Cơ hội để người trẻ sở hữu nhà

Cho vay thời gian dài, lãi suất thấp

ACB là ngân hàng (NH) mới công bố triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" cho người trẻ sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NH Nhà nước, các NH thương mại nghiên cứu, tiếp tục có gói tín dụng cho khách hàng trẻ. Gói vay này công bố thu hút sự quan tâm của thị trường khi thời gian cho vay dài, lên đến 30 năm, thời gian cố định lãi suất (LS) kỳ đầu tiên lên đến 5 năm chỉ từ 5,5%/năm. Điều đặc biệt là khách hàng được linh hoạt trả nợ với số tiền nhỏ trong những năm đầu và tăng dần theo thu nhập trong tương lai. Phương thức trả nợ gốc linh hoạt, chỉ cần trả từ 2% số vốn gốc/năm. Ví dụ, khách hàng có thu nhập 30 triệu đồng/tháng, vay 3 tỉ đồng, phần tiền gốc năm đầu trả 2%, tương ứng 60 triệu đồng tiền gốc (5 triệu đồng/tháng). Thời gian cho vay 30 năm, NH cũng không tính phí trả nợ trước hạn trong một số điều kiện.

Ngoài ra, khách hàng còn được ân hạn thời gian trả nợ gốc trong tối đa 12 tháng kể từ khi khoản vay được giải ngân, miễn phí định giá tài sản bảo đảm và ưu đãi phí trả nợ trước hạn khi trả định kỳ hằng tháng.

Bà Đinh Thị Thu Thảo, Phó tổng giám đốc ACB, cho hay ngay sau khi NH đưa ra sản phẩm, một số tổ chức, doanh nghiệp đã liên hệ hỏi thông tin tư vấn cho nhân viên. Nhóm khách hàng trẻ từ 18 - 35 tuổi có công việc ổn định, thu nhập đều đặn hằng tháng hoàn toàn có thể nghĩ đến việc mua nhà. Với công việc ổn định và quỹ thời gian làm việc còn dài nên tính rủi ro của khoản vay là khá thấp. Mặt khác, "Ngôi nhà đầu tiên" cũng có thể được xem là giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống và tập trung phát triển sự nghiệp của người trẻ tuổi. Do đó, đây là cơ hội tốt để người trẻ tiếp cận các gói vay mua nhà từ NH.

"Tiềm năng phân khúc cho vay mua nhà với giới trẻ rất lớn nhưng lại phụ thuộc vào yếu tố khác, đó là sản phẩm bất động sản trên thị trường. Giá nhà đất, căn hộ phù hợp cho khách hàng trẻ nằm ở phân khúc 3 - 4 tỉ đồng. Dù hạn mức cho vay đối với sản phẩm này lên 10 tỉ đồng nhưng đối với những phân khúc có giá cao thì người vay sẽ bị áp lực trả nợ lớn", bà Thảo phân tích.

Với khách hàng trẻ, thực tế trước đây có một số NH cũng đã triển khai cho vay mua nhà trả góp. Đơn cử năm 2005, Techcombank tung ra sản phẩm mua nhà trả góp đối với gia đình, cá nhân có độ tuổi từ 23 - 40, thời gian cho vay kéo dài 15 - 20 năm. Trong 1/4 thời gian đầu, khách hàng chỉ phải trả 15% tiền gốc, sau đó tăng lên dần tương ứng 25% và 30%. LS cho vay được xác định trên LS tiết kiệm 12 tháng cộng biên độ tối thiểu. Hiện nay sản phẩm này NH không còn triển khai. Tuy nhiên, theo ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Techcombank, NH đang thiết kế sản phẩm cho khách hàng trẻ vay trên cơ sở kế thừa từ những sản phẩm trước đây. Việc phân bổ trả nợ gốc tăng dần theo thời gian sẽ giúp cho khách hàng trẻ vay mua nhà giảm bớt áp lực trong giai đoạn đầu. Bởi thông thường thu nhập của người trẻ cũng sẽ tăng dần theo thời gian.

Dù có nhiều tiện ích nhưng một trong những hạn chế khách hàng trẻ vay mua nhà trong thời gian qua là chứng minh thu nhập để trả nợ vay. Trong thủ tục vay, các NH thường yêu cầu khách hàng cung cấp hợp đồng lao động, sao kê thu nhập chứng minh… Về vấn đề này, bà Đinh Thị Thu Thảo đánh giá giới trẻ ngày nay khá năng động, có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau nên việc chứng minh của NH cũng linh động hơn trước đây. NH sẽ thẩm định nguồn thu nhập qua chuyển khoản hay tiền mặt (thông qua sổ ghi chép trong trường hợp khách hàng kinh doanh). Tương tự, theo ông Phạm Quang Thắng, xã hội ngày càng phát triển thì phương thức xác minh thu nhập cũng sẽ thay đổi cho phù hợp thực tế. Bản thân các nhà băng cũng thực hiện xác minh thu nhập mở hơn, sử dụng phương thức tư duy đánh giá thu nhập… chứ không hẳn dựa hoàn toàn vào hợp đồng lao động, lương. "Sản phẩm này mang tính chất thị trường nên để có nguồn vốn lâu dài, chi phí thấp thì cần thúc đẩy thị trường vốn phát triển (trái phiếu, vốn đầu tư nước ngoài…), từ đó NH mới có dòng vốn rẻ", ông Thắng nói.

Cần có chính sách cho vay mua nhà với lãi suất hợp lý, giúp người vay yên tâm để tính toán khả năng trả nợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tạo sự cạnh tranh trên thị trường

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản VN, nhận xét: Chính sách của NH ACB hoàn toàn khả thi, đáng được hoan nghênh để tạo ra sự lan tỏa, cạnh tranh trên thị trường. Trong đó, mức LS 5,5%/năm là hợp lý ở thời điểm hiện tại, có ý nghĩa trong bối cảnh mua nhà ở vốn luôn được xác định cho vay với LS khá cao. Đặc biệt nếu so sánh với LS cho vay mua nhà ở xã hội vẫn còn được quy định ở mức 6,6%/năm tại NH Chính sách xã hội thì LS mà ACB công bố sẽ được nhiều người trẻ đón nhận. Bên cạnh đó, việc cố định LS vay đến 5 năm đầu tiên cũng mang tính đột phá, giúp khách hàng an tâm hơn. Bởi giới trẻ là đối tượng cần nhà ở nhưng chưa có nhiều tích lũy, thu nhập còn ở mức vừa phải nên sẽ không dám vay nếu LS cao. Do đó đối tượng khách hàng này sẽ cần các chính sách tương tự để mạnh dạn mua nhà, an cư.

"Bản thân NH đưa ra chính sách này là bước đi khôn ngoan vì giới trẻ là tệp khách hàng tiềm năng. Lượng khách hàng này càng về sau sẽ có nhiều cơ hội phát triển, kể cả các hoạt động khởi nghiệp và họ sẽ có nhiều nhu cầu về các dịch vụ tài chính trong tương lai. Khi NH đã có chính sách ưu tiên trong thời gian này thì khi đó nhóm khách hàng cũng sẽ quay lại ủng hộ, sử dụng nhiều dịch vụ tài chính khác của chính NH. Chính vì vậy cứ nghĩ rằng NH sẽ giảm bớt lợi nhuận khi cho vay LS thấp hơn thông thường, nhưng điều đó có thể mang lại lợi ích, hiệu quả dài hạn", ông Nguyễn Văn Đính nhận xét.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng đề xuất NH Nhà nước xem xét xây dựng cơ chế cho người trẻ (18 - 45 tuổi) mua căn nhà đầu tiên được vay với LS thương mại hợp lý khoảng 6 - 7%/năm được bảo đảm khoản vay bằng chính căn nhà đó trong thời hạn 10 - 15 năm. Thời gian cho vay này sẽ tạo "cú huých", khuyến khích các doanh nghiệp tái cấu trúc các dự án bất động sản hiện hữu, chuyển hướng đầu tư sang phân khúc nhà ở thương mại giá vừa túi tiền. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhấn mạnh đa số người trẻ có chí tiến thủ, còn một khoảng đời dài để làm ăn và trả nợ, thông thường sau khoảng 10 - 15 năm sẽ có thu nhập tăng gấp đôi hoặc hơn gấp đôi, nên hầu như không có rủi ro cho các NH thương mại cho vay. Giới trẻ là khách hàng tiềm năng cho các NH, điều kiện thế chấp bằng chính căn nhà để mua cũng phù hợp.

Ông Lê Hoàng Châu chia sẻ thêm: Các gói vay có thời gian dài lên 30 năm không phải là hiếm. Trước đây cũng có một số chủ đầu tư phối hợp với các NH cho khách hàng vay mua nhà ở những dự án cụ thể với thời gian trả nợ đến 30 năm. Tuy nhiên việc này kèm theo chính sách LS phù hợp 5,5%/năm và cố định lên 5 năm như ACB công bố là khá tốt, giúp người đi vay yên tâm hơn để tính toán khả năng trả nợ của mình. Đây cũng là chính sách mà ông mong muốn sẽ có nhiều nhà băng xem xét thực hiện rộng rãi, mở rộng đối tượng khách hàng cho vay với LS hợp lý. Việc này cùng với Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tái cấu trúc thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Cho người trẻ vay mua nhà là phù hợp tình hình hiện nay Chủ trương cho người trẻ có độ tuổi dưới 35 vay mua nhà là phù hợp với tình hình hiện nay. Người trẻ là nguồn lao động có sức khỏe, nhiều hoài bão và động lực phát triển. Vì vậy khi chính sách tạo điều kiện cho họ có nhà ở sẽ tạo an sinh xã hội ổn định, càng khai thác tốt nguồn lực lao động. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách này sẽ thúc đẩy cho vay tiêu dùng, tạo động lực phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM