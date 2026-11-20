Ở lớp 3C, em Hồ Trọng Nhân mong sau này làm giáo viên tiếng Anh giống cô giáo Lê Như Băng, giáo viên Trường TH-THCS Viên An Đông (xã Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Hỏi về cô Băng, Nhân nói chỗ nào em chưa hiểu, cô đều giảng lại.

"Con thấy cô dạy rất dễ hiểu, chỗ nào con chưa rõ cô đều kiên nhẫn giảng lại. Con học ở cô sự nỗ lực để tiếp thu kiến thức tiếng Anh và sau này con cũng muốn cố gắng trở thành giáo viên tiếng Anh giống như cô", Nhân nói

Từng nhờ bạn chở 7 km đến trường suốt những năm THCS, nay Lê Như Băng đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo ẢNH: G.B

Nghe một học trò nói muốn làm cô giáo, có lẽ Băng hiểu hơn ai hết một ước mơ như thế có thể theo người ta lâu đến chừng nào. Chính cô cũng đã mang theo ước mơ ấy từ nhỏ, qua những năm đi học nhờ bạn chở, những ngày ở trọ xa nhà và cả lúc nghĩ mình phải tìm một nghề khác để sớm kiếm tiền phụ gia đình.

Cơ thể khiếm khuyết, được bạn chở đến trường

Băng sinh ra với khiếm khuyết về hình thể, cha mẹ chia tay khi cô lên 5 tuổi. Ông bà nội đùm bọc cô từ đó. Có những năm tháng được ông bà thương yêu, Băng vẫn có lúc mặc cảm về vóc dáng và hoàn cảnh của mình. Cô muốn làm giáo viên từ nhỏ và sớm hiểu việc học có thể giúp mình tự quyết định sẽ làm gì sau này.

Cô Lê Như Băng bên chiếc bảng được nhà trường lắp vừa tầm ẢNH: G,B

"Em tự nhận thức được hoàn cảnh của mình đặc biệt nên biết chỉ có con đường học vấn mới giúp bản thân thay đổi. Từ nhỏ em đã ý thức phải nỗ lực, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Động lực lớn nhất thúc đẩy em mỗi ngày chính là ước mơ được làm cô giáo", Băng kể.

Hồi THCS, từ nhà đến trường là 7 km. Suốt những năm ấy, Băng nhờ bạn bè chở đi học trên quãng đường đầy nắng gió. Lên THPT, cô ở trọ xa nhà. Đến đại học, Băng đã tự đi xe máy. Cũng trong những năm tháng ở giảng đường, cô tập quen với những ánh nhìn e dè của người xung quanh.

Có lúc việc học tưởng chừng phải nhường chỗ cho chuyện kiếm sống. Dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế gia đình chật vật, Băng nghĩ đến chuyện chuyển sang nghề khác để sớm đi làm, đỡ đần người nhà. Ước mơ làm cô giáo đã theo Băng đến đại học, nhưng lúc ấy cô tính xem Trước mắt mình có thể làm gì cho gia đình.

Tuy nhiên chính lời khuyên của người bà con: "Chỉ có học tập mới giúp con đi đến tận cùng ước mơ", Băng tiếp tục việc học. Sau 5 năm đại học, khi chọn nơi công tác, cô nghĩ đến những học sinh vùng sâu, vùng xa ít có cơ hội tiếp cận tiếng Anh hơn các bạn ở thành phố nên xin về dạy ở Viên An Đông.

Cô giáo chọn dạy ở vùng ven biển

Tháng 11.2025, Băng bắt đầu dạy theo hợp đồng tại Trường TH-THCS Viên An Đông. Đến tháng 4.2026, cô trúng tuyển viên chức tại trường. Để Băng thuận tiện đứng lớp, Ban giám hiệu cho lắp riêng một chiếc bảng ở độ cao phù hợp, trang bị máy trợ giảng và bố trí lớp ở vị trí giúp cô đỡ vất vả khi đi lại.

Ngày trước, thầy cô làm cho Băng chiếc bàn, chiếc ghế để cô ngồi học. Giờ đến lượt đồng nghiệp tính xem nên đặt chiếc bảng ở độ cao nào, bố trí lớp ở đâu để cô đi lại thuận tiện.

Học trò hào hứng tham gia tiết học tiếng Anh của cô Lê Như Băng ẢNH: G.B

Ở Viên An Đông, Băng cởi mở, hòa đồng với đồng nghiệp, tự tin khi đứng lớp và trao đổi với phụ huynh, học sinh. Cô linh hoạt đưa công nghệ thông tin vào bài giảng để giờ tiếng Anh sinh động hơn, giúp học trò dễ tiếp cận và hứng thú với môn học. Chỗ nào học trò còn vướng, cô kiên nhẫn giảng lại.

Cô Phạm Thị Nghị, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: "Dù là giáo viên khuyết tật nhưng cô Băng rất tự tin trong giảng dạy, giao tiếp và được phụ huynh, đồng nghiệp lẫn học sinh yêu quý. Cô vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin nên tạo được sự hứng thú rất lớn cho các em".

Băng vẫn biết ơn ông bà nội đã nuôi nấng mình, nhớ những thầy cô từng làm riêng bàn ghế và những người đã động viên, giúp đỡ cô suốt những năm đi học. Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và tình cảm của học trò, cô đã thực hiện được việc mình đã chọn: để trẻ con ở vùng ven biển có thêm cơ hội học tiếng Anh.

"Qua 5 năm học đại học, em nhận thấy học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiệt thòi so với các bạn ở thành phố vì tiếng Anh chưa phổ biến. Vì vậy, em mạnh dạn xin về đây công tác, mong muốn đưa công nghệ thông tin vào môn học để các em tiếp cận ngoại ngữ dễ dàng hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới cho tương lai", cô giáo Băng nói.