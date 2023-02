Có hiệu trưởng, hiệu phó dạy không đủ giờ, phải trả lại hàng chục triệu đồng

Kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu những sai phạm của hiệu trưởng, hiệu phó Trường THPT Lê Minh Xuân LINH PHƯƠNG

Ngày 10.2, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã ký kết luận thanh tra về kết quả thanh tra đột xuất tại Trường THPT Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM). Trong đó có yêu cầu hiệu trưởng, hiệu phó dạy không đủ giờ phải hoàn trả số tiền hưởng phụ cấp ưu đãi.

Trong kết luận thanh tra, Sở GD-ĐT nêu rõ, từ năm học 2017-2018 đến 2021-2022, ông Hồ Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Minh Xuân, đã không đảm bảo dạy số tiết nghĩa vụ đúng theo quy định.

Cụ thể, năm học 2017-2018, ông Phúc dạy thiếu 35 tiết so với quy định; năm học 2018-2019, không xác định được số tiết thực dạy; năm học 2019-2020 dạy thiếu 18 tiết so với quy định; năm học 2020-2021 dạy thiếu 31 tiết so với quy định; năm học 2021-2022 dạy thiếu 19 tiết so với quy định, không xác định được số tiết thực dạy học kỳ 2 do bị mất sổ đầu bài.

Còn ông Huỳnh Siêu Hùng, Hiệu phó Trường THPT Lê Minh Xuân, chưa dạy đúng theo quy định tuyển dụng, không đủ số tiết theo quy định.

Cụ thể, năm học 2017-2018, ông Hùng giảng dạy môn toán, dạy thiếu 9 tiết so với quy định; năm học 2018-2019 không xác định được số tiết thực dạy; năm học 2019-2020 dạy môn tin học, dạy thiếu 24 tiết so với quy định; năm học 2021-2022 dạy môn tin học, dạy thiếu 18 tiết so với quy định. Quyết định tuyển dụng và hợp đồng lao động của ông Hùng là giảng dạy môn toán nhưng ông được phân công dạy môn tin học là không đúng quy định.

Đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Hiệu phó phụ trách chuyên môn của Trường THPT Lê Minh Xuân, thì thanh tra kết luận: năm học 2017-2018, bà dạy thiếu 26 tiết so với quy định; năm học 2018-2019 không xác định được số tiết thực dạy; năm học 2019-2020 dạy thiếu 13 tiết so với quy định; năm học 2021-2022 dạy thiếu 42 tiết so với quy định.

Từ những kết luận thanh tra kể trên, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định trách nhiệm phân công không đảm bảo số tiết theo quy định, dạy chưa đủ số tiết theo quy định thuộc về Hiệu trưởng Hồ Xuân Phúc và Hiệu phó phụ trách chuyên môn Nguyễn Thị Hồng Vân.

Từ đó, ông Phúc bị yêu cầu thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của tất cả tháng dạy chưa đủ giờ nhưng đã hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, với số tiền gần 36 triệu đồng.

Còn ông Huỳnh Siêu Hùng bị thu hồi số tiền hơn 32,7 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Hồng Vân bị thu hồi số tiền hơn 13 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT chỉ đạo hiệu trưởng và 2 hiệu phó nộp lại số tiền đã nêu trên. Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện việc thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của tất cả các tháng mà hiệu trưởng và 2 phó hiệu phó dạy không đủ giờ nhưng đã hưởng chế độ.

Cũng trong kết luận thanh tra, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu việc tổ chức kiểm điểm hiệu trưởng, 2 hiệu phó của Trường THPT Lê Minh Xuân vì các hạn chế, thiếu sót nêu trên.