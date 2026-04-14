Israel tấn công mạnh Lebanon trước thềm đàm phán tại Mỹ
Video Thế giới

La Vi
14/04/2026 12:21 GMT+7

Hôm 13.4, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công nhằm chiếm giữ một thị trấn quan trọng ở miền nam Lebanon, nơi các tay súng Hezbollah đang cố thủ, đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm được Iran hậu thuẫn ngay trước thềm cuộc đàm phán hiếm hoi giữa các phái viên chính phủ Israel và Lebanon.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết lực lượng này đã bao vây thị trấn Bint Jbeil gần biên giới và bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ.

Các nguồn tin Lebanon cho biết các tay súng Hezbollah cố thủ bên trong đã sẵn sàng chiến đấu đến chết.

Một máy bay F15 bay trên bầu trời phía nam Lebanon hôm 13.4

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13.4 cho biết cuộc tấn công nằm trong khuôn khổ một chiến dịch lớn nhằm đẩy các tay súng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ra xa biên giới.

Ông nói rằng ông hình dung một "vùng an ninh kiên cố và sâu hơn" có thể ngăn chặn sự xâm nhập và các cuộc tấn công bằng rốc két.

Nhóm vũ trang Hezbollah đóng căn cứ tại Lebanon đã bắn vào Israel sau khi Israel tấn công đồng minh của nhóm là Iran.

Israel đáp trả bằng các cuộc không kích trừng phạt vào các mục tiêu của Hezbollah cũng như các khu dân cư tại thủ đô Beirut.

Israel đã tuyên bố rằng mặc dù sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần mà Mỹ đạt được với Iran, nhưng họ sẽ tiếp tục chiến dịch tại Lebanon.

Trong khi đó tại Washington, các đại sứ của cả Lebanon và Israel dự kiến sẽ gặp nhau vào hôm 14.4 - một cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa các quốc gia vẫn đang trong tình trạng chiến tranh chính thức.

Nhưng triển vọng của cuộc đàm phán này còn bất định. Israel đã tuyên bố sẽ không thảo luận về lệnh ngừng bắn, trong khi Hezbollah phản đối việc đàm phán với Israel.

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran, Tehran đe dọa trả đũa

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng của Iran vào hôm 13.4, và Tehran đe dọa sẽ trả đũa bằng cách tấn công các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần tại Islamabad về việc chấm dứt chiến tranh thất bại.

