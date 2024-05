Cơ hội để họa sĩ trẻ vượt lên chính mình, vươn ra thế giới

Cuộc thi UOB Painting of the Year là một trong những sân chơi nghệ thuật mang đến cho các nghệ sĩ Việt Nam cơ hội thể hiện tài năng của mình cùng với nghệ sĩ từ các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Họa sĩ Châu Giang chia sẻ tại tọa đàm nhân mùa 2 cuộc thi được phát động (cuộc thi chính thức mở cổng nhận bài dự thi đến hết ngày 1.8 tới) BTC

Nhân mùa 2 vừa được phát động, tọa đàm về hội họa tại nhiều địa điểm khác nhau ở Hà Nội, Huế và TP.HCM cũng được tổ chức, là cơ hội trao đổi giữa các cộng đồng nghệ thuật địa phương và sinh viên theo đuổi con đường nghệ thuật, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ trẻ được truyền cảm hứng từ các chuyên gia, nghệ sĩ hàng đầu cũng như các nghệ sĩ đạt giải cuộc thi UOB Painting of the Year mùa đầu tiên vào năm 2023.

Tại tọa đàm Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực diễn ra ở TP.HCM ngày 18.5, họa sĩ Châu Giang cho rằng, sự xuất hiện của những cuộc thi giúp các họa sĩ trẻ có thời gian tĩnh lại để xem mình đang ở đâu trên bản đồ nghệ thuật trong nước và thế giới, đồng thời thúc đẩy khát khao, khả năng tư duy, sáng tạo nơi họ. "UOB Painting of the Year là cơ hội để các họa sĩ trẻ vượt lên chính mình, đổi mới và đạt những điều to lớn hơn. Tôi nghĩ rất nhiều bạn trẻ sẽ khẳng định được tài năng sau cuộc thi. Bên cạnh đó, họa sĩ thắng giải còn được đông đảo giới chuyên môn, công chúng trong nước và khu vực, xa hơn là quốc tế biết đến. Nếu bản lĩnh, họ có thể lấy đây làm đòn bẩy cho những bước tiến xa hơn trong tương lai" - chị nói.

Tuy nhiên, cũng theo họa sĩ Châu Giang, "chúng ta cần nhìn nhận rằng thắng giải không có nghĩa bạn sẽ thành danh mãi mãi và vuột mất giải cũng không có nghĩa bạn không có tài năng. Mỗi giải thưởng đều có tiêu chí riêng và mang tính tương đối vào đúng thời điểm diễn ra. Thử thách thời gian mới là đáp án chuẩn xác nhất cho sự thành công trong nghệ thuật".

Với họa sĩ Châu Giang, việc trưởng thành từ các cuộc thi giúp cô có cơ hội ghé thăm nhiều bảo tàng, gallery tại nước ngoài, từ đó nhận ra vị thế của bản thân.

Họa sĩ Trịnh Minh Tiến cùng 2 tác phẩm mang đến Art Central Hong Kong vào tháng 3.2024 NVCC

Tại cuộc thi mùa đầu tiên, các nghệ sĩ chiến thắng được tạo cơ hội tham gia những buổi giới thiệu tác phẩm ở nước ngoài, tác phẩm thắng giải cao nhất của cuộc thi đã được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia Singapore. Ngoài ra, ban tổ chức còn giới thiệu và tài trợ các nghệ sĩ đạt giải cuộc thi tại Việt Nam tham gia những hội chợ nghệ thuật quốc tế uy tín. Trong số đó có nghệ sĩ Dương Ngọc Tuấn, giải đồng hạng mục Nghệ sĩ thành danh, được tài trợ tham dự và triển lãm tác phẩm tại Art Jakarta ở Indonesia vào tháng 11.2023; nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến, người đoạt giải cao nhất ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, được tài trợ tham dự và triển lãm tác phẩm tại Art Central Hong Kong vào tháng 3.2024.

Với mùa 2, ban tổ chức cho biết những bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày tại một buổi triển lãm mở cho cộng đồng ở TP.HCM vào tháng 10.2024. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá của cuộc thi này ở khu vực Đông Nam Á, với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô Singapore (lễ trao giải cấp khu vực sẽ được diễn ra tại Singapore vào tháng 11 tới), cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia vào một chương trình lưu trú nghệ thuật đặc biệt.