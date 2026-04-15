'Cơ hội lịch sử' khi Israel - Lebanon đàm phán tại Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 14.4 đã tổ chức cuộc đàm phán hiếm hoi giữa các nhà đàm phán Israel và Lebanon tại Washington, sự kiện mà ông gọi là một cơ hội lịch sử.

"Đây là một quá trình, không phải một sự kiện đơn lẻ. Không phải là chuyện một ngày. Sẽ cần thời gian, nhưng chúng tôi tin rằng nỗ lực này đáng giá, và đây là một cuộc tụ họp lịch sử mà chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được", ông Rubio cho biết.

Cuộc họp diễn ra khi Israel tấn công các mục tiêu ở miền nam Lebanon.

Tiếng súng vẫn nổ, trực thăng được nhìn thấy bay trên bầu trời Lebanon khi

Israel tiếp tục gây áp lực trong cuộc chiến chống Hezbollah.

Israel đã loại trừ việc thảo luận về lệnh ngừng bắn và yêu cầu Lebanon giải giáp nhóm vũ trang thân Iran này.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, người tham gia cuộc họp tại Washington, bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán: "Điều mang lại cho tôi hy vọng là thực tế chính phủ Lebanon đã nói rất rõ rằng họ sẽ không còn bị Hezbollah ám ảnh nữa. Và Iran đã bị suy yếu. Hezbollah bị suy yếu đáng kể. Đây là một cơ hội. Đây là lần đầu tiên hai nước chúng ta ngồi lại với nhau sau hơn ba thập kỷ. Hãy cảm nhận khoảnh khắc này. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này".

Một chiếc trực thăng của Israel bay trên bầu trời Lebanon hôm 14.4 ẢNH: REUTERS

Cuộc họp diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, sau một tuần kể từ lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ, Israel và Iran.

Iran tuyên bố rằng chiến dịch của Israel chống Hezbollah tại Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào liên quan việc chấm dứt cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực. Yêu cầu này làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian nhằm tránh những hậu quả kinh tế tiếp theo.

Bà Dorothee Schmid thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết các cuộc đàm phán hôm 14.4 tại Washington là một bước tiến đáng kể nhưng khó có kết quả ngay lập tức.

"Tôi không nghĩ người Israel mong đợi một kết quả rất cụ thể trên thực địa từ các cuộc đàm phán hòa bình này. Rõ ràng, người Israel không muốn ngừng bắn. Họ nghĩ họ phải tự mình tiếp tục chiến đấu với Hezbollah vì họ biết chính quyền Lebanon không thể giải giáp Hezbollah. Và dường như người Israel chỉ chấp nhận các cuộc đàm phán này dưới áp lực rất lớn từ Mỹ, vì Washington không muốn các hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel tại Lebanon làm chệch hướng tiến trình ngoại giao với Iran", bà Schmid nhận định.

Israel và Lebanon đã đồng ý tổ chức đàm phán trực tiếp vào thời gian và địa điểm được hai bên nhất trí sau các cuộc họp hôm 14.4.