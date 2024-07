Cô giáo trẻ mở 4 lớp học tiếng Anh miễn phí ngày hè

Lớp học miễn phí "Tiếng Anh cho em"

Trong những ngày hè tháng 6, mặc dù thời tiết ở Quảng Bình nắng như đổ lửa, nhưng tại lớp học tiếng Anh miễn phí ở Nhà văn hóa P.Đông Hải và Trường tiểu học Hải Thành (TP.Đồng Hới), học sinh vẫn hào hứng học bài, với sự hỗ trợ của các "gia sư áo xanh". Mỗi lớp học có khoảng 15 em từ lớp 1, lớp 2 và các lớp dành cho học sinh lớp 6, lớp 7.

Chia sẻ về các lớp học này, cô giáo trẻ Hà Hồng Ngọc (28 tuổi), chủ dự án Tình nguyện hè - "Tiếng Anh cho em", cho biết dự án đã được chị ấp ủ từ năm 2021, sau khi tham gia và đoạt giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần 3 do T.Ư Đoàn tổ chức.

"Học sinh ở TP.Đồng Hới còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tiếng Anh. Có những em gia đình khó khăn, nên cũng không đủ điều kiện cho con đi học thêm. Tôi mong muốn mang đến những lớp học tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình hy vọng góp phần truyền cảm hứng học tập ngôn ngữ và tinh thần hội nhập quốc tế cho trẻ em quê mình", Ngọc chia sẻ.

Cô giáo trẻ Hà Hồng Ngọc NVCC

Sinh ra và lớn lên ở TP.Đồng Hới, vốn là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Ngọc luôn trăn trở với vùng đất này. Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương về quản trị kinh doanh, nhưng chị lại đam mê dạy tiếng Anh, nên đã đi làm giáo viên ở các trung tâm tiếng Anh. Năm 2022, Ngọc sang Anh theo học thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh và trở về quê, quyết tâm mở các lớp học miễn phí này.

Ngọc cho biết hiện chị mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà (chủ yếu luyện thi IELTS) nên thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống. Là người trẻ chưa có gia đình và không phải chịu áp lực về tài chính, chị mong muốn cống hiến sức trẻ của mình với tinh thần "cho đi là nhận lại". Đồng thời, hoạt động tình nguyện hè cũng là mong muốn của nhiều bạn trẻ trên địa bàn, nên đã thôi thúc Ngọc triển khai dự án.

Chất lượng không khác học ở trung tâm

Hiện lớp học được tổ chức giảng dạy ở 2 phường Đông Hải và Hải Thành, với sự hỗ trợ cơ sở vật chất của địa phương, khai giảng từ ngày 15.6. Tổng cộng có 4 lớp với 60 học sinh, được chia thành hai nhóm: nhóm dành cho học sinh tiểu học (lớp 1, 2) và nhóm dành cho học sinh trung học cơ sở (lớp 6, 7) trên địa bàn mỗi phường.

"Tinh thần của các lớp học là vui tươi, nhẹ nhàng, thoải mái và truyền cảm hứng động lực học tiếng Anh cho các em học sinh. Tuy nhiên, chương trình và chất lượng giảng dạy không khác gì ở các trung tâm có thu phí", Ngọc cho biết.

Cô giáo Hà Hồng Ngọc và lớp học miễn phí dành cho học sinh lớp 6, lớp 7 NVCC

Đối với nhóm lớp tiểu học, có 12 bài học, sử dụng bộ sách Family and Friends 1 được xây dựng theo các chủ đề quen thuộc (Introduction and Family, Animals, Fruit, Hobbies, Body parts, Clothes, Food and Drinks), giúp các em bổ sung từ vựng, cấu trúc câu.

Đối với nhóm lớp trung học cơ sở, có 12 bài học, sử dụng bộ sách Grammar and Friends 4 và 5, được xây dựng theo các chủ đề quen thuộc đi kèm với ngữ pháp (Introduction, Sports, Places, Food and Drinks, the Environment, Computers, Jobs), giúp các em bổ sung từ vựng, cấu trúc ngữ pháp. Từ đó, giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh.

Ngọc cho biết học sinh được học trực tiếp 2 buổi học/tuần, buổi học kéo dài 1 giờ 30 phút. Ngoài giáo viên đứng lớp chính, lớp sẽ có 1 - 2 bạn trợ giảng hỗ trợ trong mỗi buổi học. Sau 2 tuần diễn ra, học sinh trên địa bàn rất hào hứng tham gia. Mặc dù thời tiết tháng 6 rất nóng, nhưng các em đến lớp chuyên cần, không vắng buổi nào.

Truyền cảm hứng cho cộng đồng

Khi dự án được khởi xướng, có rất nhiều tình nguyện viên đã đăng ký tham gia. Dự án chỉ cần tuyển 18 tình nguyện viên, nhưng số lượng đăng ký lên gần 30 người. Các tình nguyện viên được chia thành 3 nhóm: giáo viên, trợ giảng và hậu cần. Họ là giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn, sinh viên và cả học sinh lớp 12.

Các "gia sư áo xanh" hào hứng tham gia dự án NVCC

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa làm tình nguyện viên của dự án, Nguyễn Phương Anh (ở P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) cho biết được truyền cảm hứng từ cô giáo trẻ Hà Hồng Ngọc. "Em là học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Cô Ngọc dạy em luyện thi IELTS và em đã đạt được 7.0, đủ điều kiện đỗ đại học, nên thời gian qua em vừa ôn thi tốt nghiệp vừa tham gia hoạt động tình nguyện tại dự án. Em muốn được thử sức mình ở chương trình ý nghĩa này và đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cho bản thân", Phương Anh cho biết.

Tham gia làm trợ giảng của các lớp học, thiếu úy Trần Nhật Long (23 tuổi, Phó bí thư Chi đoàn Công an P.Hải Thành) cho biết đây là một chương trình tình nguyện hè rất ý nghĩa, giúp học sinh nghỉ hè có môi trường sinh hoạt bổ ích, năng động, vừa ôn luyện kiến thức tiếng Anh, vừa vui chơi. Chương trình đã truyền cảm hứng cho cộng đồng.

"Khi cô Ngọc mở lớp học này, tôi đã tình nguyện tham gia các công việc như: hỗ trợ giảng dạy, tổ chức trò chơi cho học sinh trong lớp, quản lý học sinh…; đảm bảo lớp học diễn ra hiệu quả nhất", anh Long chia sẻ.

Theo anh Long, tham gia dự án này, anh có thêm những kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý để phục vụ công việc của mình. Cũng thông qua lớp học này, anh muốn đóng góp sức trẻ để chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn, giúp các gia đình yên tâm khi các em có một mùa hè bổ ích. "Chương trình rất phù hợp với những bạn trẻ đam mê các hoạt động vì cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương", anh Long nói.