢNH: WARNER BROS.

Trước khi đến tay của đạo diễn Gareth Edwards, Jurassic World Rebirth được giao cho một số đạo diễn nhưng họ đã nhanh chóng rút lui khỏi dự án. Công ty Amblin Entertainment của đạo diễn Steven Spielberg cũng đồng sản xuất dự án nên vị đạo diễn 77 tuổi có tiếng nói trong việc "chọn mặt gửi vàng" lần này. Ông rất thích bộ phim Godzilla của Gareth Edwards, vốn là bản làm mới rất thành công hình tượng quái vật mà Hollywood đã cố gắng chuyển thể nhưng thất bại hồi cuối thập niên 1990, và cũng vì Gareth Edwards rất hâm mộ series Jurassic Park nên không khó hiểu khi anh được giao chỉ đạo Jurassic World Rebirth.

Phim Jurassic World Rebirth dự kiến ra rạp ngày 2.7.2025, ngay đỉnh mùa phim hè ở thị trường Bắc Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.