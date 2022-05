Cô giáo xinh đẹp dùng game để dạy tiếng Anh

Đó chính là cô giáo Vũ Thị Quỳnh, chủ nhân kênh TikTok “Cô Giáo Quỳnh” với hơn 14 triệu lượt thích và gần 900.000 lượt theo dõi.

Chọn game làm phương pháp dạy học

Từ khi là sinh viên, cô Quỳnh đã bắt đầu công việc gia sư dạy tiếng Anh và làm phiên dịch viên cho các công ty nước ngoài hoặc các sự kiện quốc tế. Sau khi tốt nghiệp ra trường và chính thức đi dạy vào năm 2014, cô giáo trẻ này nhận thấy nhiều bạn đang cảm thấy khó học tiếng Anh vì luôn cảm thấy thứ ngôn ngữ này xa lạ với bản thân.

“Do đó, tôi luôn tìm cách giúp học viên cảm thấy tiếng Anh gần gũi và chỉ ở ngay trong cuộc sống xung quanh. Vì thế, tôi bắt đầu các video dạy tiếng Anh từ phim ảnh, âm nhạc như nhiều kênh khác. Bên cạnh đó, game là thứ mà nhiều người vẫn giải trí hằng ngày, tại sao không lấy nó làm tư liệu để tiếp cận tiếng Anh”, cô Quỳnh chia sẻ.

Sẵn có tựa game Liên quân mà mình yêu thích, nữ TikToker nhận thấy trong game có rất nhiều câu thoại tiếng Anh hay có thể dùng để luyện nghe tiếng Anh. Đặc biệt, có những câu thoại rất thú vị và sâu sắc như “Everything is worth cherishing” (Mọi thứ đều đáng trân trọng), “Things are never what they seem (Mọi thứ không bao giờ giống như ta nghĩ). Do đó, cô nghĩ ra cách dịch lời thoại của các nhân vật game kết hợp với dạy từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh.

“Với video đầu tiên là dịch lời thoại của nhân vật Krixi, thu hút hơn 7 triệu lượt xem và 11.000 bình luận, tôi cảm thấy rất vui. Đó chính là động lực để tôi sản xuất thêm nhiều nội dung giống như thế”, cô giáo Quỳnh chia sẻ.

Những video dạy tiếng Anh qua game của cô Quỳnh hướng đến các sinh viên hoặc học sinh THPT.

“Đa phần tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cũng có ý kiến là tôi đang “xúi giục” chơi game ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Tuy nhiên, tôi sẽ chọn cách im lặng vì không thể nào giải thích hết cho mọi người hiểu được”, cô Quỳnh bộc bạch.

Nữ giáo viên cũng khẳng định rằng không cổ súy việc chơi game. Cô nói: "Trong các video của mình, tôi nói rất nhiều với các bạn là chỉ xem game là một hình thức giải trí và một cách để tiếp cận tiếng Anh thôi, phải biết điều độ".

Ngoài việc kết hợp game vào dạy học, cô Quỳnh còn được biết đến với phương pháp học tiếng Anh bằng Flashcard - Phương pháp giúp học từ vựng không bao giờ quên, qua kênh YouTube cùng tên. Qua đó, người học sẽ chủ động hơn và tự thiết kế hệ thống từ vựng, cấu trúc câu cho bộ flashcard của riêng mình.





Mong muốn truyền cảm hứng cho học sinh

Tình yêu giảng dạy của cô Quỳnh xuất phát từ mẹ. "Lúc còn là học sinh THCS, điểm số môn tiếng Anh của tôi rất kém và mẹ luôn truyền cảm hứng và khích lệ tôi. Cuối cùng, tôi đã chinh phục được tiếng Anh với sự hỗ trợ của mẹ. Vì thế, sau này khi dạy học, tôi luôn giữ châm ngôn: Truyền cảm hứng học tiếng Anh”, cô chia sẻ.

TikToker kiêm giáo viên luôn mong muốn xóa những định kiến về game và hy vọng những video dạy tiếng Anh qua game sẽ giúp người trẻ sẽ vượt qua nỗi sợ tiếng Anh. “Tôi cảm thấy nhiều bạn trẻ thích học Anh văn qua hình thức này, nhờ vậy mà khoảng cách giữa giáo viên và học trò được xích gần lại, yêu tiếng Anh hơn”, Quỳnh cho biết.

Ngoài ra, cô Quỳnh còn tổ chức giải game "Solo Liên quân" được tổ chức hằng tháng kể từ đầu năm 2022 để các bạn trẻ được giao lưu với nhau, cùng lúc làm từ thiện. Cụ thể, người tham gia cuộc thi sẽ đóng lệ phí tham gia là 20.000 đồng và toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi vào quỹ từ thiện "Nuôi em & Xây trường" do cô Quỳnh lập ra. Riêng trong tháng 5, có hơn 300 người tham gia cuộc thi này.

Ngoài nguồn quỹ từ các giải đấu, những hoạt động thiện nguyện của Quỳnh còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người thông qua fanpage và tiền do chính chị bỏ ra.

Dự án hiện tại của Quỳnh là phối hợp cùng Trung tâm tình nguyện quốc gia xây mới điểm trường mầm non tại thôn Nậm Siệu (xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vào giữa tháng 6, với nguồn quỹ hơn 300 triệu đồng.

Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi được góp một phần công sức vào công cuộc xoá mù chữ, xóa sổ trường tạm trên khắp nơi ở Việt Nam và trở thành cầu nối cho những tấm lòng vàng muốn đóng góp cho xã hội, giúp những điều tốt được lan toả nhiều hơn".