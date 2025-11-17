Cô giáo xinh đẹp lan tỏa năng lượng tích cực trong lớp học và trên mạng

Cô giáo trẻ gần gũi với học trò

Ra trường được gần ba năm, My đã quen với công việc đứng lớp và tìm thấy niềm vui trong việc truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Thuộc thế hệ gen Z, My cho rằng chính yếu tố tuổi trẻ và cách tư duy gần gũi giúp cô có nhiều thuận lợi hơn trong nghề.

Người viết có dịp gặp My ở trường, nơi cô đang công tác trong một buổi thi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20.11. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn tràn đầy năng lượng.

Cô giáo Lê Thị Trà My ẢNH: NVCC

“Là giáo viên trẻ, mình có lợi thế về tuổi tác và tư duy, giúp học sinh dễ chia sẻ, còn mình dễ nắm bắt tâm lý các em hơn. Mình hiểu được sở thích, ngôn ngữ và xu hướng của học sinh nên việc tạo kết nối, đồng cảm và truyền cảm hứng trong học tập cũng trở nên tự nhiên hơn”, My chia sẻ.

Hiện My đang giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí. Với hai môn học vốn bị cho là “khó nhớ, khô khan”, cô nàng thường xuyên ứng dụng công nghệ để giúp bài học trở nên trực quan, sinh động hơn. “Mình sử dụng các nền tảng như YouTube, Canva, Padlet để tạo video và trò chơi tương tác. Cách làm này giúp học sinh dễ hiểu, dễ ghi nhớ và có thêm nhiều trải nghiệm thực tế”, My cho biết.

My đang là giáo viên chính thức tại Trường THCS Đặng Tấn tài ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngoài việc ứng dụng công nghệ, My còn kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực như làm việc nhóm, chạy trạm... Theo My, thách thức lớn nhất của giáo viên ở bậc THCS là khiến học sinh thật sự yêu thích môn học. “Ở độ tuổi này, các em hiếu động và dễ mất tập trung, nên việc giúp các em vừa hiểu bài vừa hứng thú là một thử thách. Nhưng chính điều đó lại là động lực để mình liên tục đổi mới cách dạy. Bên cạnh đó còn có những học sinh cá biệt nên cũng cần bản thân phải nghiêm chỉnh để chỉnh đốn các bạn”, My nói.

Để gần gũi hơn với học sinh, giờ ra chơi hay sau buổi học, My thường cùng học sinh vui chơi, ghi lại những khoảnh khắc tích cực, vui vẻ.

Lan tỏa những hình ảnh tích cực

Bên cạnh công việc giảng dạy, My còn sở hữu kênh TikTok chia sẻ những video về trường lớp. Các video ghi lại khoảnh khắc giảng dạy, tương tác với học sinh hay chia sẻ về nghề giáo đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Cô giáo trẻ luôn gần gũi với học sinh ẢNH: NVCC

Theo My, việc được nhiều người biết đến là cơ hội để cô lan tỏa giá trị tích cực, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. “Mình luôn ý thức rằng danh tiếng chỉ thực sự có ý nghĩa khi giữ được hình ảnh chuẩn mực của nhà giáo. Mình muốn lan tỏa sức trẻ, hòa nhập với học sinh nhưng vẫn tận tâm với nghề và có giá trị thật trong từng tiết dạy”, My chia sẻ.

My luôn truyền tải nguồn năng lượng tích cực dù ở lớp học hay trên mạng xã hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với cô giáo trẻ, việc làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội không chỉ là sở thích, mà còn là một cách để thể hiện hình ảnh người giáo viên trong thời đại mới. “Với mình, làm giáo viên không chỉ dạy học mà còn có thể là người truyền năng lượng tích cực. Khi giáo viên hiện diện trên mạng xã hội với tinh thần vui vẻ, chân thật và năng động, điều đó góp phần thay đổi cách nhìn xã hội về nghề giáo, rằng giáo viên thời 4.0 vừa gần gũi, truyền cảm hứng và bắt kịp xu thế của thời đại”, My nói.

Kênh TikTok, nơi My chia sẻ những video tích cực và vui vẻ về trường lớp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

My cho rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, bản thân phải không ngừng học hỏi, cập nhật kỹ năng mới để thích ứng. Nói về định hướng tương lai, My cho biết cô sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển bản thân và công việc giảng dạy. “Mình muốn xây dựng hình ảnh một giáo viên gen Z năng động, tích cực, không chỉ trong môi trường thực tế mà còn trên mạng xã hội”, My khẳng định.

Nhận xét về cô gái này, chị Nguyễn Thị Hậu (38 tuổi), công tác tại Trường THCS Đặng Tấn Tài, chia sẻ: "My luôn hòa đồng, thân thiện với học sinh. Trong quá trình giảng dạy, My gắn bài học với thực tiễn và linh hoạt áp dụng công nghệ thông tin, khiến tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn. Với đồng nghiệp, My luôn tôn trọng các thầy cô lớn tuổi, giữ phong cách sống và giao tiếp chuẩn mực, đạo đức".