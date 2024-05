Co giật, sùi bọt mép tưởng 'vong nhập' hóa ra do hạ đường huyết

Ngày 24.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Vành Khuyên, Khoa Nội tiết Đái tháo đường - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê, mất ý thức, đường trong máu hạ thấp chỉ còn 47 mg/dL (bình thường đường huyết đói trên 80 mg/dL).

Các triệu chứng của hạ đường huyết rất giống với đột quỵ não như co giật, hôn mê, liệt tay chân... Tuy nhiên sau khi được điều trị kịp thời, các triệu chứng này lui dần và hình chụp sọ não không phát hiện tổn thương não mới do nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Tình trạng này gọi là chứng "đột quỵ giả" trong y khoa.

Người bệnh được kiểm tra đường huyết T.A

Khai thác bệnh sử, chị H. cho biết chị được phát hiện mắc tiểu đường hồi tháng 3.2023. Từ đó đến nay phải nhập viện cấp cứu nhiều lần, lúc thì do tăng đường huyết, lúc thì do nhiễm toan ceton (biến chứng của tiểu đường)... Lúc rạng sáng trước khi nhập viện, gia đình nghe tiếng động trong phòng, bước vào thấy chị đang co giật, mắt trợn ngược. Nghĩ do ma nhập nên đeo gần chục vòng trừ tà vào tay. Nhưng khi thấy chị ngày càng co giật mạnh hơn, sùi bọt mép nên đưa đi cấp cứu.



Tại bệnh viện, chị H. được bù dịch, truyền đường, giúp đường huyết trở về mức ổn định. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe chị H. ổn định nên chị được xuất viện.

Bác sĩ Khuyên khuyến cáo nhiều trường hợp bị hạ đường huyết, người nhà phát hiện chỉ cho ăn uống hoặc truyền đường, sau đó lại tiếp tục toa thuốc cũ. Hậu quả là ngày hôm sau người bệnh lại tiếp tục bị tụt đường dẫn đến tổn thương não, hôn mê sâu.

Phòng ngừa nguy cơ hạ đường huyết

Bác sĩ Khuyên cho biết, đường huyết dưới 70mg/dL được coi là hạ đường huyết và khi đường huyết dưới 50mg/dL là hạ đường huyết nặng. Tình trạng hạ đường huyết nặng nếu không được xử lý kịp thời có thể gây tổn thương não. Hơn nữa, người bệnh bị đột quỵ giả do tăng hay hạ đường huyết có thể gặp một số vấn đề khác như té chấn thương, tai nạn giao thông, nhồi máu cơ tim cấp…

Do đó, người bệnh đái tháo đường cần lưu ý phòng ngừa nguy cơ hạ đường huyết như dùng thuốc đều đặn, đúng liều, ăn uống đầy đủ, theo dõi đường huyết thường xuyên và khi bị ốm hoặc ăn kém cần liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn điều chỉnh liều thuốc phù hợp. Khi đường huyết tăng cao trên 250 mg/dL, người bệnh cũng cần nhanh chóng liên lạc với bác sĩ để điều chỉnh thuốc kịp thời.

Bác sĩ Khuyên khuyến nghị người tiểu đường nên có tâm lý thoải mái khi điều trị bệnh nhằm kiểm soát đường huyết tốt hơn. Người tiểu đường cần có hiểu biết cơ bản về chế độ ăn, đặc biệt chú ý lượng tinh bột, trái cây, đồ ngọt để tránh đường huyết tăng quá cao hoặc tụt quá thấp...