Có gì trong phim kinh phí khủng về thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc?

Đại cảnh chiến trận hoành tráng của Thái Bình Niên được dựng công phu tại phim trường Hoành Điếm Ảnh: Poster phim

Thái Bình Niên, được đầu tư kinh phí khủng, là một trong những tác phẩm chính kịch sử thi thuộc hàng "bom tấn truyền hình" của năm 2026, với nỗ lực tái hiện thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc (907-979), giai đoạn hỗn loạn kéo dài hơn 70 năm với hàng trăm cuộc chiến tranh giành quyền lực đan xen và sự tồn tại song song của nhiều thế lực độc lập.

10 năm chuẩn bị, ngốn kinh phí khủng

Sau khi nhà Đường suy yếu, lịch sử Trung Hoa bước vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Sự phức tạp, đa biến của thời đại này khiến nguồn sử liệu phân tán và kéo dài, khiến các nhà làm phim thường "lảng tránh" vì khó tái hiện một cách đầy đủ và hấp dẫn.

Chính vì vậy, Thái Bình Niên được xem là một trong số ít bộ phim truyền hình tái hiện bức tranh lịch sử thời kỳ này. Bộ phim dàn dựng ba tuyến nhân vật chính, mỗi người mang một quan điểm và số phận khác nhau: Ngô Việt Vương Tiền Hoằng Thục (do Bạch Vũ thủ vai) - hoài bão hòa bình, trọng nhân nghĩa và tri thức, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận (do Chu Á Văn thủ vai) - người sau này trở thành vị hoàng đế quyết đoán và thực dụng, tin rằng chỉ có quân sự mới chấm dứt loạn lạc, Quách Vinh (do Du Hạo Minh thủ vai) - nhân vật trung gian có vai trò quyết định trong mối quan hệ giữa các cường quốc và triều đại.

Hai biến cố trọng yếu được tái hiện gồm "binh biến Trần Kiều", mở đường cho nhà Tống, và "nạp thổ quy Tống" thiết lập hòa ước để chấm dứt chuỗi tranh đoạt đất đai. Không chỉ kể lại các sự kiện lớn, phim còn đối diện với cả những khía cạnh "đen tối" trong lịch sử như chiến tranh tàn bạo, binh lính đói khát, hành vi đẫm máu thời loạn lạc, không tô vẽ hay lãng mạn hóa sự thật: đây cũng là lý do khiến tác phẩm được giới sử học và phê bình đánh giá cao.

Hơn 8.000 bộ phục trang được thiết kế riêng cho phim, từ giáp trụ chiến binh đến y phục hoàng gia, tạo nên phần nhìn mãn nhãn như điện ảnh Ảnh: Poster phim

Giá trị của Thái Bình Niên nằm ở sự đầu tư lớn và được chuẩn bị trong gần 10 năm, với kinh phí đầu tư công bố lên đến 350 triệu nhân dân tệ, xấp xỉ 1.131 tỉ đồng, gần gấp đôi mức phổ biến cho dòng phim truyền hình S+ (Super Star/Super, là các dự án phim được đầu tư cao nhất, quy mô lớn nhất tại Trung Quốc - Cbiz).

Ê-kíp sản xuất quy tụ hơn 1.000 nhân lực gồm biên kịch, đạo diễn, chuyên gia ánh sáng, quay phim và đội ngũ hiệu ứng hình ảnh hàng đầu Trung Quốc. Phim trường Hoành Điếm được dựng lại với diện tích hơn 60.000 m², cùng với hơn 8.000 bộ phục trang gồm quan phục, giáp trụ và trang phục dân thường, tất cả đều được thiết kế dựa trên khảo cứu sử liệu.

Chất lượng hình ảnh của phim vì vậy được đánh giá tiệm cận điện ảnh, với những đại cảnh hoành tráng và bối cảnh được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Quy tụ dàn diễn viên thực lực của Cbiz như Bạch Vũ, Chu Á Văn, Châu Vũ Đồng, Du Hạo Minh, Đổng Dũng, Nghê Đại Hồng và Mai Đình, Thái Bình Niên không chỉ được chú ý về mặt sản xuất mà còn bởi diễn xuất sinh động và đa chiều của các nhân vật. Trong hơn 20 tập đầu, Bạch Vũ và Chu Á Văn thu hút sự chú ý nhiều nhất. Bạch Vũ thể hiện chiều sâu qua ánh mắt và cảm xúc, vừa gần gũi vừa toát lên khí chất lịch sử của Ngô Việt Vương. Chu Á Văn lại mang tới hình mẫu lãnh đạo quyết đoán, từng lời thoại và cử chỉ đều toát lên bản lĩnh của một nhân vật trọng trách.

Đánh giá đa chiều

Trên các nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc như Weibo, Douban và Bilibili, Thái Bình Niên là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Theo thống kê, dòng hashtag liên quan đến Thái Bình Niên từng vào top Weibo Trending với hơn 180 triệu lượt hiển thị chỉ trong tuần đầu phát sóng. Số lượt thảo luận về Ngũ Đại Thập Quốc và Triệu Khuông Dận đạt trên 95 triệu lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Bối cảnh cung đình và thành trì cổ được dựng mới quy mô lớn Ảnh: Poster phim

Điểm đánh giá trung bình trên Douban rơi vào khoảng 7.9/10, đáng chú ý với dòng phim chính sử. Phần lớn phản hồi khen ngợi giá trị sử thi và độ chân thực, dù một số khán giả trẻ mong muốn tốc độ kể chuyện nhanh hơn. Người xem đánh giá cao yếu tố tái hiện lịch sử (chiếm khoảng 42% bình luận tích cực), cấu trúc nhân vật phức tạp (35%) và diễn xuất thực lực (23%).

Mặc dù vậy, không ít ý kiến tranh luận về nhịp phim chậm và sự "dày đặc" của tên nhân vật lịch sử, khiến một số người xem cảm thấy khó theo dõi. Một số khán giả cho rằng phim "đáng lẽ phải bùng nổ hơn nữa" với nguồn vốn và thời gian chuẩn bị dày công.

Điểm khác biệt lớn nhất của Thái Bình Niên so với nhiều dự án cổ trang gần đây chính là tính chính kịch sử thi, phim không chạy theo kịch bản dễ dãi mà đặt lịch sử, bối cảnh và nhân vật lên hàng đầu. Đây là lý do dù chưa tạo cơn sốt rating ngay từ đầu, bộ phim vẫn được giới phê bình và người xem chuyên sâu đánh giá cao. Khán giả Việt hiện có thể theo dõi Thái Bình Niên trên FPT Play với phụ đề và thuyết minh song song Trung Quốc.