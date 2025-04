Giải đáp thắc mắc này, tiến sĩ Lương An Vinh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU), cho hay: 'An ninh mạng và an ninh không gian mạng tương tự nhau nhưng tên ngành học thì là an ninh mạng. Học xong các em có thể làm mảng bảo mật thông tin ở doanh nghiệp, kỹ sư an ninh mạng, kiểm thử xâm nhập...'.