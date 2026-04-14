Israel tấn công mạnh Lebanon trước thềm đàm phán tại Mỹ

Các máy bay chiến đấu bay vút qua bầu trời miền nam Lebanon hôm 13.4 khi quân đội Israel cố gắng chiếm một thị trấn quan trọng từ tay các tay súng Hezbollah, trước thềm các cuộc đàm phán hiếm hoi giữa các phái viên chính phủ Israel và Lebanon.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết lực lượng này đã bao vây thị trấn Bint Jbeil gần biên giới và bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ.

Các nguồn tin Lebanon cho biết các tay súng Hezbollah cố thủ bên trong đã sẵn sàng chiến đấu đến chết.

Một máy bay F15 bay trên bầu trời phía nam Lebanon hôm 13.4 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13.4 cho biết cuộc tấn công nằm trong khuôn khổ một chiến dịch lớn nhằm đẩy các tay súng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ra xa biên giới.

Ông nói rằng ông hình dung một "vùng an ninh kiên cố và sâu hơn" có thể ngăn chặn sự xâm nhập và các cuộc tấn công bằng rốc két.

Nhóm vũ trang Hezbollah đóng căn cứ tại Lebanon đã bắn vào Israel sau khi Israel tấn công đồng minh của nhóm là Iran.

Israel đáp trả bằng các cuộc không kích trừng phạt vào các mục tiêu của Hezbollah cũng như các khu dân cư tại thủ đô Beirut.

Israel đã tuyên bố rằng mặc dù sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần mà Mỹ đạt được với Iran, nhưng họ sẽ tiếp tục chiến dịch tại Lebanon.

Trong khi đó tại Washington, các đại sứ của cả Lebanon và Israel dự kiến sẽ gặp nhau vào hôm 14.4 - một cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa các quốc gia vẫn đang trong tình trạng chiến tranh chính thức.

Nhưng triển vọng của cuộc đàm phán này còn bất định. Israel đã tuyên bố sẽ không thảo luận về lệnh ngừng bắn, trong khi Hezbollah phản đối việc đàm phán với Israel.