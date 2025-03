Nhiều phim Hàn thất bại dù sở hữu dàn sao 'khủng' và kinh phí cao

Điều này nhắc nhở người hâm mộ rằng dàn diễn viên đình đám không phải là yếu tố đảm bảo thành công của một tác phẩm. Dù những thất bại như vậy không xảy ra thường xuyên, nhưng một số bộ phim Hàn đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng này.

Gần đây nhất, bộ phim When the Stars Gossip với sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu Kbiz là Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt. Tuy nhiên, ngay cả khi phim đi đến hồi kết, khán giả vẫn không thể dành nhiều thiện cảm cho tác phẩm này.

Với mức rating tụt dốc còn 1,78% ở tập 15, cùng với một vài cảnh gây tranh cãi, bộ phim đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu đây có phải do kịch bản nhạt nhòa hay chỉ đơn giản là một hướng đi sai lầm với chủ đề tình yêu vũ trụ không phù hợp với thị hiếu khán giả?

When the Stars Gossip được xem là một bước lùi trong sự nghiệp của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin ẢNH: INSTAGRAM TVN_DRAMA

Một bộ phim khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự là Newtopia - tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Influenza của biên kịch Han Sangwoon, kết hợp giữa thể loại zombie và yếu tố lãng mạn.

Dù có Jisoo - chị cả nhóm nhạc BlackPink và nam diễn viên từng đoạt giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - Park Jung Min đảm nhận vai chính, nhưng Newtopia vẫn bị khán giả "ném đá" không thương tiếc.

Sự thất bại của Newtopia không chỉ đến từ diễn xuất cứng nhắc của Jisoo, mà còn bởi kịch bản thiếu chiều sâu và cách triển khai cốt truyện rời rạc. Bên cạnh đó, "phản ứng hóa học" giữa Jisoo và bạn diễn cũng bị đánh giá là nhạt nhòa, không đủ sức thuyết phục để tạo cảm xúc mạnh mẽ. Tất cả những yếu tố này đã khiến Newtopia không đạt được sự thành công dù sở hữu một ngôi sao toàn cầu như Jisoo.

Dù sở hữu những ngôi sao hàng đầu nhưng một tác phẩm vẫn có thể thất bại nếu thiếu đi yếu tố kịch bản hấp dẫn để giữ chân người xem ẢNH: INSTAGRAM COUPANGPLAY

Bogotá: City of the Lost là bộ phim mới nhất đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki trên màn ảnh rộng, tuy nhiên không đạt được kỳ vọng tại phòng vé Hàn Quốc. Dù sở hữu loạt sao đình đám và bối cảnh độc đáo tại Colombia, tác phẩm vẫn không thể thu hút khán giả do kịch bản rời rạc, nhịp phim chậm và thiếu cao trào.

Rõ ràng, một bộ phim thành công không chỉ dựa vào sự tỏa sáng của dàn diễn viên nổi tiếng. Sự hấp dẫn còn phụ thuộc vào kịch bản chặt chẽ, sự kết nối giữa các nhân vật và những câu thoại chạm đến trái tim khán giả.