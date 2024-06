Hiện Lee Chae Min trực thuộc công ty Gold Medalist Entertainment, nơi quản lý dàn sao Hàn đình đám như Kim Soo Hyun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah… Mỹ nam sinh năm 2000 đang theo học Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, chuyên ngành diễn xuất. Dự án sắp tới mà anh góp mặt là Cashero, I Believe You, Bunny and Her Boys… Đặc biệt, Bunny and Her Boys đánh dấu màn tái hợp giữa Lee Chae Min và Roh Jeong Eui sau Thứ bậc. Cách đây không lâu, anh vừa xác nhận hẹn hò nữ diễn viên Ryu Da In