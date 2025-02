Hiến kế tăng tốc làm nhà ở xã hội

Đất quốc phòng được chỉ định DN

Kiến nghị đối với trường hợp sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được chỉ định DN quân đội, công an (nếu có) hoặc DN thuộc các thành phần kinh tế có đủ điều kiện kinh doanh BĐS theo quy định của luật Kinh doanh BĐS làm chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA)