Cơ hội mới từ vắc xin ung thư

Vắc xin cá nhân hóa

Tại cuộc hội thảo ngày 23.9, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật quốc gia Gamaleya (Nga), cho biết cơ quan này đã nộp tất cả hồ sơ cần thiết lên Bộ Y tế Nga để xin phê duyệt sản xuất vắc xin ung thư, theo Hãng TASS. Các tình nguyện viên tham gia điều trị đã được chọn ra và dữ liệu di truyền của họ cũng được xác định. Ông Gintsburg cho hay việc điều trị thử nghiệm trên bệnh nhân sẵn sàng bắt đầu trong vòng một đến một tháng rưỡi tới.

Nga sắp dùng vắc xin ung thư điều trị cho bệnh nhân

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga trước đó, ông Gintsburg nói rằng loại vắc xin mới này "hoàn toàn được cá nhân hóa", nghĩa là được tạo ra riêng cho từng bệnh nhân dựa trên dữ liệu khối u riêng biệt của họ và không thể sử dụng cho bất kỳ ai khác. Vắc xin bắt đầu được phát triển từ giữa năm 2022, áp dụng công nghệ mRNA, công nghệ từng thành công với các loại vắc xin ngừa Covid-19.

Loại vắc xin trên được phát triển chung bởi Trung tâm Gamaleya, Viện Nghiên cứu ung thư Moscow mang tên P.A.Herzen và Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia mang tên N.N.Blokhin. Vắc xin này được chế tạo trước tiên cho các bệnh nhân ung thư hắc tố, một loại ung thư da nguy hiểm, và nếu thành công sẽ được phát triển thêm, nhắm đến ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư tụy hay một số thể ung thư thận. Ông Gintsburg thông báo rằng những người đầu tiên được tiêm vắc xin mRNA cá nhân hóa sẽ là 60 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện Herzen và Trung tâm Blokhin.

Vắc xin ung thư của Nga được cho là đã sẵn sàng để sử dụng thử nghiệm trên bệnh nhân (ảnh minh họa) ẢNH: TẠO BẰNG AI

Chờ đợi kết quả

Theo chuyên gia Nga, vắc xin mới đã cho thấy kết quả hứa hẹn trong các thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm hạn chế trên người bệnh. Ông Gintsburg từng chia sẻ với TASS rằng các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy loại vắc xin ung thư này có tác dụng ức chế sự phát triển của khối u cũng như khả năng di căn. Vị chuyên gia nhấn mạnh toàn bộ quá trình sản xuất, từ phân tích khối u cho đến tạo ra vắc xin cá nhân hóa, có thể hoàn thành trong vòng một tuần với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ tại Nga, vắc xin điều trị ung thư cá nhân hóa đã cho kết quả hứa hẹn ở một vài thử nghiệm hạn chế trên thế giới những năm gần đây. Hai hãng công nghệ sinh học lớn là Moderna và Merck cũng đang thử nghiệm loại vắc xin mRNA để chống ung thư hắc tố, theo Reuters.

Năm ngoái, hai công ty công bố dữ liệu thử nghiệm trên 157 bệnh nhân và cho biết sau 2 năm rưỡi điều trị, việc kết hợp vắc xin và thuốc trị ung thư Keytruda của Merck đã giúp cải thiện cơ hội sống sót của bệnh nhân và chứng minh hiệu quả ổn định. Theo đó, bệnh nhân sử dụng kết hợp vắc xin và thuốc cho thấy tỷ lệ sống sót đến 96%, so với chỉ 90,2% của người chỉ uống thuốc Keytruda. Kết quả trước đó cho thấy việc kết hợp này giúp giảm nguy cơ di căn đến 65% so với chỉ điều trị bằng thuốc.

Các nhà khoa học từ lâu đã theo đuổi giấc mơ tìm ra vắc xin phòng ngừa và điều trị ung thư. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ mới, các chuyên gia kỳ vọng sẽ sớm tìm ra phương pháp điều trị giúp bệnh nhân ung thư, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới.